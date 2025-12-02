«Кибербез-ликбез»: «Ростелеком» провел лекцию по цифровой грамотности для томских школьников и студентов

2 декабря 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» совместно с ГК «Солар» провел лекцию для школьников и студентов по основам цифровой защищенности. Мероприятие прошло в Технопарке Томского государственного педагогического университета в рамках Российской недели кибербезопасности.

На лекции участники узнали о важных аспектах правильного поведения в интернете. Особое внимание эксперты уделили фишингу и его разновидностям, виртуальным коммуникациям, а также значимости двухфакторной аутентификации для защиты персональных данных.

Кроме того, слушателям рассказали о противодействии профессиональным хакерским группировкам, способах борьбы со злоумышленниками, которые используют новые цели и инструменты для атак, и о роли «белых» хакеров в обеспечении информационной безопасности крупных российских компаний.

— Мошеннические схемы становятся всё более изощренными, поэтому важно регулярно говорить с детьми о правилах кибербезопасности. Осведомленность помогает избежать многих рисков в интернете и эффективно использовать ресурсы цифровой среды для развития, творчества и общения, — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Денис Кобзарь.

Кроме наставничества и профилактической работы с молодежью, провайдер предлагает абонентам домашнего интернета и мобильной связи единый сервис для обеспечения цифровой и финансовой безопасности. В пакет услуг входят автоматическая блокировка спам-звонков, распознавание мошеннических вызовов, фильтрация нежелательных сайтов, а также мониторинг утечек персональных данных и изменений в Бюро кредитных историй (БКИ). Все эти возможности доступны абонентам через мобильное приложение «Мой Ростелеком» или в личном кабинете на официальном сайте компании.

Фото: пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

