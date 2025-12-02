18+
В Томске открыли часовенку над родником, который питал первый университетский водопровод

Город, Городское благоустройство, Томские новости, интересные новости Томска куда сходить мероприятия часовня родники

В минувшее воскресенье, 30 ноября, в Томске состоялось открытие небольшой часовни в честь инженеров. Команда волонтеров приурочила событие к юбилею родникового водопровода Томского государственного университета и годовщине прощания с Александром Назаровым, известным томским гидрогеологом, «хранителем томских родников».

Как сообщила один из организаторов мероприятия Олеся Назарова, прообраз сооружения возвели 140 лет назад. Таким образом было завершено строительство первого родникового водопровода при Императорском университета. Инженер-гидрогеолог, доцент Томского политеха Александр Назаров сохранил ключи, которые в свое время питали это инженерное сооружение.

По словам Назаровой, профессор ботаники Томского Императорского университета Михаил Сиязов, описывая свое детство (середина XIX века), упоминал ключик у «подошвы западного склона». Изначально воду здесь собирали в углубление, огороженное срубом. Позже над ним появилось «нечто вроде беседки без окон», по стенам которой висели старые иконы.

Часовня над Святым ключом при университетском водопроводе упоминалась В. М. Флоринским в «Перечне зданий Императорского Томского университета, выстроенных с 1880 по 1892 год». Там она описывалась как постройка длиной и шириной в одну сажень, сооруженная «инженером Ренкулем бесплатно». При этом сам проект и фотографии часовенки в архивах пока найдены не были.

Новое сооружение возвели в рамках профессионально-волонтерского проекта «Родники Томска» при поддержке местных жителей.

Узнать об университетском водопроводе, городских родниках и вкладе Александра Назарова в их сохранение и обустройство можно в нашем материале.

