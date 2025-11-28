Томичей приглашают на «Ярмарку книги и графики»

28 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

С 12 по 14 декабря в Сибирском филиале Пушкинского музея пройдет «Ярмарка книги и графики». Независимое издательство «Макушин Медиа» представит графические произведения художников из Ангарска, Барнаула, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Северска, Томска и Челябинска.

На ярмарке посетители смогут приобрести книги Пушкинского музея: научные издания, каталоги знаковых выставок, путеводители, детскую литературу, а также музейный мерч. Всего более 40 наименований книг.

— Редакционно-издательский отдел ГМИИ им. А.С. Пушкина выпускает в год до 30 изданий, которые рассказывают о коллекциях и выставках музея, становятся результатами научной работы его сотрудников. Богато иллюстрированные издания представляют интерес не только для специалистов, но и для широкого круга ценителей искусства. Но в сетевых магазинах эти книги не найти, поэтому ярмарка предоставляет томичам редкую возможность напрямую познакомиться с этой стороной деятельности Пушкинского музея, — поделилась Наталия Почтарёва, заведующая Сибирским филиалом Пушкинского музея.

«Макушин Медиа» привезет на мероприятие свой флагман «Городское путешествие. Томск», гиды «Путешествие по Елани» и «Где основан Томск. Путеводитель по Воскресенской горе», покетбук «Жизнь и удивительные путешествия Петра Макушина, сибирского предпринимателя, просветителя и книжника», обе части исторического романа «Погром». А также карточки с новогодней тематикой.

— Мы издаем книги о городах, людях и местах, которые формируют локальную идентичность, и видим, как визуальные практики художников помогают по-новому взглянуть на привычное. Поэтому для нас особенно важно, что ярмарка объединит книги и современное искусство — это хорошая возможность выстроить живой диалог между текстом и изображением, читателем и издательством. И, конечно, подобрать новогодние подарки себе и близким, — подчеркнула главный редактор издательства «Макушин Медиа» Елена Фаткулина.

Мероприятие пройдет в Сибирском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина на пл. Ленина, 8.

График работы:

12 декабря (пт) с 16:00 до 19:00,

с 16:00 до 19:00, 13-14 декабря (сб–вс) с 12:00 до 19:00.

Ярмарка приурочена к выставочному проекту «Кабинет графики», который откроется 11 декабря в 18:30 «Кабинете Пушкинского». В экспозиции будут представлены более 50 графических работ, демонстрирующих многообразие этого вида искусства. Авторы работ — современные художники Сибири, Урала и Дальнего Востока.

12+

