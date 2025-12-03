История томского граффити: От «Цой жив» к муралам «Выход в город»

3 декабря 2025 / Томский Обзор

В Томске в третий раз прошел фестиваль муралов «Выход в город». Художники из Томска и Красноярска расписали три подземных перехода — на 79-й Гвардейской Дивизии, ул. Вокзальной и «Шариках».

С 2021 года фестиваль вырос из локальной инициативы агентства Street Vision в событие с поддержкой властей и донатами жителей, подарив городу и области восемнадцать муралов.

Поговорили с художниками, которые стояли у истоков томского граффити — Евгением Ивановым, Олегом Шубиным и Данилой Слупским — о том, как изменилось за эти годы уличное искусство.

Никто не знал, что «тег» — это твой ник. Писали, что в голову придёт

Граффити в Томске появилось в 90-е годы. В России тогда активно развивалась хип-хоп культура и создавались «кружки по интересам»: кто-то танцевал брейк-данс, кто-то читал рэп или рисовал.

Евгений Иванов (AJ) — один из первых, чьи работы появились на томских стенах: вместе с друзьями, Jump’ом и Коварным, они начали рисовать в 1996–1997 годах.

Евгений вспоминает, как Антону Коварному удалось съездить в Америку по обмену: «Можно сказать, что фото, которые он привёз из Нью-Йорка, стали „туториалом“. Это „бустануло“ наше творчество, мы стали осознанно развиваться».

Интернет был медленным, картинки не грузились, знания собирали по крупицам: через «сарафанное радио», обменивались фотографиями, вырезками из журналов, ходили друг к другу в гости смотреть фильмы.

Фото: из книги Олега Шубина «20 лет в граффити»

По словам Данилы Слупского (Dan1), «в то время граффити в городе можно было пересчитать по пальцам, а половину сделали Коварный и Jump».

Первые работы наносили автомобильной эмалью. «В автомагазине на Карташова нас знали как облупленных», — вспоминает Евгений (AJ).

Данила Слупский с друзьями на фоне совместной работы, выполненной автомобильной эмалью. Фото: из архива Данила Слупского

В 1999 году Данила по радио услышал про граффити-шоу и подал заявку. Это был второй по счёту ивент в городе, связанный с уличной культурой. «На стадионе „Труд“ выставили вагончики какие-то и там собрались почти все, кто в то время рисовал: Коварный, Jump, Fire, Слава Малой, Dan младший и ещё несколько ребят».

Данила Слупский на фоне своей работы на граффити-шоу. Фото: из архива Данила Слупского

«Никто не знал, что тег — это твой ник. Писали, что в голову придёт», — рассказывает Данила. Например, первой уличной работой Данилы было слово «Свобода», а Олега Шубина (Scout) — . Часто встречались романтичные фразы типа «Молодость», «Победи серые будни». Шрифт пытались связать со значением текста.

Олег Шубин на фоне работы райтера Axis. 2002. Фото: из книги «20 лет в граффити»

«На моём первом курсе было ещё несколько человек, кто увлекался граффити. Мы собрались в компашку и рисовали на бумаге какие-то эскизы. Иногда на партах: в 90-е университеты были убитые, все изрисованные. Оставляли свои эскизы в разных аудиториях, потом пересекались, видели работы друг друга. Было прикольно», — вспоминает Данила.

Данила Слупский с друзьями на фоне работы Славы Малого. Фото: из архива Данила Слупского

Как говорит Евгений Иванов, исторические здания старались не трогать: «Какой-то внутренний кодекс был. Не тэгать, где попало, искать такие локации, на которые всем наплевать, и тебе за это ничего не будет».

Это может быть не хулиганством, а стать видом искусства

В «нулевых» томское граффити вышло на новый уровень благодаря фестивалям и командам.

В 2005 году в Горсаду прошёл первый масштабный граффити-фестиваль «Кислород», организованный художником Славой Малым.

«У Jump’а (Максим) тогда была небольшая компания, они занимались типографией, дизайном. Мы частенько приходили туда просто пообщаться. И в один день заходят Слава Малой и Коварный (Антон), начинают громко материться и говорят: „Давайте сделаем крутой фестиваль“. Я придумал название, Jump нарисовал логотип. На тот момент это было нифига себе», — вспоминает Данила (Dan1).

Райтеры рисовали на ДВП-панелях, впервые используя профессиональную краску. «Это был разрыв, можно было вообще по-другому рисовать. Белым можно было перекрыть чёрный», — говорит Данила. «Кислород» привлёк райтеров из Барнаула, Новосибирска и Кемерова, кроме того, на фестиваль пришли те, кто тогда только начинал рисовать в Томске. После фестиваль проходил ещё несколько лет подряд.

Диплом участника второго фестиваля «Кислород». 2006. Фото: из книги Олега Шубина «20 лет в граффити»

Фестивали укрепляли комьюнити, чаще стали появляться междисциплинарные команды по примеру столичных Jam Style & Da Boogie Crew. В Томске такими стали ORST.

Работа Олега Шубина для фестиваля «Кислород», которая заняла 3-е место. 2006. Фото: из книги Олега Шубина «20 лет в граффити»

Изначально брейк-данс объединение Original Standard переросло в команду художников Данила Слупского, Олега Шубина (Scout), Виталия Ивлева (Wind) и брейк-танцора Амира. «В команде расти проще: словил фишечку — можешь поделиться с друзьями», — объясняет Олег.

Работа команды Original Standard Фото: из книги Олега Шубина «20 лет в граффити»

В 2010-х появились новые имена и команды и началась эпоха массового теггинга. По словам Данилы, «у тех ребят уже появился интернет, информация была доступна, им было кем вдохновляться. И стен свободных становилось всё меньше».

Работа команды Original Standard. Фото: из книги Олега Шубина «20 лет в граффити»

Своеобразной традицией стало открытие сезона: весной, когда температура на улице становилась подходящей для вылазок, райтеры собирались на и делали общие .

«В 2009 году открытие сезона собрало ребят из Томска и Северска. Темой „покраса“ стала радиация. Все заранее подготовили скетчи, поэтому проблем, кто и что будет рисовать, не возникло. Вообще такие масштабные совместные продакшны каждому дают отличный стимул для развития, ведь это не только возможность оставить частичку себя в концепции общей работы, но и общение с единомышленниками», — вспоминает Олег в своей книге «20 лет в граффити».

Стена, созданная на открытии сезона в 2009 году. Фото: из книги Олега Шубина «20 лет в граффити»

В 2011-м ORST организовали в Томске фестиваль Pigment 3, который в то время проходил по всей Сибири.

Фестиваль Pigment 3. Фото: Маша Шокалюк

А в 2010-м команда провела граффити-фестиваль, приуроченный к 65-летию Победы на Набережной Ушайки. Управление по делам молодежи обратилось к «оригинальному стандарту» с предложением стать организаторами проекта.

Фестиваль Pigment 3. Фото: из книги Олега Шубина «20 лет в граффити»

«После этого фестиваля мы, наверное, переломили отношение общества к граффити. Показали, что это может быть не хулиганством, а стать видом искусства».

Вау, так можно

Первый фестиваль Street Vision прошёл в производственном цеху издательства «Красное знамя». 2012. Фото: Паша Фишай

Фестиваль Street Vision, который впервые прошёл в 2012 году, вырос из гаражных тусовок на ул. Розы Люксембург.

«Мы снимали гараж, где у нас была студия и школа граффити Олега, а через три бокса Ваня Ларионов с друзьями записывал рэп. Мы общались, Ваня вдохновился и предложил делать Street Vision», — вспоминает Данила Слупский.

Подробнее о фестивале Street Vision читайте в наших материалах.

Первый Street Vision собрал художников с разных городов, организаторы привлекли кураторов для направлений. «После первого феста я подумал: „Вау, так можно“», — говорит Данил.

Афиша первого фестиваля Street Vision. Автор: Данила Слупский. Фото: t.me/streetvision_agency

К 2021 году появился ещё один проект «Выход в город» — фестиваль муралов. В 2021-м создали восемь объектов, в 2023-м — 10 в Томске, Асино и Колпашеве, собрав 900 тыс. рублей донатов.

Первый «мурал» появился в Томске в 2008 году, команда ORST расписала фасад по заказу компании «Томлесстрой». «Это был первый фасад, мы заказали автовышку, размечали всё вручную. Это было неожиданно и приятно, что мы уже вышли на такой формат», — вспоминает Олег.

Первый «мурал» команды ORST. Фото: из книги Олега Шубина «20 лет в граффити»

В 2025 году в Томске появилась первая легальная стена или Hall of fame. Сейчас стометровая стена открыта для рисования в любое время суток.

Фоторепортаж с открытия первой в Томске легальной стены для граффити смотрите по ссылке. Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Как отмечает Олег, основная ценность легального проекта в том, что «каждый мальчишка может прийти и спокойно покрасить. Никто его гонять не будет, чтобы он не на гаражах красил, не на окраине города. Да, может у него получится корявенько, но — спокойно».

Легализация изменила граффити

Евгений Иванов отмечает перемены: «Пришли новые технологии, которые облегчают работу. Уже никто не размечает стены „на живую“, все пользуются проекторами». Он подчёркивает, что легальные проекты дают свободу: «Сейчас, когда работа в основном легальная, не нужно торопиться. Можно заморочиться на чистоту исполнения, на качественные контуры, заливки». По его словам, это повышает уровень работ.

Процесс нанесения контура мурала Антонии Лев «Две стороны человека»

с помощью проектора. Фестиваль «Выход в город». 2021. Фото: Николай Чекряков

По словам Олега Шубина, муралы стали инструментом благоустройства городской среды. Сейчас в России у компаний и городов есть запрос на роспись фасадов. «Это расширяет поле деятельности для художников. По сути художник, делая фасад, он делает больше для города, для людей, и показывает свой уровень мастерства», говорит Олег, отмечая, что такие проекты как «Выход в город», повышают лояльность общественности и администрации к стрит-арту.

Мурал «Танец влюблённых рек». Автор эскиза: Анна Турченко. Фестиваль «Выход в город». 2023. Фото: Серафима Кузина, из архива издания

«Граффити, как, в принципе, любой вид искусства — живой организм, он существует, развивается, взаимодействует с остальными аспектами. Граффити — это уже не вандальная история, а уличное искусство», — Евгений Иванов.

Интервью с коммерческим директором проекта «Выход в город» и организатором фестиваля Street Vision Иваном Ларионовым читайте по ссылке.

Напомним, фестиваль «Выход в город» впервые прошел в Томске в 2021 году. Тогда некоторые работы вызвали резонанс — так, граффити на стене по ул. Бакунина, 2 и здании по ул. Люксембург, 8 были признаны незаконными и могли быть закрашены. Однако этого не случилось. Лишь мурал на здании по ул. Люксембург, 8 убран во время капитального ремонта в 2025 году, мурал на ул. Бакунина, 2 сохранился.

Текст: Катерина Станиславская

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».