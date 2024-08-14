Собрать театр заново. Томский «2+КУ» планируют открыть после ремонта в октябре

14 августа 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В этом году томский театр «2+КУ» переживает большое событие. В нем — впервые за время существования — проходит большой ремонт. Специалисты буквально подняли здание над землей, чтобы сделать водоотведение и обезопасить строение на долгие годы.

Как проходят работы, когда построенный Владимиром Захаровым 20 лет назад уютный деревянный дом вновь начнет принимать гостей и почему театр практически буквально переживает своё второе рождение — рассказываем в нашем материале.

Всё течет и меняется

Опалубка, отвал и металл Фото: Савелий Петрушев

Уникальное деревянное здание театра, построенное на склоне неподалеку от реки Томи, начали подтачивать подземные воды. Ручьи, не вызывавшие никаких проблем 20 лет назад, в наше время сменили свое направление, размывая основание дома. Чтобы не ждать, пока театр обрушится, его команда организовала сбор средств на реконструкцию фундамента и водоотведения уникального здания. Поклонники «2+КУ» и просто неравнодушные к его судьбе люди помогли собрать необходимую сумму. Были проведены геоизыскания, дефектовка фундамента, подготовлен проект работ.

Сам ремонт начался в июне. Силами команды театра были демонтированы все элементы зрительного зала, сложное оборудование и полы.

Технический директор театра «2+КУ» Александр Гарганеев рассказывает о том, что здание театра, которое немного повело со временем, выровняли в ходе ремонта Фото: Савелий Петрушев

— Проект был разработан к началу января. А к работам мы приступили к середине июня, — рассказывает технический директор театра «2+КУ» Александр Гарганеев. — До первых чисел мы давали спектакли, затем начали разбирать театр.

На этом этапе здание переставили на металлические конструкции, буквально подняв его над землей и над старым фундаментом, который был демонтирован. Сейчас рабочие сформировали опалубку для заливки нового основания театра. Работы идут по плану, хотя заложенная на них смета постоянно пересматривается. На это влияют дополнительно возникающие в ходе работ трудности и изменения в экономике проекта.

Текущее состояние здания снаружи и внутри Фото: Савелий Петрушев

— В нижней точке фундамента — начало водоносного слоя. Нижний водоносный слой уходит под фундамент, много ниже. На одном из участков примерно шестой части площади фундамента театра грунт не настолько уплотнен. Под этой плитой образовалась своего рода пустота, неполноценный грунт, — рассказал Александр Гарганеев. — Сейчас мы решаем вопрос, как туда подлить бетон, упрочнить эту часть основания, заанкериться, чтобы она прочно держалась. Спасает то, что здание из дерева, нагрузка распределяется более равномерно за счет конструкции и не будет настолько большая, чтобы превысить критические пределы. Все будет хорошо, тем более, мы сделали дополнительный армпояс: сцепили здание театра с террасой. Заанкерили все в единую монолитную конструкцию. Поэтому теперь дом будет прочно стоять на месте, никуда не сдвинется.

Бригадир Александр Попов Фото: Савелий Петрушев

— Когда ребята обратились ко мне с предложением провести работы, я сразу согласился, — рассказал бригадир ремонтных работ Александр Попов. — Я лично был знаком с Владимиром Захаровым, поэтому считаю очень важным то, что мы сейчас делаем, мы сохраняем его наследие.

Дополнительные работы не были запланированы, поэтому команда театра каждый день пересматривает смету, чтобы сэкономить на чем-то без ущерба качеству.

Фото: Савелий Петрушев

— Каждый день начинается с того, что ты думаешь, как бы сэкономить: где найти подешевле материалы, как сделать выгоднее. Пересмотр сметы у нас уже несколько раз был, потому что она считается в идеальных условиях, а по факту что-то можно поменять, от чего-то отказаться, — отметил Александр Гарганеев. — Например, перевозка металла по смете составляет 1 200 рублей. А по факту получилось в пять раз дороже, потому что возили «Газелью», несколько рейсов (машины побольше не смогли бы проехать из-за коммуникаций, проходящих через дорогу, ведущую к театру — прим. ред.). И ценники на материалы меняются. Берется же среднестатистический, и по расчету на январь это одна сумма, а в июле, когда по факту покупали — совершенно другая. Но мы прекрасно понимали, что непредвиденные расходы будут выше, чем заложены в смете. Приходится ужиматься в других местах. Сейчас сложилась тенденция, что все дорожает. Очень непростое время, но тут ничего не сделаешь, надо выживать. Одно компенсируется другим. Поэтому что-то придется отложить на потом, но ждать больше нельзя. Надо брать и делать.

Та самая конструкция, которая мешает проезду крупногабаритного транспорта к месту ремонта Фото: Савелий Петрушев

По плану на следующей неделе у здания театра будут заливать новый фундамент. Он будет застывать до сентября. Параллельно у здания заменят нижние венцы. Затем команда театра займется внутренним наполнением.

Арина Михайлова рассказывает о том, что еще предстоит сделать Фото: Савелий Петрушев

— В сентябре мы начнем собирать театр. Надо делать лестницу, сцену, сидения, шить новые шторки. Театр у нас автоматизирован, все подчиняется одному компьютеру — свет, звук, куклы, это нужно будет собрать заново. Это все очень нетривиальная задача — у нас актеры часто играют спектакли без свето- и звукорежиссера, это запрограммированные спектакли, — отметила администратор «2+КУ» Арина Михайлова. — Театр до этого никогда не разбирался, многие вещи сделаны вручную Владимиром Захаровым, это его личные изобретения, наработки. Поэтому важно все правильно соединить, чтобы все снова заработало.

Закольцованная история

Театр ждет Фото: Савелий Петрушев

Несмотря на длящуюся активную фазу ремонт театр продолжает работать. Актеры выступают в одном из залов кафе «Сыр-бор».

— По сути, мы проходим в упрощенной версии путь театра с нуля. И место, в котором мы сейчас играем, тоже не случайно. 20 лет назад, когда театра не было, Владимир играл свои спектакли в арт-кафе «Кукушка», которое сейчас называется «Сыр-бор». Мы вернулись в это место, пока театр ремонтируется, — отметила Арина Михайлова. — Театр — это был мир Владимира, который он строил в течение 20 лет. Там есть какие-то вещи, на которых делались новые нагромождения, а инструкций как это все устроено, не осталось. Для всей команды театра это главная задача: разобрать, разобраться и собрать. Конечно, большим опытом стало то, что мы заново собрали сцену в «Сыр-боре», это казалось сложной задачей, но мы справились и теперь знаем, что можем сделать это еще раз. Нас пустили на площадку в начале июля и 7-го мы уже сыграли спектакль. У нас была неделя, чтобы собрать сцену. Мы перенесли туда некоторых кукол-аниматроников, все работает, как у нас в театре, мы максимально пытались воссоздать нашу атмосферу. Каждые выходные мы играем по четыре спектакля, в среду-пятницу — по вечерам. Мы переживали, что люди не пойдут [на временную площадку], но они идут!

Фото: Савелий Петрушев

Открыть обновленное здание в «2+КУ» планируют небольшой премьерой. Команда театра уверена, что к октябрю они успеют выполнить весь необходимый объем работ для приема зрителей: будет смонтирована общая система отведения воды со склона, обновленный фундамент будет утеплен, гидроизолирован и укрыт декоративно оформленной отмосткой. Однако работы по его реставрации продолжатся. В планах у команды заменить все требующие этого ветхие конструкции. При этом они будут максимально сохранять уникальную атмосферу, созданную Владимиром Захаровым.

— Весь объем работ, связанный с защитой здания, водоотведением мы точно сделаем. Как будет выглядеть территория, окружающая театр — зависит от того, сколько у нас останется денег. Но «2+КУ» откроется и будет стоять.

Материал для будущих элементов декора здания театра, которые его команда собирала в лесу Фото: Савелий Петрушев

— В этом году будет очень много важных дат. 20 лет театру, в сентябре день рождения Владимира Захарова. Сам театр был символично открыт к 400-летию города и был подарком его жителям, — отметила Арина Михайлова. — Театр народный, очень хочется успеть его открыть в октябре. Ведь это не только театр, но еще и туристическое место, которое есть во всех путеводителях. Мы перед каждым спектаклем спрашиваем, кто откуда: процентов 60-70 — это всегда иногородние. В основном, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск. Но есть и люди из Москвы, Санкт-Петербурга или других стран. У нас есть зрители из Пакистана, у которых есть традиция — приходить к нам каждый раз, когда они приезжают в Томск. У них уже новое поколение подросло — детей к нам возят. Это место по-настоящему народное.

По словам команды театра, для того, чтобы воплотить задуманное благоустройство территории, им не хватает около миллиона рублей. Поддержать проект можно через благотворительный счет, или посетив один из спектаклей. Также команда рассматривает «нефинансовые» варианты поддержки, например, различными материалами.

Поддержать театр можно, переведя деньги по реквизитам:

Расчетный счет: 40703 810 6 64000000362

ИНН 7017055843

КПП 701701001

ОГРН 1037000098002

Томское отделение №8616 ПАО СБЕРБАНК

БИК 046902606

Корреспондентский счёт 30101810800000000606

В комментарии к переводу необходимо указать «Благотворительный взнос»

Или qr-коду:

Текст: Егор Хворенков

Фото: Савелий Петрушев

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