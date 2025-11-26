18+
18+
РЕКЛАМА

Томичи снова смогут отправлять посылки в США Почтой России

Город, Томские новости, интересные новости Томска посылки доставка отправления международные посылки Томичи снова смогут отправлять посылки в США Почтой России

Почта России вновь принимает отправления жителей Томской области в США. Речь идет о категориях «Подарок», «Документы» и «Коммерческий образец», сообщают в пресс-служба регионального УФПС.

Почтовый экспорт в страну был приостановлен в связи с отменой беспошлинного режима 26 августа. Теперь в Соединённые Штаты можно снова отправлять подарки и образцы стоимостью до $100 и документы без товарных вложений.

При оформлении отправления важно указать верную категорию. Если авиаперевозчик или таможенная служба США обнаружит, что вложение не соответствует заявленной категории, отправление не будет доставлено. Чтобы успеть поздравить близких и знакомых в США с новогодними праздниками, подарки лучше отправить до 8 декабря.

Ранее в связи с указом правительства США «Отмена льгот de minimis для почтовых отправлений для всех стран», было приостановлено действие беспошлинного режима для всех стран для почтовых отправлений с товарами.

В пресс-службе отмечают, что Почта России доставляет отправления в более чем 150 стран. В июне 2025 год этот список пополнила Корейская Народно-Демократическая Республика.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томский холдинг «Молоко» запустил молочную ферму за 2,8 млрд рублей

27 октября 2025
Томские новости

Центр современной культуры с книжным магазином, буфетом и коворкингом откроется в томском Пассаже Второва

18 ноября 2025
Томские новости

Без гуляний и салюта. Как в Томске встретят Новый год

12 ноября 2025
Рассказано

ТОЛХ. 8 вопросов о Томском обществе любителей художеств

10 ноября 2025
Томские новости

В Томске открылась выставка к юбилею родникового водопровода ТГУ

31 октября 2025
Томские новости

Температура выше нормы ожидается в Томской области

28 октября 2025
Томские новости

Завтра томичей ждет снег и резкое похолодание

9 ноября 2025
Томские новости

Недостроенный томский ТРЦ не смог взыскать с властей 678 млн рублей упущенной выгоды

5 ноября 2025
Томские новости

Томский НПЦ БАС разместил закупки на 1,5 млрд рублей с нарушениями — ФАС

11 ноября 2025