Зачем в комнату четыре двери? Изучаем «дом за рубль» в переулке Соляном

10 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Деревянный «дом за рубль» в переулке Соляном 2, хранил в себе загадку ни один десяток лет — пока инвестор не начал его разбирать и исследовать.

За проект восстановления здания по муниципальной программе взялся завкафедрой оснований, фундаментов и испытания сооружений ТГАСУ Сергей Ющубе. После того, как работы стартовали, выяснилось, что под слоями штукатурки и деревянной обшивки советской эпохи кое-что есть.

Что объяснила находка, зачем построили дом и как он чуть не погиб, рассказываем в нашем материале.

«Дом за рубль» в переулке Соляном, 2 Фото: Савелий Петрушев

Сергей Ющубе взялся за восстановлением деревянного «дома за рубль» летом 2025 года. За несколько месяцев он разобрал крышу и второй этаж, снял двери и полы, провел к дому необходимые коммуникации (подробнее об этом мы рассказали в нашем предыдущем материале).

Еще на этапе демонтажа стало ясно, что здание требует более детального изучения. Один из вопросов, с которым столкнулся инвестор в процессе реставрации: что располагалось там до революции? Точный ответ на этот вопрос пока не удалось найти, однако Сергей Васильевич предполагает, что в сегодняшнем «доме за рубль» мог находится трактир, служащий остановочным пунктом для путников с Сибирского тракта.

Инвестор «дома за рубль» Сергей Ющубе​​​ Фото: Савелий Петрушев

Подтверждают эту версию особенности планировки, которые можно распознать, несмотря на многократные перестройки в ХХ веке. Например, на втором этаже обнаружились сразу четыре двери в одну комнату:

— Эти двери никто не видел до того, пока мы не начали разбирать дом. Все они были обиты дранкой и оштукатурены вместе со стеной, — говорит инвестор Сергей Ющубе. — А двери интересные, качественные, филенчатые с «рябым» узором. Но когда видишь, что все они вели в одну комнату, задаёшься вопросом: «Если люди просто тут жили, то зачем им столько дверей?» Возможно, эта комната была обеденным залом, как самая большая на втором этаже, и через нее можно было уйти в гостиничный номер. Двери я сохранил, в будущем хочу их восстановить и вернуть на место.

Найденные Сергеем Ющубе двери Фото: Савелий Петрушев

Сергей Васильевич отмечает: благодаря штукатурке старинные двери неплохо сохранились. На одной из них даже виден исторический документ дорожного управления 1916 года. Сохранилась и старая фурнитура: ручки, шарниры. По словам инвестора-конструктора, они тоже представляют интерес и, несмотря на годы, до сих пор в хорошем состоянии. Единственное, что портит внешний вид исторических дверей — вбитые в них гвозди перед тем, как их скрыли под штукатуркой на долгие годы

Сохранившиеся элементы старинных дверей Фото: Савелий Петрушев

Как можно было так по-варварски отнестись?! — негодует Ющубе. — Это показывает отношение людей, которые не хозяева, а пришли на все готовое. Проще же взять и разрушить. Поэтому дом угробили люди, а не время.

Как объясняет Сергей Васильевич, в советский период и до 2012 года, пока здание не признали аварийным, оно использовалось как коммуналка. Каждая комната имела отдельных жильцов, общие территории были не ухожены. Во многом из-за этого здание досталось инвестору в таком запущенном состоянии. Территория вокруг была засыпана разным мусором.

Перед тем, как начать работы, архитектор вывез два КАМАЗа с хламом, включая… старые телевизоры, которые были свалены в кучу в одном из помещений. Фото: Савелий Петрушев

Но это только полбеды — несмотря на то, что вода к зданию была подведена, и выпуск стоков в городскую канализацию был возможен, его не сделали. Новый арендатор обнаружил лишь трубу в погребе — туда, прямо под дом, и сливались нечистоты.

— Жильцы неопределённое количество времени просто ходили под себя. Вот оттуда эти катастрофические перекосы дома сегодня, — возмущается инвестор. — Когда я переехал сюда с семьей в 2000-х, дом стоял относительно ровненький. А потом его признали аварийным. Конечно, не это стало формальным признаком, но уже тогда относительная деформация здания изменилась на полметра. По полу люди внутри не могли ходить, потому что он стоял под наклоном.

Этот угол со стороны Кузнечного взвоза пострадал больше всего, его наклон от уровня порядка 50 см. Фото: Савелий Петрушев

Сергей Васильевич отмечает — жильцы, по всей видимости, не слишком-то задумывались о правильной эксплуатации деревянного здания. По его словам, каждый из них сделал для своей квартиры отдельный погреб в три метра высотой, который никак не укреплялся. Это в свою очередь повлияло на устойчивость здания и состояние его фундамента.

Что еще сохранилось? Например, целое ведро старинных кованых гвоздей. Доски для межэтажного настила — они, кстати, отличаются между собой: для чердачного перекрытия использовались более толстые плахи, чем между первым и вторым этажом. И направляющая для обшивки дома (на фото).

Фото: Савелий Петрушев

— Настил междуэтажный фактически 100%-й сохранности, — показывает Сергей Васильевич. — Я надеюсь, что останутся диагональные стропила. А чердачные доски менее сохранились, хотя они толще — скорее всего, где-то были протечки.

Сохранившиеся стройматериалы будут использованы при восстановлении здания Фото: Савелий Петрушев

Какие еще находки ожидали архитекторов в здании — в нашем следующем материале.

Текст: Алена Попова

