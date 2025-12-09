Время модернизации. В Шегарском районе открылся обновленный Кадровый центр «Работа России»

9 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В пятницу, 28 ноября, в селе Мельниково Шегарского района открылся модернизированный Кадровый центр «Работа России». До конца декабря подобные современные пространства появятся во всех муниципалитетах Томской области.

В торжественной обстановке красную ленточку перерезали руководитель областного Департамента труда и занятости населения Анна Гомозова, директор Кадрового центра «Работа России» Томской области Людмила Дмитриева и глава Шегарского района Александр Михкельсон.

О том, как преобразился шегарский Центр занятости за последний год и какие технологии сделают обслуживание его клиентов более качественным, рассказываем в нашем материале.

Сотрудники обновленного Кадрового центра «Работа России» в селе Мельниково вместе с начальником департамента труда и занятости населения Томской области Анной Гомозовой и директором Кадрового центра «Работа России» Томской области Людмилой Дмитриевой. Фото: Савелий Петрушев

Открытие Кадрового центра «Работа России» в селе Мельниково Шегарского района является знаковым событием в истории службы занятости Томской области. В следующем году она не только отметит 35-летний юбилей, но и закончит процесс комплексной модернизации региональных центров занятости, начавшийся в 2020 году в рамках нацпроекта «Кадры».

Свежий ремонт, новые рабочие места — обновленные центры используют современные подходы к оказанию услуг, работают по единому стандарту. Первым таким объектом в 2025 году стал Кадровый центр в селе Мельниково.

Кадровый центр «Работа России» находится на ул. Коммунистическая 16 в селе Мельниково Шегарского района. Фото: Савелий Петрушев

Открывшийся Кадровый центр в Мельниково расположен в одноэтажном деревянном доме. Здесь шегарское отделение центра занятости работает с 1990-х годов, и до этого такого масштабного ремонта в нем не проводилось. Теперь в здании появились комфортные зоны для работы и обучения, установлено новое цифровое оборудование, а сотрудникам обеспечили красивую форменную одежду.

Зона для работы с соискателями. Фото: Савелий Петрушев

Анна Гомозова, начальник департамента труда и занятости населения Томской области уверена, что открытие обновленных Кадровых центров «Работа России» является знаковым событием для всей Томской области и, в особенности, для малых населенных пунктов, так как впервые службы занятости на местах претерпевают столь масштабные функциональные и внешние изменения.

— Комплексная модернизация включает в себя текущие ремонты, закупку нового оборудования и мебели, а также полное приведение центров в соответствие с федеральным стандартом. Теперь учреждения будут работать под новым федеральным брендом — Кадровый центр «Работа России». Это требует от нас большей самоотдачи и нового подхода к работе. Но каждое муниципальное образование Томской области будет иметь такой центр, независимо от количества трудоспособного населения, — говорит начальник департамента труда и занятости населения Томской области.

Начальник Департамента труда и занятости населения Томской области Анна Гомозова. Фото: Савелий Петрушев

Гомозова подчеркнула, что сегодня акцент в работе Кадровых центров делается на обеспечении работодателя кадрами. Из-за этого полностью перестраивается формат работы и с соискателями:

— Мы хотим, чтобы кадровые центры стали точкой притяжения для соискателей всех возрастов — начиная от школьников, которым нужно помочь с профориентацией и выбором учебного заведения, и заканчивая опытными специалистами, задумывающимися о смене работы. Мы выстраиваем полную цепочку поддержки до самого работодателя, включая аутсорсинг услуг по тестированию новых кандидатов и оценке действующих коллективов. Все необходимые компетенции для этого у нас уже есть, — отмечает Анна.

Директор Кадрового центра «Работа России» Томской области Людмила Дмитриева. Фото: Савелий Петрушев

Людмила Дмитриева, директор Кадрового центра «Работа России» Томской области рассказала, что работа по обновлению шегарского центра занятости началась в январе 2025 года. В результате в здании появились зоны взаимодействия с работодателями и соискателями, зона цифровых сервисов и детский уголок. По словам Дмитриевой, теперь для жителей Шегарского района поиск работы станет доступнее и удобнее.

Глава Шегарского района Александр Михкельсон выразил надежду, что благодаря новому формату работы Кадрового центра удастся заполнить существующие в населенном пункте вакансии. На сегодняшний день район особо остро нуждается в сотрудниках бюджетной сферы — водителях, учителях, врачах, экономистах и бухгалтерах.

Глава Шегарского района Александр Михкельсон.

— Здесь сделано все, чтобы сюда шли люди. Это действительно прекрасное, современное, светлое, теплое, а летом — за счет кондиционеров — и прохладное пространство. Я надеюсь, что мы поможем тем, кто хочет сменить работу, и всех трудоустроим. Фото: Савелий Петрушев

Одно из наиболее значимых нововведений Кадрового центра в Мельниково встречает посетителей на входе — это система электронной очереди. Она решает сразу две задачи: с одной стороны, обеспечивает удобство для клиентов, а с другой — предоставляет региональному офису в Томске возможность отслеживать потоки посетителей, время ожидания и другие показатели. Такая аналитика позволит оптимизировать процессы и проводить необходимые настройки системы в реальном времени.

Владимир Самокиш получил талон на предоставлении услуги в Кадровом центре «Работа России» в Мельниково. Фото: Савелий Петрушев

Дождавшись своей очереди, клиент попадает в зону приема соискателей. Там специалисты центра проводят первичное консультирование, определяют его потребности и расписывают план карьерной траектории. Самым первым посетителем шегарского Кадрового центра стала жительница Мельниково Евгения Баранова. Она рассматривает вариант смены работы или уход в самозанятость.

— Сейчас я работаю в социальной сфере, но хотела бы попробовать себя в чем-то еще, — говорит Евгения. — Это будет точно не педагогика, но, возможно, я решусь стать самозанятой, тем более Кадровый центр готов мне в этом помочь. Специалисты могут меня проконсультировать по документам и их заполнению, а также подсказать, с чего необходимо начать. Фото: Савелий Петрушев

Соискатель может не только проконсультироваться со специалистом, но и самостоятельно поработать с базами вакансий в зоне цифровых сервисов. Кадровый центр сотрудничает с ведущими платформами рынка труда: «Работа России» и HeadHunter.

Для всех соискателей доступ бесплатный, как и для работодателей — благодаря соглашению центра с партнерскими платформами. Более подробную информацию о том, как привлечь новых сотрудников в свою организацию, они могут получить у кадровых консультантов в зоне взаимодействия с работодателями. Фото: Савелий Петрушев

Обязательным элементом обновленных центров являются тренинговые залы. Они оборудованы современной мебелью и мобильными трансформируемыми столами, позволяющими адаптировать пространство под различные форматы мероприятий — от мастер-классов до корпоративных тренингов. Такие события могут проводиться как очно, так и с подключением специалистов из регионального центра в Томске.

Начальник территориального отдела Кадрового центра «Работа России» в Шегарском районе Светлана Тулинская. Фото: Савелий Петрушев

Окончания ремонта в здании все очень ждали. На это время — с апреля 2025 года — сотрудники занимали помещения в местном бизнес-центре, соседствуя с МФЦ и другими организациями. Работы по обустройству Кадрового центра шли с мая по ноябрь. Буквально в последние дни перед открытием расставлялась мебель и настраивалось оборудование.

— Мы контролировали то, как проходили работы в нашем здании, предлагали свои решения, как сделать лучше, поэтому видели преображение пространства и эффекта неожиданности от того, что получилось, не было, — говорит Светлана Тулинская. — Но мы все очень рады обновлению и тому, что на нас обратили внимание. Сегодня в Шегарском районе нет такого пространства, куда могут прийти взрослые люди и поговорить. Мы же не только работу людям ищем, но и даем им поддержку. Они хотят получить консультацию лично, поговорить — не просто узнать сухие цифры, а понять, как работать у этого работодателя, что про него говорят, какие есть гарантии?

Кадровый центр обзавелся собственной электронной доской, с помощью которой можно будет проводить онлайн-занятия и мастер-классы со школьниками и студентами: — Это очень удобно, особенно при работе с детьми, им будет интересно. Теперь мы можем позвать их к себе, а не выезжать в школу; делать экскурсии и рассказывать, какие мы модные, — говорит начальник территориального отдела Кадрового центра «Работа России» в Шегарском районе Светлана Тулинская Фото: Савелий Петрушев

Все переделки в здании главным образом, касались внутреннего пространства. Его оформление делалось на основе единого брендбука, разработанного в 2020 году для всех томских Кадровых центров. По мнению Людмилы Дмитриевой, такой подход обеспечивает последовательность в обустройстве центров и создает их узнаваемый имидж.

Помимо клиентских зон, центр получил комфортную зону для персонала — современную кухню, где сотрудники могут полноценно перекусить и отдохнуть во время перерывов. Фото: Савелий Петрушев

Сегодня в центре трудится семь человек. Это и опытные сотрудники, и совсем молодые специалисты.

— У меня очень хороший коллектив, дружный, заряженный, — говорит Светлана Тулинская. — Хотя бытует такое мнение, что в маленьких коллективах сложно, потому что все должны притереться к друг другу. У нас все сложились, как пазлы. Мы друг друга понимаем, можем заменить при необходимости, оказать поддержку. Естественно, это все оплачивается, все мы работаем в рамках Трудового кодекса, и зарплата у нас достойная. Фото: Савелий Петрушев

Один из самых опытных специалистов центра — Лидия Шадрина. На данный момент она занимает должность ведущего инспектора территориального отдела шегарского Кадрового центра, проработав в общей сложности в этой структуре 15 лет.

Ведущий инспектор территориального отдела шегарского Кадрового центра Лидия Шадрина.

— Я пришла сюда в 2010 году. До этого работала в «Сбербанке», но попала под сокращение. Решила обратиться в центр занятости за помощью. Здесь у меня было несколько знакомых, и они предложили мне попробовать поработать в центре. Я подумала и решила: а давайте. Так я здесь и осталась, — рассказывает Лидия Шадрина. — Если раньше люди шли в центр за пособием, то сейчас наша главная цель — помочь людям найти работу и определиться на жизненном пути. Фото: Савелий Петрушев

Лидия признается, что многие сотрудники, узнав о предстоящей модернизации, боялись изменения привычного уклада. Но тот результат, который они увидели после окончания ремонта, вселил уверенность и желание работать еще усерднее.

Фото здания центра занятости до модернизации. Фото: Савелий Петрушев

Виктория Видлер — молодой специалист по проектной деятельности. Она работает в Кадровом центре всего месяц, но уже успела оценить его преимущества и ничуть не жалеет о своем выборе.

Специалист по проектной деятельности Виктория Видлер.

— У нас в селе мало вакансий для творческих профессий, в основном сидячая работа. Я долго не могла найти что-то подходящее для себя. Я творческий человек, люблю и рисовать, и танцевать, и петь даже — всего помаленьку, но одновременно с этим я понимала, что хочу помогать людям. В Кадровом центре я нашла то, что искала. Коллектив меня принял хорошо, сразу мне объяснили мои обязанности, что где находится, как работать с людьми. Здесь я могу и поработать с документами, и пообщаться с людьми, и проводить различные мероприятия в школах и техникумах, — рассказывает Виктория. Фото: Савелий Петрушев

Виктория признается — особенно ей нравится обновленный рабочий кабинет: ничего лишнего, но в то же время дизайн продуман до мелочей. Она отмечает, что в такой обстановке проще придумывать интересные проекты и мероприятия для жителей. Сейчас девушка планирует проводить мастер-классы по нейрографике — новому направлению для Кадрового центра. Занятия помогут посетителям центра привести мысли в порядок и понять, чего они хотят от жизни.

Комплексный подход

— Комплексная модернизация в Томской области направлена на создание единообразной структуры. Если ранее центры работали разрозненно, исходя из собственных компетенций и видения, то теперь внедрена четкая, универсальная модель, — отметила Людмила Дмитриева. — Управляющий центр этой системы находится в Томске. Его задача в том, чтобы наращивать компетенции сотрудников по всей территории и обеспечивать единый подход в работе. Фото: Савелий Петрушев

Принципиальное отличие модернизированных Кадровых центров от прежних служб занятости в использовании новых сервисов и услуг. Поэтому прежде, чем приступить к обязанностям, карьерные и кадровые консультанты, а также специалисты зоны цифровых сервисов прошли обучение под кураторством Федерального центра компетенций в Москве. В дальнейшем для прокачки «мягких» навыков, основ коммуникации и знания внутренних стандартов будет введено корпоративное обучение, разработкой которого сейчас занимается служба по управлению персоналом томского Кадрового центра.

— В Кадровых центрах у наших сотрудников новые роли, — говорит Дмитриева. — Если раньше был инспектор, который занимался подбором вакансий, выдачей направлений, и основными задачами службы занятости были выдача пособия по безработице или поддержка соискателя на период его временной нетрудоспособности. Сейчас, конечно, подходы абсолютно другие. Сегодня мы, прежде всего, нацелены на помощь в профессиональном развитии соискателя, потому что понимаем: чтобы быть востребованным и эффективным работником, нужно постоянно повышать свои компетенции и заниматься развитием.

Дмитриева отмечает, для этого Кадровые центры имеют все необходимые инструменты — это тренинги и мастер-классы по повышению карьерной грамотности, составлению резюме и подготовке к собеседованиям; консультации со специалистами, а также возможность обучения, в том числе бесплатного как по региональным программам, так и в рамках национального проекта «Кадры».

По словам главы Департамента труда и занятости населения Анны Гомозовой, уже через пару недель еще один обновленный Кадровый центр откроется в Каргаске. Он расположится в арендуемом двухэтажном жилом доме общей площадью 330 кв. метров. Особенностью этого пространства станет использование в оформление элементов кулайской культуры.

Так будет выглядеть кадровый центр в Каргаске Фото: Департамент труда и занятости населения Томской области

Всего до конца текущего года по всей Томской области в рамках нацпроекта «Кадры» откроется 14 модернизированных Кадровых центров, в том числе в Кожевниково, Кривошеино, Молчаново, Колпашево и Первомайском. Новые пространства начнут работать по единому стандарту: жители региона смогут получить одинаковый набор услуг и единое качество их оказания, независимо от места проживания. Ранее подобные центры появились в Томске, Асино и Северске.

Фото: Савелий Петрушев

Текст: Алена Попова

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».