Вход разрешен: 9 старинных каменных зданий в Томске, в которые можно зайти
В Томске десятки исторических каменных зданий, но не во все из них можно легко попасть. Где-то мешает строгий пропускной режим, где-то — строительные леса и многолетняя реставрация.
Мы собрали небольшой путеводитель по городу из девяти старинных каменных домов, куда не только можно зайти и осмотреть уникальные интерьеры прошлого, но и где посетителям будут рады.
Начнем наш маршрут с Лагерного сада, а далее пойдем по проспекту Ленина в сторону пассажа Второва до Дома науки им. П. И. Макушина.
Бывшая винная монополия
В самом начале проспекта Ленина стоит монументальный ансамбль из красного кирпича, мимо которого невозможно пройти равнодушно. Это здание бывшей винной монополии, которое предназначалось для хранения винной продукции, купленной государством у частных предпринимателей, а затем перепродаваемой населению с наценкой.
Такая система реализации алкоголя была введена в конце XIX века с подачи графа С. Ю. Витте. В результате этого по всей стране стали появляться специальные винные склады. В Томске такое помещение было построено в 1902 году. Архитектурно-строительными работами руководил известный томский архитектор Константин Лыгин, а подрядчиком выступил купец I гильдии Самуил Шифманович.
Сегодня здание бывшей винной монополии превратилось в «Гостиный двор» — одно из атмосферных мест Томска. Если в 90-е годы ХХ века оно ассоциировалось исключительно с торговлей, то теперь здесь находятся ресторан «1902», название которого возвращает нас к году постройки здания, уютная кофейня «Территория кофе» и арт-пространство «Тайная комната» с работами томских мастеров.
4-6. «Территория кофе», из соцсетей кофейни;
7-9. «Тайная комната», из архива издания.
Внутри сохранились огромные сводчатые потолки и аутентичная кирпичная кладка, которые позволяют почувствовать дух старого города, не отказывая себе в современном комфорте.
Особняк Асташева
Добраться до следующей точки можно на троллейбусе №1 или на автобусах 130, 150, 112, 26, 32/118, 33 или 53, идущих в сторону Ново-Соборной площади. А если вас не пугают холодные ветры и сибирские морозы, то можно отправиться в путь пешком — 2,5 км займут меньше получаса ходьбы. Зато по пути вы увидите фасады главных корпусов ТПУ, ТГУ и СибГМУ; старое здание Научной библиотеки ТГУ, построенное по проекту архитектора Андрея Крячкова; столетний деревянный дом на пр. Ленина, 8; отреставрированное здание поликлиники №1, связанное с именами томского городского головы Петра Михайлова и архитектора Петра Федоровского и многое другое.
А по правую сторону, рядом со зданием городской администрации, ранее принадлежавшим купцам Кухтериным, находится единственная сохранившаяся с середины XIX в каменная усадьба золотопромышленника Ивана Асташева. Ее значительная часть сложилась в 1840–1860-х гг. и в несколько измененном виде сохранилась до наших дней. Главный дом, где проживал один из богатейших людей Сибири Асташев, сегодня признан памятником архитектуры федерального значения.
После национализации какое-то время там располагались государственные учреждения, но уже в 1920 году бывший дворец золотопромышленника распахнул двери сначала как «Музей старины и революции», а затем как Томский областной краеведческий музей.
Сегодня в тех самых залах, где когда-то танцевали на балах и подписывали миллионные контракты, хранятся реликвии прошлого: от костей мамонта и предметов быта коренных народов до личных вещей семьи Асташевых. В стенах музея до сих пор ощутим дух эпохи, когда Томск был купеческой и золотопромышленной столицей Сибири.
Дом Г. Ф. Флеера
Почти по соседству с усадьбой Асташева находится еще один исторический дом — томского купца 2-й гильдии Густава Флеера. Он построен в 1905 году по проекту известного архитектора Константина Лыгина и представляет собой образец здания начала XX в. со смешанным функциональным назначением, которое нашло отражение в декоре фасада, выполненном в стиле модерн.
Сразу же после окончания строительства в газете «Сибирская жизнь» появилось объявление о сдаче в аренду помещений с подвалами под магазины и 10-комнатной квартиры на втором этаже. Впоследствии там размещались зубоврачебная школа и клиника врача М.А. Каменецкого, пивной зал-ресторан «Вена», а также аптека приказа общественного призрения, арендованная переселенческим управлением.
В советское время многие знали столовую, расположенную на первом этаже здания. В 90-е ее сменили кафе и рестораны.
Сейчас на первом этаже расположено кафе «Пряный тимьян» с отдельным входом. И если в Дворец бракосочетания не так-то просто попасть, чтобы осмотреть сохранившиеся интерьеры, то в «Пряном тимьяне» это можно сделать, еще и перекусив с видом на главную улицу города.
Дом офицеров
На противоположной стороне проспекта Ленина расположен еще один архитектурный памятник Томска — Дом офицеров, или здание бывшего Общественного собрания. Построенный в 1898–1900 гг. по проекту все того же Константина Лыгина он был призван служить местом встреч, досуга и просвещения для томской интеллигенции, купечества и дворянства. Здесь проводились пышные балы, давались концерты, организовывались литературные и музыкальные вечера, читались лекции и шли театральные постановки. Общественное собрание было зеркалом светской жизни Томска, местом, где формировались мнения, заключались сделки и завязывались знакомства, определявшие развитие города.
Времена менялись, менялось и назначение здания. Пройдя через трансформацию в советский и постсоветский периоды, оно, казалось, могло утратить свой первоначальный блеск и значимость. Отчасти так и произошло — основная часть Общественного собрания закрыта на реконструкцию много лет назад и дело пока не движется.
Но благодаря инициативе и творческому подходу, правое крыло здания несколько лет назад обрело новое дыхание, став домом для арт-пространства Zalisha.
Сегодня там, как и сто лет назад, проводятся концерты, мастер-классы, лекции и выставки, ставятся спектакли и продаются изделия ручной работы томских мастеров. Историческая атмосфера вдохновляет посетителей и артистов, чьи проекты реализуются в Zalish`е.
Губернская аптека
Не поверите, но и здание Губернской аптеки по соседству с Домом офицеров тоже спроектировал Константин Лыгин. Оно построено в 1908 году для торгового дома «Штоль и Шмидт», специализировавшегося на продаже аптекарских товаров. Дела у фирмы тогда шли хорошо и они смогли отстроить в губернской столице собственное здание, где готовили не только микстуры, но и продавали изысканный парфюм, наполняя залы ароматами Парижа.
Удивительно, но спустя почти 120 лет это место не превратилось в обычную современную аптеку. Зайдя в него, можно увидеть подлинную историю: изящные витражи, массивные оконные проемы, лепнина на потолке и даже аптечная мебель, которая продолжает исправно служить.
А узнать подробнее об истории аптечного дела в Томске и рассмотреть оригинальные медицинские инструменты можно в бесплатном музее, расположенном в центре первого зала.
Художественный музей
Еще одно здание Константина Лыгина в Томске, куда можно легко попасть — это Томский областной художественный музей. Он располагается в бывшем доходном доме, построенном в начале ХХ века по заказу влиятельной купчихи Н.И. Орловой. Внешне дом выглядит монументально, его фасады богато украшены декоративными элементами, сложной кирпичной кладкой, изящными ризалитами и коваными деталями.
А с 1982 года здесь располагается художественный музей. Это стало знаковым событием для культурной жизни региона. Музей получил не просто стены, а исторический контекст, который идеально подходит для экспонирования произведений искусства.
Сегодня посетители музея могут оценить не только богатейшую коллекцию, но и саму архитектуру здания, в котором она находится. Исторические залы, где когда-то принимали гостей купцы, теперь служат фоном для шедевров русского и западноевропейского искусства, а также для уникальных работ сибирских художников. Рассмотреть их можно, купив билет, на посещение постоянных экспозиций на втором и третьем этажах.
Пассаж Второва
В самом центре Томска, на пересечении проспекта Ленина и Набережной реки Ушайки, расположено эффектное трехэтажное здание, которое уже более века определяет архитектурный облик центра города. Пассаж Второва — это не просто памятник архитектуры, это символ «золотого века» сибирского купечества и первый в городе торговый центр европейского типа.
История здания началась в 1904 году. Его заказчиком выступил Александр Второв — представитель богатейшей купеческой династии России, которого современники называли «сибирским Морганом». Второв хотел построить здание, которое бы подчеркивало его статус и богатство, объединяя под одной крышей коммерцию, сервис и культуру.
После открытия пассаж стал центром притяжения городской элиты. Здесь располагались огромный универсальный магазин, где продавали всё: от парижского парфюма до тяжелых мануфактурных тканей; фешенебельная гостиница «Европа» на 60 номеров и ресторан, считавшиеся лучшими в городе.
С приходом советской власти здание было национализировано. В 1920-е годы здесь размещался «Дворец труда», затем — студия томского радио. Однако в памяти многих поколений томичей здание закрепилось под названием магазин «1000 мелочей», который открылся здесь в 1970-е годы и стал главным промтоварным универмагом города.
2. Дворец труда ЦРК, конец 20-х гг. Из фондов ТОКМ;
3. Торговый зал центрального универмага
1937–1940 гг. Из архива С.Ю. Дубовицкого;
4. Большой торговый зал пассаже, середина 1970-х гг. В.А. Кондратьев, из фондов ТОКМ.
Сегодня пассаж Второва продолжает привлекать внимание горожан. В здании уже много лет находится филиал ТОУНБ им. А.С. Пушкина и концертный зал «Хрустальный» Томского музыкального училища, куда можно без труда попасть и узнать у работников интересные истории о здании. В библиотеке есть небольшая комнатка, где, по словам сотрудников, располагался уникальный для того времени лифт.
В здании — в разных его частях — частично сохранилась аутентичная метлахская плитка производства Товарищества барона Эдуарда Бергенгейма. Подобная есть и в других дореволюционных зданиях Томска — главном корпусе и жилом крыле химкорпуса Политеха, старинном особняке на улице Карташова, 29.
6-8. Большой зал пассажа Второва, 2020 г.;
9. Метлахская плитка лестничного проема на входе в ТОУНБ им. Пушкина, 2020 г.
Долгое время попасть в большой зал пассажа Второва можно было во время проводимых там ярмарок и распродаж. Но сейчас главные двери здания, выходящие на пр. Ленина, закрыты. Там началась масштабная реконструкция, после которой уже весной 2026 года в старинных интерьерах откроется центр современной культуры. В нем обустроят выставочное пространство, коворкинг, книжный магазин и кафе. Инвестиции в проект составляют более 200 млн рублей.
Подробнее о пассаже Второва и его деталях можно прочитать в наших материалах.
Книжный магазин «Петр Макушин»
До Петра Макушина, томского мецената и просветителя, книг в Сибири практически не продавали — их привозили частным порядком или заказывали из столиц, дожидаясь посылок месяцами. В 1873 году стараниями Макушина в Томске открылся первый в Сибири книжный магазин — заняв денег у купца Михайлова, своего будущего компаньона, Петр Иванович сам отправился за первой партией литературы в Москву и Петербург.
К концу XIX века сеть Макушина разрослась: его книжные лавки и склады появились в Иркутске, Красноярске и других городах. Он доказал, что просвещение может быть успешным делом, если в его основе лежит искренняя любовь к своему краю.
Сегодня здание макушинского магазина остается одним из символов Томска, до сих пор там располагается книжный магазин, а с 2025 года еще новое арт-пространство — галерея «Путешествие во времени», где можно купить различные винтажные и антикварные предметы. А еще выпить кофе, полистать книги и даже получить одну в подарок на входе в магазин. Она рассказывает о биографии сибирского просветителя Петра Макушина и написана Тамарой Сталевой в 1990 году на основе его воспоминаний и документов из личного архива.
Дом науки им. П. И. Макушина
Это белоснежное здание с зеленым куполом — воплощение мечты знаменитого сибирского книготорговца и просветителя Петра Макушина, который искренне верил, что Сибирь перестанет быть «краем ссылки», только если знания станут доступны каждому. Грандиозный проект народного университета воплощали на пожертвования самого Макушина и других благотворителей.
Был объявлен архитектурный конкурс, первую премию в котором получил проект архитектора Андрея Крячкова. За образец он взял здание народного университета в Москве на Воробьёвых горах, создав для Томска образец рационального модерна с элементами неоклассицизма: функциональное светлое здание с просторными помещениями. Впоследствии проект Крячкова был доработан архитекторами Товием Фишелем и Андреем Лангером.
Сегодня в этом историческом здании располагается Томский областной театр куклы и актера имени Романа Виндермана «Скоморох». Символично, что здание, строившееся для образования и духовного роста, продолжает служить культуре, правда, вместо лекций здесь теперь идут детские постановки.
Текст: Алёна Попова
