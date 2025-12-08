18+
18+
РЕКЛАМА

Вы в игре: «Ростелеком» расскажет о перспективах развития индустрии видеоигр в России

Город, Ростелеком, Томские новости, спикеры игры геймдев интересные новости Томска разработка Вы в игре: «Ростелеком» расскажет о перспективах развития индустрии видеоигр в России

«Ростелеком» продолжает серию обучающих мероприятий в рамках творческого проекта «Вместе в цифровое будущее» и приглашает 10 декабря на вебинар «Вы в игре: тренды и перспективы развития индустрии видеоигр в России».

Онлайн-встреча организована для журналистов, блогеров и всех, кто интересуется трендами в сфере развлечений и гейминга, а также возможностями поддержки отечественных разработчиков видеоигр.

Сегодня в России насчитывается порядка 70 млн геймеров: впечатляющая цифра! И даже несмотря на существующие ограничения интерес к видеоиграм продолжает расти. В ходе вебинара эксперты подробно расскажут о том, что помогает игровой индустрии в России сохранять свою привлекательность, и шагах, которые необходимо предпринять для ее дальнейшего развития.

С какими проблемами чаще всего сталкиваются геймеры и возможно ли их разрешить? Как сделать гейминг для российской аудитории максимально доступным и комфортным? Какие отечественные решения в сфере видеоигр уже существуют и зарекомендовали себя? Участники встречи подробно ответят на эти и другие вопросы, а также развеют главные мифы об игровой индустрии.

Не останется без внимания и тема поддержки разработчиков видеоигр. Спикеры подробно расскажут о способах поддержки и почему это необходимо делать.

Регистрация на вебинар: https://stream.kontur.ru/landings/d47e63a3-3ea4-4648-8059-65de421201e3

Начало вебинара в 10:00 (время московское), подключение к платформе трансляции — с 9:45.

Продолжительность вебинара — до 2 часов. Вопросы спикерам можно будет задать в ходе вебинара в специальном чате.

Спикеры:

Следующие обучающие вебинары пройдут в январе и феврале 2026 года. Эксперты и участники обсудят нюансы и подходы в АСУТП (автоматизированные системы управления технологическими процессами) и проблемы промышленной безопасности в современных реалиях.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В среду жителей части домов Октябрьского района Томска останутся без воды

10 ноября 2025
Томские новости

«Ростелеком» расширил в два раза канал связи для абонентов Каргасокского района Томской области

26 ноября 2025
Томские новости

Аварийное отключение электричества привело к сбою работы медицинской информсистемы в Томске

12 ноября 2025
Томские новости

Здания Драмтеатра и Музея истории Томска украсят проецируемые изображения

12 ноября 2025
Томские новости

Культовый этно-бэнд «ЯТ-ХА» выступит в Томске в начале декабря

8 ноября 2025
Томские новости

В томском Заозерье планируют открыть отель и ресторан в «доме за рубль»

20 ноября 2025
Томские новости

Мэрия Томска показала городской новогодний брендбук-2026

12 ноября 2025
Томские новости

В Сибири число пользователей тарифа «Игровой» от «Ростелекома» выросло на 20%

14 ноября 2025
Томские новости

Томичей приглашают послушать пост-джаз от Illo.trio

11 ноября 2025