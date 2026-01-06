В лютеранской кирхе Томска впервые прочитали повесть Диккенса под орган

6 января 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Сегодня, 6 января, в Томске впервые прошел концерт-читакль «Рождественская песнь в прозе» по одноимённому рассказу Чарльза Диккенса. Классика можно было послушать в деревянной кирхе в Буфф-саду — Евангелическо-Лютеранской Церкви Святой Марии.

Текст в художественной интерпретации Ольги Радионовой прозвучал под органный аккомпанемент музыканта Томской филармонии Павла Шинкевича.

История о Скрудже здесь воспринималась не как морализаторская притча, а как тихий разговор о сочувствии, внимании и возможности перемен — особенно созвучный рождественскому времени.

Органные концерты в кирхе проходят регулярно, и уже завтра, 7 января, здесь выступит музыкант из Новосибирска Дениз Онал.

А этой весной, 27 апреля, лютеранская кирха отметит 20-летие. Новая деревянная церковь, кстати, единственная такого рода в России, была построена взамен кирпичной, возведенной в 1864 году. Подробнее об истории лютеранской кирхи в Томске мы писали тут, а о том, как она устроена и чем живет разговаривали с отцом Андреем.

Фото: Савелий Петрушев

