Очень теплая погода ждет томичей в новогоднюю ночь

29 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин, из архива издания

Температура воздуха в Томской области в новогоднюю ночь будет сильно выше нормы. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, в ночь с 31 декабря на 1 января юге западной Сибири ожидается минус 4, минус 7 градусов, что сильно выше нормы. Днем воздух прогреется до оттепельных значений.

Эксперт уточнил, что Новому году в регионах Сибири и Дальнего Востока ожидаются сильные перепады температуры.

— На азиатской части страны, очень теплая погода на Чукотке в понедельник и вторник, температура на 20-24 градуса выше нормы. А в новогоднюю ночь она уже будет на 6-8 градусов ниже нормы. То есть, температура понизится более чем на 30 градусов, — сказал Вильфанд.

На севере и в центре Красноярского края, где сейчас сохраняются очень сильные морозы (в Туруханском регионе до минус 35-40 градусов), к Новому году температура повысится на 15-16 градусов, температура ночью будет около минус 20 — минус 25 градусов, днем около минус 15.

— На Дальнем Востоке в Якутии температура также существенно повысится: по сравнению с понедельником она поднимется на 10-12 градусов, температура будет на 8-10 градусов выше нормы. «Это означает, что в новогоднюю ночь в Якутске температура будет минус 25 — минус 30, а дневная температура около минус 20 — минус 25 градусов, — уточнил Вильфанд

В Хабаровском крае, в Магаданской области, на Камчатке температура будет выше нормы на 8-10 градусов.

— По-настоящему морозная погода будет на юго-востоке Дальневосточного федерального округа. В Приморье температура будет на 4-6 градусов ниже нормы. Во Владивостоке, это широта Сочи, минимальная температура будет около минус 20 градусов. И днем совсем не жарко — около минус 12 — минус 15 градусов, — сказал Вильфанд.

Кроме того, уточнил он, температурные колебания прогнозируются в Забайкалье. Так, в понедельник там температура ночью будет около минус 25 — минус 27 градусов, днем — минус 20, затем в среду температура понизится на 8-10 градусов, 31 декабря и 1 января она будет около минус 30 — минус 40, в последующие дни она опять повысится на 7-8 градусов.

