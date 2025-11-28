Летевший в Томск из Москвы самолет «Аэрофлота» ушел на запасной аэродром в Новосибирск

28 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по факту задержки рейсов в аэропорту города Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на надзорное ведомство.

«Сегодня воздушное судно авиакомпании „Аэрофлот“, следовавшее из города Москвы в город Томск, совершило уход на запасной аэродром международного аэропорта Новосибирск (Толмачево) имени А.И. Покрышкина. В связи с поздним прибытием указанного рейса в международном аэропорту Томск имени Н.И. Камова задерживается выполнение оборотного рейса в город Москву», — говорится в сообщении.

Причины перенаправления самолета в настоящее время выясняются, сообщили «Интерфаксу» в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Томская транспортной прокуратура на первом этаже в здании аэровокзала Томска организовала мобильную приемную.

Томская и Новосибирская транспортные прокуратуры организовали надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса, а также на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов в деятельности аэропортовых служб.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».