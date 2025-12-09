Выбор редакции: что купить на «Ярмарке книги и графики» в Томске
9 декабря 2025 / Томский Обзор
Уже на этой неделе — с 12 по 14 декабря — в Сибирском филиале Пушкинского музея пройдет «Ярмарка книги и графики».
Здесь можно будет приобрести графические произведения художников из Ангарска, Барнаула, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Северска, Томска и Челябинска.
Мы в редакции выбрали 10 работ, которые нас покорили — успейте купить их раньше нас!
Мероприятие пройдет в Сибирском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина на пл. Ленина, 8.
График работы:
- 12 декабря (пт) с 16:00 до 19:00,
- 13-14 декабря (сб–вс) с 12:00 до 19:00.
Ярмарка проводится в поддержку выставки «Кабинет графики», на которой представлены более 50 работ в техниках офорта, ксилографии, литографии и гравюры на пластике.
