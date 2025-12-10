18+
Томичей приглашают на выставку по сказочным иллюстрациям Юрия Васнецова

В Первом музее славянской мифологии открылась новогодняя выставка «Видеть сказку» по картинам одного из известнейших иллюстраторов детской книги XX века Юрия Васнецова.

В экспозиции представлены работы художника по сказкам «Репка», «Теремок», «Иван-Царевич и Серый Волк», «Кошкин дом», «Конек-Горбунок» — всего 19 оригинальных иллюстраций и 20 репродукций. А с помощью арт-инсталляций и интерактивных зон посетители познакомятся с биографией Юрия Васнецова и узнают подробнее о его семье, любимых праздниках, увлечениях, важнейших событиях и отношении к жизни.

Выставка «Видеть сказку» будет работать до 8 февраля 2026 года по адресу: ул. Загорная, 12. А сегодня, 10 декабря, в 18.00 состоится ее официальное открытие. Вход на мероприятие свободный.

Первые кадры новой экспозиции — в объективе Савелия Петрушева.

Одной из первых посетителей выставки стала внучка художника Мария Васнецова
Фото: Савелий Петрушев

Фото: Савелий Петрушев

