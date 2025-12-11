18+
18+
Томичей приглашают послушать босса-нову в авторском исполнении Романа Ланкина

В воскресенье, 14 декабря, в томском джаз-клубе Underground пройдет концерт известного исполнителя авторской песни и бразильской босса-новы Романа Ланкина.

Музыкант — лауреат Грушинского фестиваля, обладатель Царскосельской художественной премии «За бережное приумножение русской поэзии и авторской песни».

— На концертах нашего земляка — Романа Ланкина — нет равнодушных. Виртуозная гитара, собственные аранжировки, эмоциональность исполнения, прекрасный конферанс — всё это превращает его выступление в настоящий музыкальный спектакль, — отметил основатель джаз-клуба Undrground Олег Усенко.

На концерте будет звучать современная авторская песня, бразильская босса-нова и стихотворения выдающихся поэтов XX века.

Послушать Романа Ланкина можно в воскресенье, 14 декабря, в джаз-клубе Underground на ул. К. Маркса, 23а. Стоимость билетов от 1 650 рублей.

Начало в 19.00.

6+

