В Томске пройдет выставка в поддержку бездомных животных «Свет и Тьма»

11 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу и воскресенье, 13 и 14 декабря, в Томске пройдет выставка «Свет и Тьма». Её посетители смогут пообщаться с писателями, выбрать новогодние подарки и помочь бездомным кошкам.

Как уточняют организаторы, мероприятие пройдет на площадке «СтАрт-Колледжа». Здесь развернутся несколько площадок. На одной из них можно будет пообщаться с писателями Анжелой Тугужековой, Анастасией Колеговой и Павлом Беляевым. Они расскажут, как создаются книги и поделятся творческими планами. Эксперты расскажут о роли кошек и их образов в мировой культуре.

Также в рамках выставки пройдет серия мастер-классов. Томичей научат создавать своими руками декоративные новогодние элементы, игрушки для животных и свечи.

Кроме того, организаторы подготовили выставку работ местных мастеров. Гости смогут попробовать тематические угощения, взять себе котика (или кошечку) или приобрести корм для бездомных животных.

Вход на выставку свободный, участие в ряде активностей платное. Программу выставки можно скачать здесь.

Выставка пройдет 13 и 14 декабря с 12.00 до 19.00 на территории «СтАрт Колледжа» на пр. Кирова 5 стр. 4.

