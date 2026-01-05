Вход разрешен: 9 старинных каменных зданий в Томске, в которые можно зайти

5 января 2026 / Томский Обзор / Фото: ИИ-иллюстрация

В Томске десятки исторических каменных зданий, но не во все из них можно легко попасть. Где-то мешает строгий пропускной режим, где-то — строительные леса и многолетняя реставрация.

Мы собрали небольшой путеводитель по городу из девяти старинных каменных домов, куда не только можно зайти и осмотреть уникальные интерьеры прошлого, но и где посетителям будут рады.

Начнем наш маршрут с Лагерного сада, а далее пойдем по проспекту Ленина в сторону пассажа Второва до Дома науки им. П. И. Макушина.

Бывшая винная монополия

пр. Ленина, 1 Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В самом начале проспекта Ленина стоит монументальный ансамбль из красного кирпича, мимо которого невозможно пройти равнодушно. Это здание бывшей винной монополии, которое предназначалось для хранения винной продукции, купленной государством у частных предпринимателей, а затем перепродаваемой населению с наценкой.

Такая система реализации алкоголя была введена в конце XIX века с подачи графа С. Ю. Витте. В результате этого по всей стране стали появляться специальные винные склады. В Томске такое помещение было построено в 1902 году. Архитектурно-строительными работами руководил известный томский архитектор Константин Лыгин, а подрядчиком выступил купец I гильдии Самуил Шифманович.

Проработал томский винный склад недолго. Уже через 12 лет, с началом Первой мировой войны, он был законсервирован из-за введения «сухого закона»: сначала Николаем II, а затем — советской властью. Только в 1925 году казенный винный склад начал новую главу в своей биографии, став площадкой для государственного ликероводочного предприятия. Открытка из альбома «Макушинъ: к 170-летию со дня рождения П. И. Макушина», Томск, 2014 г. Фото: ТОУНБ им. А.С. Пушкина

Сегодня здание бывшей винной монополии превратилось в «Гостиный двор» — одно из атмосферных мест Томска. Если в 90-е годы ХХ века оно ассоциировалось исключительно с торговлей, то теперь здесь находятся ресторан «1902», название которого возвращает нас к году постройки здания, уютная кофейня «Территория кофе» и арт-пространство «Тайная комната» с работами томских мастеров.

1-3. Ресторан «1902», сайт ресторана;

4-6. «Территория кофе», из соцсетей кофейни;

7-9. «Тайная комната», из архива издания.

Внутри сохранились огромные сводчатые потолки и аутентичная кирпичная кладка, которые позволяют почувствовать дух старого города, не отказывая себе в современном комфорте.

Особняк Асташева

пр. Ленина, 75 Фото: Павел Андрющенко, из архива издания

Добраться до следующей точки можно на троллейбусе №1 или на автобусах 130, 150, 112, 26, 32/118, 33 или 53, идущих в сторону Ново-Соборной площади. А если вас не пугают холодные ветры и сибирские морозы, то можно отправиться в путь пешком — 2,5 км займут меньше получаса ходьбы. Зато по пути вы увидите фасады главных корпусов ТПУ, ТГУ и СибГМУ; старое здание Научной библиотеки ТГУ, построенное по проекту архитектора Андрея Крячкова; столетний деревянный дом на пр. Ленина, 8; отреставрированное здание поликлиники №1, связанное с именами томского городского головы Петра Михайлова и архитектора Петра Федоровского и многое другое.

А по правую сторону, рядом со зданием городской администрации, ранее принадлежавшим купцам Кухтериным, находится единственная сохранившаяся с середины XIX в каменная усадьба золотопромышленника Ивана Асташева. Ее значительная часть сложилась в 1840–1860-х гг. и в несколько измененном виде сохранилась до наших дней. Главный дом, где проживал один из богатейших людей Сибири Асташев, сегодня признан памятником архитектуры федерального значения.

После смерти Асташева в 1869 году его наследник Вениамин, живший в столице, предложил продать отцовский дом с усадьбой за 200 тысяч руб. В 1878 г. его купило Томское духовное ведомство, сбив цену до 80 тысяч. Так, до конца 1919 года, пока к власти не пришли большевики, в этом здании располагался Архиерейский дом. В 1884–1886 гг. к нему была пристроена домовая церковь, комнаты служителей Архиерейского дома и хозяйственные помещения. Затем еще раз перестроено в 1890–1891 гг. Открытка из альбома «Макушинъ: к 170-летию со дня рождения П. И. Макушина», Томск, 2014 г. Фото: ТОУНБ им. А.С. Пушкина

После национализации какое-то время там располагались государственные учреждения, но уже в 1920 году бывший дворец золотопромышленника распахнул двери сначала как «Музей старины и революции», а затем как Томский областной краеведческий музей.

​​​​​ ​​​​​

Увидеть интерьеры бывшего дома Асташева можно на постоянной выставке второго этажа «Стильный Томск. Антикварная мебель из коллекции музея». В составе музейного фонда мебели около 350 единиц хранения. Значительную часть этой коллекции составляет мебель, принадлежавшая семье томского золотопромышленника И.Д. Асташева. Особый интерес представляют гарнитуры китайской мебели рубежа ХIХ–ХХ вв. и французской мебели конца ХVIII в. Фото: из фондов ТОКМ

Сегодня в тех самых залах, где когда-то танцевали на балах и подписывали миллионные контракты, хранятся реликвии прошлого: от костей мамонта и предметов быта коренных народов до личных вещей семьи Асташевых. В стенах музея до сих пор ощутим дух эпохи, когда Томск был купеческой и золотопромышленной столицей Сибири.

Дом Г. Ф. Флеера

пр. Ленина, 83 Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Почти по соседству с усадьбой Асташева находится еще один исторический дом — томского купца 2-й гильдии Густава Флеера. Он построен в 1905 году по проекту известного архитектора Константина Лыгина и представляет собой образец здания начала XX в. со смешанным функциональным назначением, которое нашло отражение в декоре фасада, выполненном в стиле модерн.

Дом Флеера, 1970-е гг. Из архива Павла Рыжова Фото: pastvu.com

Сразу же после окончания строительства в газете «Сибирская жизнь» появилось объявление о сдаче в аренду помещений с подвалами под магазины и 10-комнатной квартиры на втором этаже. Впоследствии там размещались зубоврачебная школа и клиника врача М.А. Каменецкого, пивной зал-ресторан «Вена», а также аптека приказа общественного призрения, арендованная переселенческим управлением.

После революции дом Флеера, как и многие другие каменные здания, стал приютом для самых разных организаций: библиотеки, комнаты матери и ребенка, Гособъединения по снабжению школ и других учебных заведений, Дома Санпросвета и др. Позже, в 1962 году он был передан в пользование томскому Дворцу бракосочетания, который и сегодня занимает часть первого и второй этажи. Фото 2011 г. Фото: из архива издания

В советское время многие знали столовую, расположенную на первом этаже здания. В 90-е ее сменили кафе и рестораны.

Интерьеры в кафе «Пряный тимьян», 2025 г. Фото: Томский Обзор

Сейчас на первом этаже расположено кафе «Пряный тимьян» с отдельным входом. И если в Дворец бракосочетания не так-то просто попасть, чтобы осмотреть сохранившиеся интерьеры, то в «Пряном тимьяне» это можно сделать, еще и перекусив с видом на главную улицу города.

Дом офицеров

пр. Ленина, 50 Фото: Серафима Кузина, из архива издания

На противоположной стороне проспекта Ленина расположен еще один архитектурный памятник Томска — Дом офицеров, или здание бывшего Общественного собрания. Построенный в 1898–1900 гг. по проекту все того же Константина Лыгина он был призван служить местом встреч, досуга и просвещения для томской интеллигенции, купечества и дворянства. Здесь проводились пышные балы, давались концерты, организовывались литературные и музыкальные вечера, читались лекции и шли театральные постановки. Общественное собрание было зеркалом светской жизни Томска, местом, где формировались мнения, заключались сделки и завязывались знакомства, определявшие развитие города.

Здание Общественного собрания в Томске и его большой зал Фото: из фондов ТОКМ

Времена менялись, менялось и назначение здания. Пройдя через трансформацию в советский и постсоветский периоды, оно, казалось, могло утратить свой первоначальный блеск и значимость. Отчасти так и произошло — основная часть Общественного собрания закрыта на реконструкцию много лет назад и дело пока не движется.

Интерьеры дома давно скрыты от глаз любопытных горожан. Но в мае 2021 года нам удалось побывать внутри. Еще больше фотографий с этой экскурсии по зданию можно увидеть в нашем материале по ссылке. Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Но благодаря инициативе и творческому подходу, правое крыло здания несколько лет назад обрело новое дыхание, став домом для арт-пространства Zalisha.

В арт-пространстве Zalisha Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Сегодня там, как и сто лет назад, проводятся концерты, мастер-классы, лекции и выставки, ставятся спектакли и продаются изделия ручной работы томских мастеров. Историческая атмосфера вдохновляет посетителей и артистов, чьи проекты реализуются в Zalish`е.

Губернская аптека

пр. Ленина, 54 Фото: «Томский Обзор»

Не поверите, но и здание Губернской аптеки по соседству с Домом офицеров тоже спроектировал Константин Лыгин. Оно построено в 1908 году для торгового дома «Штоль и Шмидт», специализировавшегося на продаже аптекарских товаров. Дела у фирмы тогда шли хорошо и они смогли отстроить в губернской столице собственное здание, где готовили не только микстуры, но и продавали изысканный парфюм, наполняя залы ароматами Парижа.

Центральная аптека, 1920–1930 гг. В советское время здание сохранило свое назначение Фото: pastvu.com

Удивительно, но спустя почти 120 лет это место не превратилось в обычную современную аптеку. Зайдя в него, можно увидеть подлинную историю: изящные витражи, массивные оконные проемы, лепнина на потолке и даже аптечная мебель, которая продолжает исправно служить.

Не только лепнина и деревянная аптечная мебель ждет посетителей внутри Губернской аптеки. Одна из симпатичных деталей зала — аниматроник-аптекарь работы томских мастеров. Фото: «Томский Обзор»

А узнать подробнее об истории аптечного дела в Томске и рассмотреть оригинальные медицинские инструменты можно в бесплатном музее, расположенном в центре первого зала.

Художественный музей

Здание в пер. Нахановича, 3 Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Еще одно здание Константина Лыгина в Томске, куда можно легко попасть — это Томский областной художественный музей. Он располагается в бывшем доходном доме, построенном в начале ХХ века по заказу влиятельной купчихи Н.И. Орловой. Внешне дом выглядит монументально, его фасады богато украшены декоративными элементами, сложной кирпичной кладкой, изящными ризалитами и коваными деталями.

До национализации в здании размещались квартира хозяйки, редакция газеты «Сибирский вестник» с паровой типографией, три магазина, гостиница и трактирное заведение, общественный Сибирский банк и ряд служб Управления железной дороги. Позднее, в годы ВОВ, работал госпиталь. С 1944 по 1987 здание принадлежало обкому КПСС. 1970-е гг., из архива В. Кондратьева Фото: pastvu.com

А с 1982 года здесь располагается художественный музей. Это стало знаковым событием для культурной жизни региона. Музей получил не просто стены, а исторический контекст, который идеально подходит для экспонирования произведений искусства.

Музейная атмосфера Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Сегодня посетители музея могут оценить не только богатейшую коллекцию, но и саму архитектуру здания, в котором она находится. Исторические залы, где когда-то принимали гостей купцы, теперь служат фоном для шедевров русского и западноевропейского искусства, а также для уникальных работ сибирских художников. Рассмотреть их можно, купив билет, на посещение постоянных экспозиций на втором и третьем этажах.

Пассаж Второва

Пассаж Второва, пр. Ленина, 111 Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В самом центре Томска, на пересечении проспекта Ленина и Набережной реки Ушайки, расположено эффектное трехэтажное здание, которое уже более века определяет архитектурный облик центра города. Пассаж Второва — это не просто памятник архитектуры, это символ «золотого века» сибирского купечества и первый в городе торговый центр европейского типа.

История здания началась в 1904 году. Его заказчиком выступил Александр Второв — представитель богатейшей купеческой династии России, которого современники называли «сибирским Морганом». Второв хотел построить здание, которое бы подчеркивало его статус и богатство, объединяя под одной крышей коммерцию, сервис и культуру.

Строительство велось в рекордные сроки — с 1904 по 1905 год. Проект в стиле модерн с элементами необарокко. К сожалению, в архивах Томска не сохранился проект строительства пассажа. Но однозначно для Томска того времени это был технологический прорыв: здание имело собственное паровое отопление, электрическое освещение и даже лифт — невероятную роскошь для начала XX века. Фото: из фондов ТОКМ

После открытия пассаж стал центром притяжения городской элиты. Здесь располагались огромный универсальный магазин, где продавали всё: от парижского парфюма до тяжелых мануфактурных тканей; фешенебельная гостиница «Европа» на 60 номеров и ресторан, считавшиеся лучшими в городе.

С приходом советской власти здание было национализировано. В 1920-е годы здесь размещался «Дворец труда», затем — студия томского радио. Однако в памяти многих поколений томичей здание закрепилось под названием магазин «1000 мелочей», который открылся здесь в 1970-е годы и стал главным промтоварным универмагом города.

1. Интерьер магазина товарищества «А. Р. Щепкин и Д. М. Сковородов», который находился в пассаже. Из альбома «Виды Томска», 1910 г.;

2. Дворец труда ЦРК, конец 20-х гг. Из фондов ТОКМ;

3. Торговый зал центрального универмага

1937–1940 гг. Из архива С.Ю. Дубовицкого;

4. Большой торговый зал пассаже, середина 1970-х гг. В.А. Кондратьев, из фондов ТОКМ.​​​​​​

​​​

Сегодня пассаж Второва продолжает привлекать внимание горожан. В здании уже много лет находится филиал ТОУНБ им. А.С. Пушкина и концертный зал «Хрустальный» Томского музыкального училища, куда можно без труда попасть и узнать у работников интересные истории о здании. В библиотеке есть небольшая комнатка, где, по словам сотрудников, располагался уникальный для того времени лифт.

В здании — в разных его частях — частично сохранилась аутентичная метлахская плитка производства Товарищества барона Эдуарда Бергенгейма. Подобная есть и в других дореволюционных зданиях Томска — главном корпусе и жилом крыле химкорпуса Политеха, старинном особняке на улице Карташова, 29.

1-5. Концертный зал «Хрустальный», 2020 г.;

6-8. Большой зал пассажа Второва, 2020 г.;

9. Метлахская плитка лестничного проема на входе в ТОУНБ им. Пушкина, 2020 г. Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Долгое время попасть в большой зал пассажа Второва можно было во время проводимых там ярмарок и распродаж. Но сейчас главные двери здания, выходящие на пр. Ленина, закрыты. Там началась масштабная реконструкция, после которой уже весной 2026 года в старинных интерьерах откроется центр современной культуры. В нем обустроят выставочное пространство, коворкинг, книжный магазин и кафе. Инвестиции в проект составляют более 200 млн рублей.

Подробнее о пассаже Второва и его деталях можно прочитать в наших материалах.

Книжный магазин «Петр Макушин»

пер. Батенькова, 5 Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

До Петра Макушина, томского мецената и просветителя, книг в Сибири практически не продавали — их привозили частным порядком или заказывали из столиц, дожидаясь посылок месяцами. В 1873 году стараниями Макушина в Томске открылся первый в Сибири книжный магазин — заняв денег у купца Михайлова, своего будущего компаньона, Петр Иванович сам отправился за первой партией литературы в Москву и Петербург.

Вначале макушинский магазин был расположен в арендованном здании, там же были переплётная мастерская, библиотека и «кабинет для чтения». Магазин сразу начал притягивать к себе интеллигенцию, учащихся, конторщиков, поэтому в 1896 году, по заказу Петра Ивановича было выстроено отдельное большое здание. Местом постройки выбран угол старой Соборной площади (ныне пл. Батенькова) в центральной части г. Томска, поблизости от Благовещенской церкви. Первоначально здание было краснокирпичным, современный вид оно приобрело позже. Фото: из фондов ТОКМ

К концу XIX века сеть Макушина разрослась: его книжные лавки и склады появились в Иркутске, Красноярске и других городах. Он доказал, что просвещение может быть успешным делом, если в его основе лежит искренняя любовь к своему краю.

Этот магазин — настоящий музей, охватывающий различные эпохи — с первых лет работы до современности. Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Сегодня здание макушинского магазина остается одним из символов Томска, до сих пор там располагается книжный магазин, а с 2025 года еще новое арт-пространство — галерея «Путешествие во времени», где можно купить различные винтажные и антикварные предметы. А еще выпить кофе, полистать книги и даже получить одну в подарок на входе в магазин. Она рассказывает о биографии сибирского просветителя Петра Макушина и написана Тамарой Сталевой в 1990 году на основе его воспоминаний и документов из личного архива.

Дом науки им. П. И. Макушина

Соляная площадь, 4 Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Это белоснежное здание с зеленым куполом — воплощение мечты знаменитого сибирского книготорговца и просветителя Петра Макушина, который искренне верил, что Сибирь перестанет быть «краем ссылки», только если знания станут доступны каждому. Грандиозный проект народного университета воплощали на пожертвования самого Макушина и других благотворителей.

Был объявлен архитектурный конкурс, первую премию в котором получил проект архитектора Андрея Крячкова. За образец он взял здание народного университета в Москве на Воробьёвых горах, создав для Томска образец рационального модерна с элементами неоклассицизма: функциональное светлое здание с просторными помещениями. Впоследствии проект Крячкова был доработан архитекторами Товием Фишелем и Андреем Лангером.

Дом науки открылся в октябре 1912 года и стал первым в России частным народным университетом. Здесь читали лекции профессора Императорского Томского университета, работали вечерние классы для рабочих, а в залах проходили выставки и съезды. Это было пространство без сословных границ, где знания мог получить и сын извозчика, и богатый купец. Фото: из фондов ТОКМ

Сегодня в этом историческом здании располагается Томский областной театр куклы и актера имени Романа Виндермана «Скоморох». Символично, что здание, строившееся для образования и духовного роста, продолжает служить культуре, правда, вместо лекций здесь теперь идут детские постановки.

Чтобы попасть в залы и осмотреть помещения театра, достаточно приобрести билет в кассе на понравившуюся постановку. Сейчас в репертуаре театра новогодние спектакли по мотивам сказок «Спящая красавица» и «Снежная королева». Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Текст: Алёна Попова

