18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске пройдет выставка в поддержку бездомных животных «Свет и Тьма»

Афиша Томска, Благотворительность, Город, Котики, Томские новости, мероприятия куда сходить интересные новости Томска благотворительность бездомные домашние животные В Томске пройдет выставка в поддержку бездомных животных «Свет и Тьма»

В субботу и воскресенье, 13 и 14 декабря, в Томске пройдет выставка «Свет и Тьма». Её посетители смогут пообщаться с писателями, выбрать новогодние подарки и помочь бездомным кошкам.

Как уточняют организаторы, мероприятие пройдет на площадке «СтАрт-Колледжа». Здесь развернутся несколько площадок. На одной из них можно будет пообщаться с писателями Анжелой Тугужековой, Анастасией Колеговой и Павлом Беляевым. Они расскажут, как создаются книги и поделятся творческими планами. Эксперты расскажут о роли кошек и их образов в мировой культуре.

Также в рамках выставки пройдет серия мастер-классов. Томичей научат создавать своими руками декоративные новогодние элементы, игрушки для животных и свечи.

Кроме того, организаторы подготовили выставку работ местных мастеров. Гости смогут попробовать тематические угощения, взять себе котика (или кошечку) или приобрести корм для бездомных животных.

Вход на выставку свободный, участие в ряде активностей платное. Программу выставки можно скачать здесь.

Выставка пройдет 13 и 14 декабря с 12.00 до 19.00 на территории «СтАрт Колледжа» на пр. Кирова 5 стр. 4.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томские ученые создали эмулятор квантового компьютера

17 ноября 2025
Томские новости

Томские школьники изучили новые технологии в нефтегазовой сфере при поддержке «Газпромнефть-Востока»

12 ноября 2025
Томские новости

Томичей приглашают послушать русские народные страшилки

26 ноября 2025
Томские новости

Тысячи поводов для встречи: новый бренд «Игры Ростелеком» объединяет геймеров и разработчиков

27 ноября 2025
Томские новости

Фестиваль «Хрустальный Томск» стартует после 10 декабря

12 ноября 2025
Томские новости

Томичи просят об увеличении расходов на сохранение исторического наследия в 2026 году

18 ноября 2025
Томские новости

Томичам покажут иллюстрации известного детского художника Юрия Васнецова

1 декабря 2025
Томские новости

Зажжение главной елки в Томске планируют провести раньше

2 декабря 2025
Томские новости

Аварийное отключение электричества привело к сбою работы медицинской информсистемы в Томске

12 ноября 2025