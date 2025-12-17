Томская область завершит формирование правительства в I квартале 2026 года

17 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Власти Томской области планируют завершить процедуру создания на базе обладминистрации регионального правительства в первом квартале 2026 года, передает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на губернатора Владимира Мазура.

— В I квартале 2026 года мы намерены завершить процедуру (...) Правительство подразумевает создание более гибкого органа, нацеленного на работу и удовлетворение вопросов жителей, — сказал Мазур на «прямой линии» в телеэфире.

Глава региона подчеркнул, что процесс создания правительства взамен администрации также позволит исключить дублирование некоторых функций органов власти.

Как сообщалось, Томская область запустила процесс перехода от администрации к правительству в начале декабря. При переходе первый заместитель губернатора Томской области будет одновременно председателем правительства. Наибольшая часть вице-губернаторов, координирующих работу отраслей экономики, социальной сферы, инфраструктуры, в новой системе перейдет на позиции заместителей председателя правительства.

Исполнительные органы Томской области и структурные подразделения администрации в правительстве региона сохранят наименования в качестве департаментов и комитетов. Создание министерств и иных ведомств не предусмотрено.

