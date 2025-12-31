Томск накануне 2026-го

31 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Каким Томск встречает 2026-й? Заметили ли вы что-то новое или отмечаете только привычные виды? Такой ли, каким был год назад?

Город меняется не только фасадами и огнями — в привычных местах появляется что-то новое и едва уловимое. В праздники это особенно заметно. Мы прогулялись по Томску и попробовали зафиксировать эти тихие, почти незаметные изменения.

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».