Томский планетарий отметит юбилей лекцией, выставкой и премьерой полнокупольных фильмов

18 декабря 2025 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

На этой неделе Томский планетарий отметит 75-летие серией мероприятий. Для томичей подготовили лекцию, выставку, новогодний спектакль и премьеру полнокупольного фильма.

Праздничные мероприятия стартуют завтра, 19 декабря. В планетарии пройдет научно-популярная лекция «Межзвёздный „пришелец“ комета 3I/ATLAS» о космическом объекте, чье поведение вызвало ажиотаж в интернет-пространстве. Именно 19 декабря третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS приблизится к Земле на минимальное расстояние. С лекцией выступит кандидат физико-математических наук, заведующий астрономической обсерватории ТГУ Дмитрий Капарулин. Начало в 19:00, вход свободный.

А в воскресенье, 21 декабря, в планетарии пройдет новогодний спектакль «В некотором царстве, в космическом государстве». Самые юные посетители встретятся с Алисой Селезнёвой, которая уже выросла и стала профессором. Вместе с ней ребята отправятся в захватывающее приключение, встретятся с Космической Тьмой и найдут ответ на вопрос: почему именно Земля стала обитаемой планетой. Сеансы в 11:00 и в 13:00. После спектакля ребята посмотрят премьеру полнокупольного мультфильма «Главное чудо Вселенной».

Еще один кинопоказ в планетарии пройдет в 15.00. Томичам покажут полнокупольный фильм «Разноцветная Вселенная». Организаторы обещают, что космос «откроется зрителям как гигантская картина, полная удивительных особенностей и невидимых цветов. И на ней запечатлена вся история мироздания».

Томский планетарий начал свою историю в в 1947 году, когда ТГУ получил трофейный оптический прибор «Планетарий» знаменитой немецкой фирмы Carl Zeiss. Ученые приняли решение использовать его не только для обучения студентов-астрономов, а гораздо шире — для просвещения всех горожан. В 1949 году в Томске стартовали работу по устройству планетария, в котором осенью 1950 года начались лекции с демонстрацией звездного неба.

С тех пор беседы о космосе стали неотъемлемой частью повседневной жизни томичей. Томский планетарий за 75 лет не раз менял локации и статус. С 1999 года он работает в составе Томского областного краеведческого музея, а с 2005 года размещается в специально построенном для него здании.

Сегодня Томский планетарий оснащен цифровым полнокупольным проекционным оборудованием. В Звёздном зале проходят сеансы фильмов, космические 3D-шоу и культурно-образовательные программы, читаются лекции, проводятся встречи с интересными людьми.

Фото: предоставлено организаторами

