Дом офицеров и «порядочного общества». Что происходит со зданием Общественного собрания в Томске

15 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ Валентина Бейкова

Когда-то это здание из красного кирпича в самом сердце Томска было центром культурной жизни города. Сейчас оно стоит практически пустым.

Здание Общественного собрания — одна из самых популярных архитектурных достопримечательностей Томска. Историческая постройка на проспекте Ленина, 50 была возведена более 120 лет назад.

После установления в Томске советской власти площади здания Общественного собрания были отданы под Народный клуб. Затем здание получило название Дом Красной Армии, а в 1945 — Дом офицеров. В 1995 году здание внесли в список памятников федерального значения. В июне 2011-го, после нескольких лет переговоров Минобороны России прислало в администрацию Томской области официальное уведомление о безвозмездной передаче здания городу Томску. Еще через год городские депутаты проголосовали за смену собственника ввиду отсутствия денег на ремонт Дома офицеров — теперь оно принадлежит региону.

Все это время идут разговоры о том, чтобы «вернуть здание томичам». Каменное творение Лыгина, пережившее своего создателя почти на 90 лет, словно ждет, пока в него вдохнут жизнь и превратят в общественно-культурный центр, место притяжения для жителей.

В мае 2021 года для горожан прошла экскурсия по зданию. Несмотря на годы разрухи, оно до сих пор поражает воображение своими богатыми интерьерами. Приглашаем вместе с нами прогуляться по парадной лестнице, где красовались в своих лучших нарядах местные модники и модницы, заглянуть в роскошный зал, где звучала опера, познакомиться с людьми, которые, так или иначе, повлияли на это место.

Краснокирпичный шедевр на месте купеческого особняка

Здание Общественного собрания в Томске Фото: Из фондов ТОКМ

Появлению роскошного краснокирпичного здания на улице Почтамтской, 19 (ныне — проспект Ленина, 50) предшествовал страшный пожар 1897 года. Тогда был утрачен деревянный особняк золотопромышленника Философа Горохова, в котором с 1864 года (самого купца на тот момент уже не было в живых) размещалось Благородное (Общественное) собрание.

По уставу, в члены Собрания допускались лица всех званий и состояний, «которые по своему поведению и образованию могли быть приняты в порядочное общество». Сейчас экземпляр этого документа хранится в музее «Профессорская квартира» Фото: Елена Фаткулина

— В дореволюционной России Общественное собрание являлось своеобразным клубом с социально-культурными задачами. Здесь не просто проводили время в хорошей компании, играя в бильярд и потягивая трубку, но и обсуждали важные деловые вопросы с партнерами, — рассказывает томский гид Дарья Павлова. — Члены собрания имели доступ к огромной библиотеке с актуальной периодикой на русском и иностранных языках. Кроме того, в их распоряжении был большой концертный зал на тысячу зрителей (по другим сведениям на 800 мест), в котором устраивали грандиозные балы-маскарады, благотворительные вечера, концерты, новогодние елки. Также помещения сдавались в аренду под оперные постановки и оперетту.

Расписание мероприятий, запланированных на январь 1900 года в Общественном собрании. «Сибирская жизнь» №285 от 31 декабря 1899 года

На месте сгоревшего здания после пожара было решено построить новое, но уже из кирпича. Над проектом работал известный сибирский архитектор Константин Лыгин.

— На тот момент Лыгин, как архитектор, подавал большие надежды. В Томск он приехал в 1895 году. Константину Константиновичу было сорок лет, и как зодчий-эклектик он уже сформировался. По его проектам были построены технически сложные и художественно продуманные здания в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Сызрани, Телави, — рассказывает Дарья Павлова.

Большой зал Общественного собрания Фото: из фондов ТОКМ

Поводом для приглашения Константина Лыгина в Сибирь стало строительство зданий и сооружений Средне-Сибирской железной дороги, управление которой располагалось в губернском городе Томске. Начальником строительства был Николай Меженинов, который в дальнейшем наряду с именитыми купцами Алексеем Кухтериным, Ильей Фуксманом, Николаем Беляевым и самим Лыгиным состоял в комитете по строительству здания Общественного собрания.

— Можно предположить, что в вопросе выбора архитектора для здания Общественного собрания большую роль сыграли талант Лыгина, его огромный опыт в строительстве и его связи в широких кругах. Впоследствии зодчий имел огромнейшее влияние, о котором остальные архитекторы могли только мечтать, — отмечает Дарья Павлова.

В фондах Томского областного краеведческого музея им. М. Б. Шатилова сохранились чертежи зодчего по этому объекту. Судя по датировке, Лыгин начал работу над проектом в 1897 году, а уже в начале лета 1898 года состоялась торжественная закладка нового здания.

Чертежи здания Общественного собрания Константина Лыгина Фото: Романова, Л. С. Творчество архитектора Константина Лыгина в Томске. — Томск, 2004

Томские газеты писали о событии: «На месте закладки нового здания, некоторое время остававшемся еще украшенным флагами и березками, остался для пира рабочий люд, получивший по случаю начала работ на выпивку. Вскоре появились на сцену 4 четвертных бутыли „очищенной“, которые тут же в котловане и были распиты. Слабый женский пол — носильщицы и другие, остался, кажется, при печальном интересе. По крайней мере, он заявлял претензию получить деньгами, а не „поганого пойла“».

«Сибирская жизнь», №115 от 4 июня 1898 года

Планы были амбициозными: саму стройку планировали завершить к концу осени, а весной 1899 года заняться внутренними отделочными работами, но из-за нехватки средств и строительных материалов сроки сдвинулись. Торжественное открытие нового здания Общественного собрания состоялось 1 января 1900 года.

Архитектор-новатор

В 1920-е годы в здании размещался кинотеатр. В 1931 году здесь поселился гарнизонный Дом Красной армии. Фото сделано до 1931 года, точная дата неизвестна. Фото: vk.com/vseotomske

Фасад здания Общественного собрания выполнен из красного кирпича с элементами из песчаника. Константин Лыгин стал первым архитектором в Томске, который начал использовать это сочетание материалов в кирпичных неоштукатуренных зданиях.

— На рубеже XIX–XX века песчаник был недорогим материалом, который в больших количествах добывали недалеко от Томска. Огромные плиты этого природного материала часто использовали в качестве полов в культовых зданиях. Такие, например, были в Воскресенской церкви и Кафедральном Богоявленском соборе. Из песчаника делали лестницы в общественных постройках и ступени при входе в жилые дома, — рассказывает заведующая кафедрой реставрации и реконструкции архитектурного наследия ТГАСУ Лариса Романова. — Константин Лыгин начал использовать в своих постройках местный песчаник в качестве конструктивных элементов, играющих одновременно декоративную роль и формирующих их архитектурно-художественное своеобразие. На более ранних кирпичных постройках в Томске ничего подобного не было. Поэтому этот прием можно считать новаторским. Благородный цвет песчаника, хорошо сочетающийся с красным кирпичом, внес акценты в однообразную красную поверхность стен и придал постройкам легкость и праздничность.

В советское время появилась «мода» подкрашивать детали из песчаника на постройках Лыгина в ярко-желтый цвет. Этот подход сохранился и в наши дни. Однако природный материал выглядит иначе, это хорошо видно по колоннам на центральном фасаде постройки, которых малярные работы не коснулись.

— Песчаник сам по себе имеет очень благородный цвет, и подкрашивать его с точки зрения методики реставрации нельзя, как и натуральный материал кирпич. Но на фасаде здания есть оштукатуренные элементы, которые по конструктивным соображениям было невозможно выполнить из песчаника, — поясняет Лариса Романов. — Чтобы цветовое решение фасадов выглядело целостно и гармонично, Лыгин ввел окраску этих элементов в цвет песчаника. Совершенно естественно, что за ними требуется уход в процессе эксплуатации здания и, освежая краску, следует подбирать колер в соответствии с цветом колонн.

Дом офицеров, 1985 год. Фото из альбома «В краю кедровом» Фото: vk.com/vseotomske

Стоя лицом к фасаду, можно увидеть, что здание поделено на три части. Центральная — самая большая — использовалась самим Общественным собранием, по бокам к ней прилегают два абсолютно одинаковых помещения, которые сдавали под магазины. Судя по архивным фотоснимкам, внешний облик строения за сто с лишним лет почти не изменился. Но пристроенное крыльцо справа от центрального входа сразу бросается в глаза. Оно появилось в конце 1990-х, когда в здании поселилось кафе «Комбат».

Фото: Олег Асратян, из архива издания

— Это было сложное время для архитектурного наследия Томска. Многие исторические постройки сносили, освобождая место новым, чаще краснокирпичным зданиям, несомасштабным застройке старинного сибирского города и разрушающим его архитектурно-художественное своеобразие, — вспоминает Лариса Романова. — Тогда это крыльцо вызвало много шума, органы охраны пытались решить вопрос о его демонтаже, но, как мы видим, этого не произошло.

Некоторые подлинные детали, которые свидетельствуют о почтенном возрасте одного из лучших старинных зданий Томска, сохранились на фасаде до сих пор. Например, увесистые кованые решетки, закрывающие окна цокольного этажа. Или старинные рольставни с клеймом производителя «В. Тильмансъ Прушков»:

Фото: Анна Мацковская, из архива издания, сер. 2010-х г.

Прушков (до Первой мировой войны территория Российской империи, ныне город Прушкув — современная Польша) был небольшой деревней недалеко от Варшавы, пока в середине XIX века до него не докатилась волна индустриализации. Промышленники строили здесь заводы по производству карандашей, посуды, боеприпасов и изделий из металла. Одним из них был Вильгельм Тильманс, немецкий промышленник из Ремшайда. В 1885 году он начал строительство завода по цинкованию листового металла и изготовлению домашней утвари из него. Предположительно в 1890 году Тильманс сменил профиль деятельности и занялся производством металлоконструкций и профнастила на крыши заводских цехов и складов.

Изделия со своего завода Тильманс продавал на территории всей Российской империи, в том числе в Томске. В газете «Сибирская жизнь» от 15 апреля 1898 года есть объявление о продаже штор металлических из самой лучшей стали, которые доставлял Вильгельм Тильманс со своего завода в Прушкове, близ Варшавы:

Парадная лестница, световой фонарь и разобранный зал

Фото: Серафима Кузина, из архива издания (май 2021 года)

Летом 2016 года в здании бывшего Дома офицеров начались восстановительные работы. Первый этап небольшой реставрации, затронувший некоторые «внутренности» здания, был завершен в декабре того же года, а осенью 2019 года был произведен косметический ремонт фасада. В мае 2021-го обычные томичи впервые за многие годы смогли попасть внутрь — для них была организована бесплатная экскурсия.

Как же выглядела жизнь здания в прошлом? Через центральные двери здания члены Общественного собрания и гости попадали в просторный вестибюль. Поднявшись по широкой лестнице, они проходили в гардероб, где могли оставить верхнее платье, а дальше отправиться кто куда — в газетную комнату, помещения для игр в карты, шахматы, домино, или бильярдную.

Фото: Серафима Кузина, из архива издания (май 2021 года)

На этом же этаже располагались две комнаты конторщика — офисные помещения. В самом дальнем конце здания находился кабинет старейшин, из него можно было выйти на просторную террасу, откуда открывался вид на сад.

Малый зрительный зал, рассчитанный на сто мест Фото: Серафима Кузина, из архива издания (май 2021 года)

На второй этаж здания ведет широкая парадная трехмаршевая лестница. Когда-то по ней поднимались горожане и гости Томска, которые спешили на бал. Сегодня ее ступени укрыты толстым слоем пыли. Краска на массивных перилах облупилась, деревянные балясины местами рассохлись и потрескались. Дневной свет попадает сюда через огромное окно в потолке — световой фонарь.

— Световые фонари часто использовали при строительстве различных пассажей, — рассказывает Лариса Романова. — Лыгин впервые применил его в пассаже купца Александрова в Казани. Используя этот прием в здании Общественного собрания, архитектор создал интересное внутреннее пространство, объединяющее различные функциональные зоны строения. Очень хорошо это видно на продольном разрезе здания. В Томске световой фонарь был запроектирован архитектором и для аптекарского магазина фирмы «Штоль и Шмитъ».

Фото: Серафима Кузина, из архива издания (май 2021 года)

С парадной лестницы гости попадали в просторное фойе, где они, обсуждая последние новости, могли дождаться начала оперного спектакля или театрального представления. Потолок здесь был украшен богатой лепниной с растительным орнаментом. Судя по количеству потолочных розеток, помещение освещали несколько больших люстр.

Сегодня от былой роскоши почти ничего не осталось. Крыша здания требует ремонта, о чем свидетельствует огромная дыра и желтые пятна от воды, которые покрыли абстрактным узором почти всю площадь потолка. Фото: Серафима Кузина, из архива издания (май 2021 года)

Главное украшение здания Общественного собрания — концертный зал — скрывают пять огромных дверей с фрамугами. Дверные проемы выполнены в виде арок и поддерживают стилистику окон.

После того, как в 1905 году в ходе черносотенного погрома в Томске сгорел театр Королева, этот зал стал главной сценой города для театральных постановок и оперных спектаклей. Фото: Серафима Кузина, из архива издания (май 2021 года)

— Самое неприятное, что произошло с этим зданием, — перестройка в 1960-е годы. Тогда замечательный зал с великолепной лепниной был переделан под концертный в стиле 60-х, лепнина полностью была уничтожена. О том, как выглядел этот зал изначально, мы можем судить только по архивным фотографиям — говорит Лариса Романова.

Сейчас зал, по сути, находится в разрушенном состоянии. Полностью сняты полы, оголены межэтажные перекрытия. Между балками разбросаны осколки кирпичей и гипсовой лепнины советского периода. Строительные леса стоят еще с 2010 года, в 2016-м здесь установили новую систему отопления. В настоящее время работы здесь не ведутся:

Снятая со стен и потолка лепнина, прежде украшавшая зал и межэтажные перекрытия с металлическим креплением Фото: Валентина Бейкова

Два светлых помещения на втором этаже, расположенные по обе стороны от лестницы, изначально были отданы под столовую. В 2016 году один из залов столовой и помещение буфета были отремонтированы: здесь заменили проводку, систему отопления, покрасили стены, потолок, окна и двери. Сегодня пол украшает восстановленный деревянный паркет-елочка, на потолке — розетки с увесистыми советскими люстрами. А рядом с лепниной соседствуют датчики пожарной сигнализации и светящаяся зеленая табличка «Выход» — современные требования безопасности.

Впервые гостей здесь угощали 1 января 1900 года — по случаю открытия нового здания для Томского Общественного собрания и празднования Нового года был организован торжественный завтрак.

Кстати, уже тогда здание могло похвастаться интересными инженерными решениями. Обслуживающий персонал попадал на рабочие места по незаметной для посетителей черной лестнице. Еду на второй этаж поднимали на специальном лифте из цоколя, где располагалась кухня и винный погреб. В черном буфете — помещении, скрытом от глаз гостей — официанты забирали красиво сервированные блюда и напитки и выносили их через главный буфет в залы. Фото: Серафима Кузина, из архива издания (май 2021 года)

На стене под потолком в восстановленном зале сохранилась старая решетка — вероятно, элемент старой системы воздуховода (на фото — слева):

Одной из инженерных изюминок здания было калориферное отопление: на цокольном этаже размещалась котельная, теплый воздух от печи расходился по воздуховодам, встроенным в стены, а затем через специальные решетки попадал в залы. По другим каналам остывший воздух вновь спускался в подвал. Фото: Серафима Кузина, из архива издания (май 2021 года)

Во втором зале столовой ремонт начали, но так и не завершили, заменили только батареи. Дыры в стенах после этого так и не заделали, паркет покрыт слоем пыли и грязи, на окнах висит почерневший тюль, а с потолка свисают громоздкие советские люстры — точно такие же, что и в соседнем зале. В настоящее время оба помещения не используются.

Фото: Валентина Бейкова

А на стенах в коридоре сегодня можно увидеть небольшие металлические заглушки. С их помощью регулировались давление и скорость распространения тепла в системе:

Фото: Валентина Бейкова

— Позднее при строительстве особняка купца Ассанова в Бийске Лыгин тоже использовал калориферное отопление. В комнаты по каналам в стенах поступал ароматизированный воздух, — рассказывает Лариса Романова. — Проекты и постройки зодчего свидетельствуют о том, что он — профессионал высочайшего уровня, объединяющий в себе талант градостроителя, архитектора, конструктора и инженера.

Оживет ли творение Лыгина?

Фото: Серафима Кузина, из архива издания (май 2021 года)

Томский гарнизонный Дом офицеров был закрыт еще осенью 2005 года. И с тех пор вопрос сохранения и использования лыгинского творения постоянно обсуждается, но до конца так и не решен.

Какое-то время помещения внутри арендовали самые разные организации — здесь размещался филиал областного краеведческого музея, шахматная школа, атомный центр Сибирского химического комбината, фитнес-клубы, кафе. После все арендаторы были выселены, здание стояло пустым. Летом 2011 года Минобороны безвозмездно передало его на баланс мэрии Томска. Тогда впервые заговорили о том, чтобы вдохнуть в Дом офицеров новую жизнь, в частности, обсуждался вопрос о размещении здесь Дворца молодежи. Но в октябре 2012 года Думы города Томска приняла решение о передаче здания в государственную собственность Томской области по договору пожертвования.

В 2016 году здесь начались ремонтные работы — озвучивались планы разместить в бывшем Доме офицеров конгресс-холл «Томское собрание». Омский филиал Главгосэкспертизы России согласовал приспособление здания под реализацию этого проекта, но он так и не был реализован. В 2019 году восстановительные работы продолжились.

В 2020-м стало известно, что губернатор Сергей Жвачкин и директор ГМИИ им. А.С.Пушкина Марина Лошак пришли к соглашению о том, что в исторической постройке будет открыт Сибирский филиал Пушкинского музея. Реализацию «музейной» идеи затормозила пандемия COVID-19 и отсутствие средств на дорогостоящий ремонт. К финансированию проекта губернские власти рассчитывали привлечь частные инвестиции. Но, по нашей информации, подвижек ни с официальной передачей здания Пушкинскому музею, ни с поиском сотен миллионов рублей на восстановление пока так и нет.

Сейчас в боковом крыле бывшего общественного собрания расположен областной комитет по охране объектов культурного наследия. Сад при здании практически заброшен.

В правом крыле весной 2021 года открылось арт-пространство Zalisha — на месте того самого кафе «Комбат». Эти 200 квадратов по-прежнему принадлежат одной из структур Минобороны, у нее творческий проект и арендует площади с 2018 г. За прошедшее время помещение было приведено в порядок частными инвесторами — владельцами томской керамической мастерской La Casa Ceramica. Теперь пространство работает как галерея и место для творческих мероприятий. Это единственная активно используемая горожанами часть здания.

Постоянный резидент арт-пространства — томская певица Наталья Нелюбова. Здесь она регулярно проводит камерные встречи-концерты Фото: Серафима Кузина

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