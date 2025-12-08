Вы в игре: «Ростелеком» расскажет о перспективах развития индустрии видеоигр в России

8 декабря 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» продолжает серию обучающих мероприятий в рамках творческого проекта «Вместе в цифровое будущее» и приглашает 10 декабря на вебинар «Вы в игре: тренды и перспективы развития индустрии видеоигр в России».

Онлайн-встреча организована для журналистов, блогеров и всех, кто интересуется трендами в сфере развлечений и гейминга, а также возможностями поддержки отечественных разработчиков видеоигр.

Сегодня в России насчитывается порядка 70 млн геймеров: впечатляющая цифра! И даже несмотря на существующие ограничения интерес к видеоиграм продолжает расти. В ходе вебинара эксперты подробно расскажут о том, что помогает игровой индустрии в России сохранять свою привлекательность, и шагах, которые необходимо предпринять для ее дальнейшего развития.

С какими проблемами чаще всего сталкиваются геймеры и возможно ли их разрешить? Как сделать гейминг для российской аудитории максимально доступным и комфортным? Какие отечественные решения в сфере видеоигр уже существуют и зарекомендовали себя? Участники встречи подробно ответят на эти и другие вопросы, а также развеют главные мифы об игровой индустрии.

Не останется без внимания и тема поддержки разработчиков видеоигр. Спикеры подробно расскажут о способах поддержки и почему это необходимо делать.

Регистрация на вебинар: https://stream.kontur.ru/landings/d47e63a3-3ea4-4648-8059-65de421201e3

Начало вебинара в 10:00 (время московское), подключение к платформе трансляции — с 9:45.

Продолжительность вебинара — до 2 часов. Вопросы спикерам можно будет задать в ходе вебинара в специальном чате.

Спикеры:

Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов «Ростелекома»;

Алексей Каленчук, директор по цифровым креативным индустриям фонда «Сколково», руководитель «Sk Игры»;

Константин Кондюков, генеральный директор студии Eudokia Games, преподаватель ВШЭ, ИМТО, Университета Иннополис.

Следующие обучающие вебинары пройдут в январе и феврале 2026 года. Эксперты и участники обсудят нюансы и подходы в АСУТП (автоматизированные системы управления технологическими процессами) и проблемы промышленной безопасности в современных реалиях.

