18+
18+
РЕКЛАМА

Летевший в Томск из Москвы самолет «Аэрофлота» ушел на запасной аэродром в Новосибирск

Город, Томские новости, самолеты полеты отмена рейсов аэропорт томск Летевший в Томск из Москвы самолет «Аэрофлота» ушел на запасной аэродром в Новосибирск

Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по факту задержки рейсов в аэропорту города Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на надзорное ведомство.

«Сегодня воздушное судно авиакомпании „Аэрофлот“, следовавшее из города Москвы в город Томск, совершило уход на запасной аэродром международного аэропорта Новосибирск (Толмачево) имени А.И. Покрышкина. В связи с поздним прибытием указанного рейса в международном аэропорту Томск имени Н.И. Камова задерживается выполнение оборотного рейса в город Москву», — говорится в сообщении.

Причины перенаправления самолета в настоящее время выясняются, сообщили «Интерфаксу» в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Томская транспортной прокуратура на первом этаже в здании аэровокзала Томска организовала мобильную приемную.

Томская и Новосибирская транспортные прокуратуры организовали надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса, а также на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов в деятельности аэропортовых служб.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томские школьники изучили новые технологии в нефтегазовой сфере при поддержке «Газпромнефть-Востока»

12 ноября 2025
Томские новости

В Томске стартовал фотоконкурс ко второму новогоднему фестивалю «Укутка»

11 ноября 2025
Томские новости

Аэропорт в Стрежевом вновь выставят на торги, снизив цену почти до 70 млн рублей

1 ноября 2025
Томские новости

Мужчина погиб при пожаре в Томской области

30 октября 2025
Томские новости

Лирические песни о сезонах и межсезоньях услышат томичи на концерте в джаз-клубе Underground

12 ноября 2025
Томские новости

Суд признал банкротом застройщика, возводившего ЖК на въезде в Томск

29 октября 2025
Томские новости

В Томске появится новый корпус НИИ кардиологии

24 ноября 2025
Книги

100 историй краеведческого. В Томске вышла книга о фондах музея

28 ноября 2025
Томские новости

В Томске увеличился спрос на «дома за рубль»

20 ноября 2025