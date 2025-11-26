Томичей приглашают послушать русские народные страшилки
В воскресенье, 30 ноября, в томском Первом музее славянской мифологии пройдет вечер быличек «Байки старой избы».
Как сообщают организаторы, томичей ждут страшные истории о «духах места», ведьмах, колдунах и других фольклорных существах. Встреча пройдет в атмосфере старинной крестьянской избы, где собирались послушать былички.
— Ещё полтора века назад рассказывание быличек было в России одним из самых популярных форм взрослого досуга, чего не сказать о нашем времени, — отмечают организаторы. — Мы решили возродить моду на этот жутко интересный жанр народного творчества.
Рассказывать истории будут молодые «крестьянки», живущие в сибирской деревне начала ХХ века, которые «много наслышались быличек от стариков деревенских, и теперь любят рассказывать их на досуге друг другу».
Встреча пройдет 30 ноября в Первом музее славянской мифологии по ул. Загорная, 12. Начало в 17.00.
12+
