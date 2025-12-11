В Томской области завершают формирование регионального правительства

11 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Администрация Томской области завершает работу по созданию регионального правительства. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в региональную думу.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в соответствии с предлагаемой структурой первый заместитель губернатора будет одновременно председателем правительства. Наибольшая часть вице-губернаторов, координирующих работу отраслей экономики, социальной сферы, инфраструктуры в новой системе перейдет на позиции заместителей председателя правительства.

При этом исполнительные органы и структурные подразделения администрации в правительстве региона также будут называться департамента и комитетами. Создание министерств и иных ведомств в соответствии с законопроектом не предусмотрено.

В пресс-службе уточняют, что изменения структуры не отразятся на заработной плате сотрудников администрации. Кроме того, в сообщении отмечается, что правительства созданы в абсолютном большинстве российских регионов и во всех, за исключением Томской области, регионах Сибирского федерального округа.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».