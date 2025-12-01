18+
Томичам расскажут о «подвале таблицы Менделеева»

В пятницу, 5 декабря, в Томском политехе пройдет открытая лекция известного популяризатора науки Александра Иванова.

Как уточняют в пресс-службе вуза, автор канала «Химия — просто», автор книги «Химия — просто: история одной науки», ведущий инженер кафедры редких металлов и наноматериалов физико-технологического института УрФУ расскажет о предыстории развития ядерной физики. Александр ответит на вопросы — где заканчивается таблица Менделеева, что такое сверхтяжелые элементы, для чего они нужны, как их получают и почему это важно.

Кроме того, лектор затронет темы открытия новых элементов, и почему химики и физики спорят об «острове стабильности».

Послушать Александра Иванова смогут все желающие. Лекция пройдет в 332-й аудитории десятого корпуса ТПУ на пр. Ленина 2. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Начало в 17.00.

