«Томск — прекрасный город для начинаний»: Евгений Чебатков о стендапе, кино и бизнесе

27 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: предоставлено Евгением Чебатковым

Евгений Чебатков — стендап-комик и актер, выпускник Томского государственного университета. Томичи помнят его как ведущего томской радиостанции. Сегодня концерты, фильмы и сериалы с участием Евгения можно увидеть на федеральных каналах.

Не так давно в ЦК ТГУ прошел сольный концерт комика. Мы поговорили с Евгением о российском стендапе, съемках в новом сериале и бизнесе в Томске.

— В чем, по вашему мнению, специфика российского стендапа сегодня? Какие темы чаще всего находят отклик у аудитории?

— Это на самом деле два масштабных вопроса, но я попробую начать со второго. Мне кажется, что в плане тем существует очевидный трек. Первый — это то, что работает более вероятно, особенно на барно-клубную аудиторию. Я не скажу, что эти темы простые, они более приземленные, конкретные, понятные, с использованием расслабленной лексики. И это работает чаще! Условно говоря, если ты берёшь гендерную тему, она в среднем стабильно будет работать. Это не означает, что кто шутит на этой теме — идет по легкому пути. Зачастую есть возможность найти в, казалось бы, уже избитой теме такой угол, который ещё никто не находил. Про мужчин и женщин шутят во все времена и будут шутить, но находится человек, который придумывает что-то новое. Я для себя в какой-то момент определил, что моя амбиция в стендапе — это выстраивать те темы, которые нравятся мне, пытаясь аудиторию повести за собой, а не идти у нее на поводу и угадывать то, что сейчас будет заходить.

— Я не пытаюсь побороть аудиторию и чему-то ее научить. Просто есть те темы, которые мне интересны, и я хочу развлечь аудиторию своим взглядом на те вопросы, которые меня волнуют. Вот это мой подход, — говорит Евгений. Фото: предоставлено Евгением Чебатковым

Что касается первого вопроса. Российский стендап только сейчас получает какую-то форму свою, уже более финальную, потому что определенно произошел большой раскол комиков на уехавших из России и оставшихся в России. Но это одно направление. Не стоит забывать про комиков, которые каждый день пробуют себя вновь. И в Москве невозможно записаться на открытый микрофон. Абсолютно. Нет такой возможности. Просто огромное количество желающих. Это показывает большой интерес к жанру, но при этом уже можно говорить о том, что есть какие-то основные векторы, и это люди, которые идут по телевизионному пути, которые понимают продюсерский запрос и запрос массовой аудитории. Есть люди, которые на, так называемом, андеграундном подходе позволяют себе больше свобод, и есть альтернативная комедия, которая тоже активно развивается.

Но, главное — неминуемо ты приходишь к тому, что тебе нужно улучшать свой русский язык. Это не «камень в огород» английскому, но, мне кажется, что возможности русского языка еще не реализованы на сцене и мне дает это большую надежду. Если американская история стендапа давно существует и они знают своих мастеров с середины ХХ века, то у нас кто-то может опираться на сценическую эстраду, на «Кривое зеркало» и прочее, а кто-то на сатирическую литературу, комедийную, богатую. И мне второй путь ближе — Салтыков-Щедрин, Зощенко, Ильф и Петров, Довлатов, Жванецкий. И Жванецкий писатель, в том числе, потому что в тексте это вообще другое восприятие.

— Вы снимаетесь в сериале «Тайный город», это уже второй кинопроект в жанре фантастики с вашим участием. Насколько вам близок этот жанр?

— Ох, вы знаете, я с фантастикой рядом все время, притом, что никогда не думал, что меня с ней что-то будет так сильно связывать. Это и мультфильмы фантастические, и комиксы, и «Майор Гром», и сейчас «Тайный Город». Я бы сказал так — не я выбрал фантастику, а фантастика выбрала меня. «Тайный Город» — это, конечно, большое везение, мне очень нравится, что так сложилось, и я сейчас испытываю большое удовольствие в ожидании выхода этого проекта.

Евгений Чебатков на съемках фильма «Тайный город» Фото: предоставлено Евгением Чебатковым

— Как осваиваете актерские навыки, необходимые для съемок?

— Моя жена актриса театра и режиссер, поэтому она постоянно фокусирует мое внимание на определенных вещах и объясняет мне, как с вниманием работать, на что делать акцент. Но, понятное дело, что все должно приходить с практикой. На это можно по-разному смотреть, но я воспринимаю, что выступление со стендапом — это своего рода практика театральная, потому что ты постоянно переключаешься, реагируешь, меняешь и придумываешь образы.

А что касается кино, тут в первую очередь огромное спасибо режиссеру «Майора Грома» Олегу Трофимову. Он в меня поселил гигантскую уверенность, потому что, когда я пришел на площадку первый раз, у меня ее не было. Он нашел слова, поддержал и так четко обозначил задачу, что я почувствовал: я могу это сделать, и очень благодарен ему за это.

Кадры со съемок «Тайного города» Фото: предоставлено Евгением Чебатковым

— Как развиваются сейчас ваши бизнес-проекты, в частности, сеть компьютерных клубов, представленных в Томске? Как в целом вы оцениваете сегодняшний Томск с предпринимательской точки зрения и насколько вы включены в текущую ситуацию в городе?

— Да, у нас сеть компьютерных клубов, два из них в Томске, остальные — в Казахстане и Москве. Я могу сказать, что как бизнесмена показатели в Томске меня радуют. Более того, я считаю, что Томск — это прекрасный город для начинаний, потому что много постоянно обновляющейся молодежи — это очень важный момент. Не так часто мне сейчас удается в нем оказываться, но когда я в Томске — радуюсь, правда. Внутри меня что-то светится. Поэтому я здесь, может быть, не объективен, скажу как человек, считающий Томск своим вторым родным городом, что я в него верю и считаю, что его нужно развивать.

Когда я оказываюсь в какой-то точке, то вижу, какое произошло классное движение вперед, с точки зрения сервиса и технологий. И всегда есть пространство для улучшения, хоть и Сибирь со своей спецификой, и сибиряки тоже, но, я думаю, что в Томске всё будет здорово. Я, правда, верю в Томск!

