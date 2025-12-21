18+
Новогодняя гаражка проходит в Томске

Накануне, 20 декабря, в Томске стартовал новогодний фестиваль GARAZHKA DREAM, где томичей ждут атмосфера Нового года, мастер-классы, гаражная распродажа и своп.

Тематикой декабрьского фестиваля стали «мечты». На этот раз двухдневное мероприятие развернулось на площадке ТЦ «Смайлcity». Здесь все желающие смогут найти подарки ручной работы от локальных брендов, а также обновить гардероб на гаражной распродаже и свопе.

Для сторонников осознанного потребления работает площадка с сортировкой мусора. Здесь можно сдать на переработку пластик и макулатуру.

Также в программе запланированы самые разные тематические мастер-классы, которые будут проходить на протяжении всех двух дней.

Фестиваль GARAZHKA DREAM продолжается сегодня. Посетить его можно на ул. Котовского 19/6 до 20.00.

Фото: Савелий Петрушев

