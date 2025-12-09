Выбор редакции: что купить на «Ярмарке книги и графики» в Томске

9 декабря 2025 / Томский Обзор

Уже на этой неделе — с 12 по 14 декабря — в Сибирском филиале Пушкинского музея пройдет «Ярмарка книги и графики».

Здесь можно будет приобрести графические произведения художников из Ангарска, Барнаула, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Северска, Томска и Челябинска.

Мы в редакции выбрали 10 работ, которые нас покорили — успейте купить их раньше нас!

Мероприятие пройдет в Сибирском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина на пл. Ленина, 8.

График работы:

12 декабря (пт) с 16:00 до 19:00,

с 16:00 до 19:00, 13-14 декабря (сб–вс) с 12:00 до 19:00.

Ярмарка проводится в поддержку выставки «Кабинет графики», на которой представлены более 50 работ в техниках офорта, ксилографии, литографии и гравюры на пластике.

