В Томске вышла книга о создателе театра «2+КУ» Владимире Захарове

Фото: vk.com/dvaky

В Томске вышла книга о создателе театра живых кукол «2+КУ» Владимире Захарове. Она рассказывает о разных этапах жизни мастера, а также истории появления его уникального театра, рассказала «Томскому Обзору» автор книги Римма Гумерова.

Книга «...Я пришел к вам с любовью» была опубликована еще осенью, но пока о ней не было известно широкой публике.

Страница из книги «...Я пришел к вам с любовью» Фото: teatr2ky.ru

— Изначально мы хотели выпустить ее к фестивалю (II Фестиваль кукол на запястье проходил в Томске в сентябре — прим. ред.), но не получилось, оказалось, что все это не так быстро и просто. Мы напечатали только два экземпляра, чтобы показать книгу гостям и участникам фестиваля. А весь тираж вышел из типографии уже в октябре, — рассказала Римма Гумерова.

По ее словам, на подготовку издания ушло несколько лет:

— Идея создания книги появилась у меня еще при жизни Владимира Захарова. Сама я психолог по профессии, но мне очень нравится писать, и это не первая моя книга. Когда Володи не стало, я подождала еще пару лет прежде, чем обращаться к людям, чтобы боль в их сердцах немного улеглась. А потом постепенно начала собирать материалы, фотографии.

Около года заняло написание книги, еще полгода — работа с макетом и издание. Весь тираж в 700 экземпляров был напечатан в Новосибирске. Средства на создание и выпуск книги были взяты преимущественно из семейного бюджета, говорит автор. Часть суммы, которая пошла на оплату работы редактора и корректора, помогли собрать в театре.

В книге много фотографий разных лет из жизни театра «2+КУ» Фото: teatr2ky.ru

— Сама я познакомилась с Владимиром Захаровым еще в начале 1990-х годов во время моей работы в бутафорском цехе театра «Скоморох», где я шила костюмы для его спектаклей, — рассказывает Римма Гумерова. — О его жизни с Володей я начала разговаривать еще в нулевых годах. Это большое интервью и легло в основу книги, на которое я стала «нанизывать» письма, фотографии из личных архивов, которые дали его сестра, бывшая жена. На основную хронологическую линию легли воспоминания его друзей. А там, где речь идет уже о строительстве театра, — воспоминания современников, тех, кто имел отношение к театру в последние годы жизни Захарова.

Например, в книге можно прочитать интервью Ирины Масловской (Гринберг), которая вместе с Владимиром Захаровым занималась строительством театра «2+КУ». Или интервью с немецкой студенткой Рамоной Гастль, которая в последние годы жизни Владимир Захарова сняла на видео все его спектакли и впоследствии создала короткометражный фильм о томском кукольнике.

— Рамона приехала в Томск по обмену — познакомиться с Россией, с языком, культурой. Как она сама говорит в интервью, она в то время пребывала в депрессии, искала что-то интересное для себя, что бы ее оживило. Ей посоветовали пойти в «2+КУ». Она вспоминает, что как только там выключили свет и начался спектакль, этот «перезагруз» начался. Это произвело на нее настолько сильное впечатление, что она решила снять все спектакли Захарова, ходила за ним просто повсюду с утра до вечера, — рассказывает Римма Гумерова. — Все видео она потом переслала в театр, их выложили в открытый доступ. Сама Рамона сняла короткометражный фильм о театре и его создателе, путешествовала с ними по Европе, собрала множество всяких призов. Это притом, что картину смотрели европейцы, не знающие русского языка, и само кино практически немое. Тем не менее, оно получило признание. За год до ухода Володи она еще раз приезжала, что-то снимала, итогового материала хватает на полный метр, но до этого не дошло. Возможно, когда-то это кино все-таки случится, но пока ничего неизвестно. На любой проект нужны деньги и время.

Самый первый экземпляр книги был подарен Ивану Затоке, — одному из первых учеников Владимира Захарова, создавшему свой кукольный театр. Сегодня он время от времени представляет томский театр Владимир Захарова на ВДНХ. Интервью с ним также можно прочитать в книге «...Я пришел к вам с любовью», говорит Римма Гумерова. Также в книге представлено большое количество фотографий, в том числе и довольно старых, например, родителей Владимира Захарова или его самого в детстве.

— Много фотографий любительских, не очень хорошего качества. И дизайнер книги Любовь Колотова, давний друг Владимира Захарова, которая сама бесплатно вызвалась оформить книгу, сотворила настоящее чудо. Она вытягивала эти старые фото, что-то дорисовывала, чтобы в итоге получилось хорошо. Ведь наш современной глаз капризный, мы привыкли к красивым картинкам. Сначала она сказала, что сделает все за месяц, но эта работа заняла у нее три. Мы много спорили, но в итоге все получилось.

На сегодняшний день приобрести книгу о Владимире Захарове можно в театре «2+КУ» и Музее славянской мифологии. Возможно, в будущем она также появится на одном из маркетплейсов, но пока это только планы.

— Книга определенно будет интересна широкому читателю, не только тем, кто знает, кто такой Владимир Захаров и чем уникален созданный им театр. Ведь «2+КУ» — это одно из первых мест, куда приводят гостей в Томске. И перед каждым спектаклем обычно задают вопрос — кто впервые в этом театре. Всегда лес рук, и большая часть — это приезжие, — говорит Римма Гумерова. — Возможно, не все доходят до книги, пока знакомятся с театром, его обстановкой, обитателями. Но главное, что она все-таки появилась, она есть. И все могут узнать, с чего вообще пошел такой удивительный томский театр, где даже после смерти его создателя аншлаги. Как Володя начинал со «Скомороха», как ему дали бывший склад в подвале, потому что ему некогда было ездить домой. Как он по три-четыре часа спал в мастерской, иначе бы просто не успевал подготовить спектакль... В книге есть и уникальные фотографии, письма, которые, возможно, никогда бы до нас так и не дошли. Теперь все это собрано в одном месте.

Напомним, театр живых кукол «2+КУ» был создан в Томске в 1991 году. Его основатель, мастер-кукольник Владимир Захаров, ушел из жизни в 2019 году в результате несчастного случая — при попытке потушить пожар в театральной мастерской. Захаров был широко известен не только в Томске, но и за его пределами. Он создал более 15 спектаклей по собственным пьесам и текстам других авторов, а также новый вид театральной куклы — кукла на запястье. Театр впоследствии пережил большой ремонт, и с аншлагом вновь открылся в ноябре 2024 года.

Текст: Анна Мацковская

