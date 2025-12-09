18+
18+
томск бесплатно афиша интересное куда сходить купить подарок в томске графика картины музей Афиша Томска, Город, Креативный город, Культура в Томске, Томские новости
РЕКЛАМА

Выбор редакции: что купить на «Ярмарке книги и графики» в Томске

Уже на этой неделе — с 12 по 14 декабря — в Сибирском филиале Пушкинского музея пройдет «Ярмарка книги и графики».

Здесь можно будет приобрести графические произведения художников из Ангарска, Барнаула, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Северска, Томска и Челябинска.

Мы в редакции выбрали 10 работ, которые нас покорили — успейте купить их раньше нас!

Мероприятие пройдет в Сибирском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина на пл. Ленина, 8.

График работы:

Ярмарка проводится в поддержку выставки «Кабинет графики», на которой представлены более 50 работ в техниках офорта, ксилографии, литографии и гравюры на пластике.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Без гуляний и салюта. Как в Томске встретят Новый год

12 ноября 2025
Томские новости

В Томске открылась выставка, посвященная «Щелкунчику» Шемякина

24 ноября 2025
Томские новости

В Томске увеличился спрос на «дома за рубль»

20 ноября 2025
Томские новости

Томичи могут принять участие в книжной гаражке

16 ноября 2025
Томские новости

Военного осудили в Томске за ограбление магазина со страйкбольным пистолетом

1 декабря 2025
Томские новости

Томские ученые создали эмулятор квантового компьютера

17 ноября 2025
Томские новости

В Томске установили искусственные неровности на Герцена и Горького

1 декабря 2025
Путешествия

Пельмени, белухи и сибирские специалитеты: как влюбиться в Новосибирск за четыре дня

18 ноября 2025