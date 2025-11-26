Томичи снова смогут отправлять посылки в США Почтой России

26 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: АО «Почта России»

Почта России вновь принимает отправления жителей Томской области в США. Речь идет о категориях «Подарок», «Документы» и «Коммерческий образец», сообщают в пресс-служба регионального УФПС.

Почтовый экспорт в страну был приостановлен в связи с отменой беспошлинного режима 26 августа. Теперь в Соединённые Штаты можно снова отправлять подарки и образцы стоимостью до $100 и документы без товарных вложений.

При оформлении отправления важно указать верную категорию. Если авиаперевозчик или таможенная служба США обнаружит, что вложение не соответствует заявленной категории, отправление не будет доставлено. Чтобы успеть поздравить близких и знакомых в США с новогодними праздниками, подарки лучше отправить до 8 декабря.

Ранее в связи с указом правительства США «Отмена льгот de minimis для почтовых отправлений для всех стран», было приостановлено действие беспошлинного режима для всех стран для почтовых отправлений с товарами.

В пресс-службе отмечают, что Почта России доставляет отправления в более чем 150 стран. В июне 2025 год этот список пополнила Корейская Народно-Демократическая Республика.

