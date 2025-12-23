18+
Томичей приглашают послушать «Запах праздников»

В воскресенье, 28 декабря, в Томске в Первом музее славянской мифологии пройдет лекция «Запах праздников» от парфюмера Екатерины Сайнаковой.

Организаторы обещают «путешествие в запахи русской истории: от пряных древних ярмарок и морозных улиц с ладаном до советского Нового года с ароматом ёлки и мандаринов».

Гостям расскажут, какие тайны скрывали ароматы рождественских ярмарок, какие запахи сопровождали домашние зимние ритуалы и какие специи, блюда и бытовые ароматы создавали неуловимую атмосферу праздника.

Лекция пройдет 28 декабря в Первом музее славянской мифологии на ул. Загорной, 12.

Начало в 17.00.

