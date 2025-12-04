18+
18+
РЕКЛАМА

Томичи могут получить новогоднюю «Открытку из прошлого»

Город, Книги в Томске, Новый год ❄, Томские новости, томск мэрия библиотеки подарки новый год интересное новости события Томичи могут получить новогоднюю «Открытку из прошлого»

В томских городских библиотеках стартовала ежегодная акция «Открытка из прошлого» с новогодними иллюстрациями советских художников.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на них изображены работы Константина Андрианова, Евгения Гундобина, Ольги Жуковой и Владимира Четверикова. Получить такой подарок смогут все читатели муниципальных библиотек, которые впервые оформляют читательский билет в системе МИБС или проходят перерегистрацию.

1. К. Андрианов, 1983 г., из архива Натальи Тарасенко;
2. Е. Гундобин, 1956 г., из фондов Курского областного краеведческого музея;
3. О. Жукова, 1980 г., из архива Татьяны Борисовой;
4. В. Четвериков, 1988 г, из архива Натальи Тарасенко.

«Новогодние открытки советской эпохи — это настоящее произведение искусства! Они вызывают добрые чувства, дарят тёплые воспоминания и создают праздничное настроение! Волшебные „открытки из прошлого“ помогут познакомиться с городскими библиотеками, открыть увлекательный мир книг и побывать на интересных мероприятиях, посвящённых Новому году и Рождеству Христову», — говорится в сообществе «Городские библиотеки» г. Томска.

Добавляется, что на каждой открытке будет специальный QR-код, который познакомит читателей с афишей библиотечных мероприятий.

Акция продлится до конца 2025 года.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Интервью

Историк Павел Котляр: об Иосифе Бродском, музее «Полторы комнаты» и о том, как смотреть на прошлое

12 ноября 2025
Томские новости

«Ростелеком» вошел в капитал ведущего разработчика системного ПО «Базальт СПО»

14 ноября 2025
Томские новости

Томская область с 1 января увеличит транспортный налог

27 ноября 2025
Город

История томского граффити: От «Цой жив» к муралам «Выход в город»

3 декабря 2025
Город

Анатомия Томска: отопление города

19 ноября 2025
Томские новости

«Ростелеком» запустил шесть базовых станций «Булат» в Томской области

27 ноября 2025
Томские новости

Елочные базары в Томске заработают в начале декабря

12 ноября 2025
Томские новости

В новогоднюю ночь в Томске будут работать маршрутки и электротранспорт

12 ноября 2025
Томские новости

Томичи могут выдвинуть проекты на премию «Серебряный скотч — 2025»

3 декабря 2025