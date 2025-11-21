«Кабинет графики» с работами художников Сибири, Урала и Дальнего Востока откроется в Томске

21 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: фрагмент произведения Марии Гнучевской «Руки бабушки»

В томском «Кабинете Пушкинского» 11 декабря откроется выставка печатной графики художников Сибири, Урала и Дальнего Востока. В экспозицию вошли более 50 произведений, выполненных в техниках офорта, сухой иглы, ксилографии, гравюры на пластике и литографии.

Посетители увидят работы художников из Ангарска, Барнаула, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Северска, Томска и Челябинска. В своих произведениях они обращаются к фабричной и авторской литой бумаге, тканям, сочетают несколько техник, расширяя границы печатной графики.

— Выставка «Кабинет графики» нацелена на последовательное развитие графического искусства, поддержку и продвижение авторов современного искусства. Мы демонстрируем техническое многообразие и художественную ценность печатной графики, стараемся вовлечь зрителей в активный диалог и стимулировать их интерес к коллекционированию, — отмечают кураторы.

По их словам, выставка показывает внимательное отношение офортистов и литографов к процессу, а также демонстрирует, как этот вид искусства открыт для экспериментов авторов, работающих в других техниках.

Одна из работ, которая будет представлена на выставке, — «Бумажный Челябинск» Марии Акимовой Фото: предоставлено организаторами

— Нам важно показать графическое искусство и ответить на вопрос «как это сделано?», — делятся организаторы. — Поэтому мы включили в экспозицию печатные формы, инструменты и материалы, которые раскрывают весь процесс создания произведения и демонстрируют уникальную ценность каждого оттиска.

Выставка откроется 11 декабря в 18.30 в «Кабинете Пушкинского» в Научной библиотеке ТГУ (пр. Ленина, 34а, 5 этаж). Проект будет сопровождать просветительская программа: экскурсии и творческие встречи с участниками выставки.

Вход на экспозицию и связанные с ней мероприятия бесплатный, по предварительной регистрации или читательскому билету. Оформить его может любой желающий: для студентов, аспирантов и сотрудников Большого университета Томска оформление постоянного читательского будет стоить 250 рублей; для всех остальных билет оформляется на 1 год за 350 рублей. Изготовление мгновенное, для регистрации нужен только паспорт.

А с 12 по 14 декабря в Сибирском филиале Пушкинского музея пройдет «Ярмарка книги и графики», на которой можно будет приобрести работы участников выставки, издания Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и книги издательства «Макушин Медиа».

Одна из работ, которая будет представлена на выставке: «Маска глупца», Сергей Жгилев Фото: предоставлено организаторами

Кабинет Пушкинского — посольство ГМИИ им. А.С. Пушкина в Томском государственном университете. Он находится на пятом этаже нового здания Научной библиотеки ТГУ (пр. Ленина, 34а). Это одновременно тематический читальный зал, выставочное пространство и площадка для проведения бесплатных лекций на тему искусства со спикерами из разных уголков страны.

12+

