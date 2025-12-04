Томичи могут получить новогоднюю «Открытку из прошлого»

4 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В томских городских библиотеках стартовала ежегодная акция «Открытка из прошлого» с новогодними иллюстрациями советских художников.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на них изображены работы Константина Андрианова, Евгения Гундобина, Ольги Жуковой и Владимира Четверикова. Получить такой подарок смогут все читатели муниципальных библиотек, которые впервые оформляют читательский билет в системе МИБС или проходят перерегистрацию.

1. К. Андрианов, 1983 г., из архива Натальи Тарасенко;

2. Е. Гундобин, 1956 г., из фондов Курского областного краеведческого музея;

3. О. Жукова, 1980 г., из архива Татьяны Борисовой;

4. В. Четвериков, 1988 г, из архива Натальи Тарасенко.

«Новогодние открытки советской эпохи — это настоящее произведение искусства! Они вызывают добрые чувства, дарят тёплые воспоминания и создают праздничное настроение! Волшебные „открытки из прошлого“ помогут познакомиться с городскими библиотеками, открыть увлекательный мир книг и побывать на интересных мероприятиях, посвящённых Новому году и Рождеству Христову», — говорится в сообществе «Городские библиотеки» г. Томска.

Добавляется, что на каждой открытке будет специальный QR-код, который познакомит читателей с афишей библиотечных мероприятий.

Акция продлится до конца 2025 года.

