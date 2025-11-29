Анатомия Томска. Городские дворы

29 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Федор Шумилов

За последние несколько лет в Томске в рамках муниципальной программы отремонтировали множество дворов.

В этот раз в совместном с мэрией в проекте «Анатомия Томска» выясняли, как выглядит карта дворового благоустройства и на какие ее точки особенно стоит обратить внимание.

Механизм программы дворового благоустройства прост и прозрачен: инициатива снизу, профессиональная реализация через управляющую компанию и полная поддержка города, который возмещает все затраты из бюджета.

— Программа работает по принципу «сделай для себя». Когда решение принимается коллективно на общем собрании, когда люди сами голосуют, сами заказывают проект и вкладывают на первом этапе свои средства - рождается совершенно иное, бережное отношение к результату. Это уже не «какая-то площадка, которую поставила мэрия», а их площадка. Их спортивный уголок. Их ухоженный двор, в создании которого они приняли непосредственное участие. Это воспитывает ответственность, укрепляет соседские связи и превращает разрозненных жителей дома в сообщество, — рассказывает о программе первый заместитель мэра Томска Николай Глебович.

Первый заместитель мэра Томска Николай Глебович Фото: Савелий Петрушев

По его словам, большое внимание программе уделяет мэр Томска Дмитрий Махиня: во время благоустроительного сезона неоднократно выезжает на объекты ремонта, чтобы посмотреть, как проходит обновление и на месте решить оперативные вопросы.

— Такое благоустройство важно для людей. Оно живое, осмысленное и по-настоящему народное. Поэтому мы будем обязательно поддерживать и развивать эту программу, — говорит заместитель главы города. — Ни один проект по ремонту нельзя назвать типовым, мы видим настоящую карту потребностей жителей. И она очень показательна. Безусловным лидером уже не первый год остается обновление асфальта в проездах и на парковках во дворах. На втором месте — установка элементов детских и спортивных площадок.

На объезде мэра Д. Махини, лето 2025 г. Фото: Савелий Петрушев

Один из любимых примеров Глебовича за последние годы — проект, который «на первый взгляд кажется скромным, но обладает огромной социальной силой». В этой истории жители одного из домов решили не просто поставить лавочки у подъездов, а создать небольшие, приватные зоны отдыха именно для своих соседей.

— Они установили уютные скамейки, огородили это пространство декоративным забором и оснастили вход домофоном. Таким образом, получилась не проходная территория для всех, а по-настоящему своя, камерная зона отдыха под открытым небом, где могут пообщаться жители одного подъезда. Гениальное в своей простоте решение, которое укрепляет добрососедские отношения, — считает Николай Глебович.

Сколько дворов удастся обновить таким способом и хватит ли энтузиазма у жителей? Николай Александрович отвечает так:

— На сегодняшний день наши возможности определяются, в первую очередь, объемом финансирования, который ежегодно закладывается в бюджет. По опыту – удается обновить около двух десятков дворов в год.

Томский дворик Фото: Савелий Петрушев

В этом году благодаря поддержке губернатора Владимира Мазура на программу ремонта дворов пошли рекордные 140 млн рублей. В прошлом году по решению мэра Томска Дмитрия Махини было выделено дополнительное финансирование на ремонт двора на пер. С. Лазо, который был перемычкой между двумя придомовыми территориями, вошедшими в программу ранее.

— Их хотели отремонтировать в разные года, поскольку бюджет ограничен, — поясняет Глебович. — Но позиция градоначальника — если взялись, то дело должно быть выполнено полностью, а не частями.

Мэр Томска Дмитрий Махиня и Николай Глебович на объезде Фото: Савелий Петрушев

Практически в каждой районной администрации сегодня сформирована очередь из дворов, жители которых уже провели собрания, подготовили проекты и ждут своей очереди на реализацию. Если жители проявили инициативу, собрались и подготовили проект – их заявка будет рассмотрена и поставлена в план, независимо от того, где находится их дом, отмечают в мэрии.

— Наша задача, как администрации, помочь людям, если это требуется — сопровождать их на каждом этапе. От консультации по первому протоколу собрания до приемки работ, выполненных управляющей компанией. Мы помогаем жителям пройти весь этот путь максимально гладко, — поясняет первый заместитель мэра.

«Анатомия Томска» — это проект, в котором мы, совместно с мэрией города, рассказываем в комментариях и инфографике интересные истории о главных символах, местах и фактах губернской столицы.

Инфографика: Фёдор Шумилов

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».