SheShoe для нее. Как томичка Наталья Никонова создала своей бренд обуви

10 января 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Когда мы делали обзор новогодних коллекций одежды, то в очередной раз удивились, как много интересного создается в Томске. Более того, в нашем городе есть даже свои обувные бренды.

И сегодня знакомимся с одним из них — брендом женской обуви с томскими корнями SheShoe.

Фото: Савелий Петрушев

SheShoe — совсем молодой бренд. Первая его коллекция поступила в продажу в апреле 2024 года. Делать обувь под таким названием придумала томичка Наталья Никонова. Ее жизнь уже давно связана с этой частью гардероба:

— Я всегда мечтала создать бренд, воплощающий мое видение прекрасного, — признается Наталья Никонова. — У меня было представление, что необходимо девушкам — в моем окружении много красивых девчонок, я вижу, что им нравится. Хотела создать такую универсальную обувную капсулу, чтобы можно было не переживать, размышляя «что сегодня обуть». Минимальное количество пар, которое закрывало бы максимальное количество задач. Мир стал очень быстрым. Все девчонки, с кем я общаюсь, ведут активный образ жизни. Это либо мамочки, которые занимаются детишками, но при этом хотят хорошо выглядеть, либо те, кто сам реализуются в профессии, многие — блогеры, инфлюенсеры. Сложно иметь особенную обувь «на каждый случай». Я решила создать бренд, где модели будут лаконичными, из натуральных материалов, максимально удобными, но при этом трендовыми.

Создательница бренда SheShoe Наталья Никонова. Фото: Савелий Петрушев

Обувь Наталья шьет из материалов с высоким процентом натуральной кожи. При этом важно, чтобы изделие оставалось экологичным, без химических красителей, а также было качественным, носким.

Дизайн обуви SheShoe разработан самой Натальей, хотя по профессии она специалист по международным отношениям. Но уже много лет работает управляющей магазина «Дом обуви»:

— Мой главный учитель — это опыт: я всегда активно общаюсь с нашими покупателями в торговом зале, получаю от них обратную связь, поэтому хорошо понимаю, что людям актуально, — говорит Наталья. — При этом, обувь не нужно разрабатывать с нуля — существуют готовые колодки, ты их модернизируешь, приводишь к тому визуалу, который тебе нужен.

Фото: Савелий Петрушев

Разработанные Натальей модели отшиваются на фабриках Китая. Только при таком варианте можно сохранить адекватное соотношение цены и качества, говорит она. В Томске организовать производство по сопоставимой стоимости нереально.

— Производство в Китае намного дешевле благодаря тому, что там оптимизированы все процессы. Помогает рационально расходовать средства и то, что материалы закупаются там же, — объясняет Наталья. — В Томске мы бы никогда не нашли столько необходимых деталей — замочков, колодок, носков, подошв. Китай специализируется на пошиве обуви, купить там все дешевле и проще.

Фото: Савелий Петрушев

Сегодняшняя международная ситуация, по словам производителя, не усложнила сотрудничество с Китаем и закупку материалов. Раскрывать детали логистики Наталья не стала, но отметила, что проблем с этим не возникает.

Живьем и онлайн

Фото: Савелий Петрушев

Обувь SheShoe продается в отдельном офлайн-магазине, который примыкает к «Дому обуви», а также на сайте бренда. Сказать, где обувь разбирают быстрее, сложно — выраженной тенденции пока нет. Видно только, что популярнее всего марка пока у томичей. В другие города модели тоже заказывают, но реже.

Хит продаж пока не определился. Но заметно востребованы ботфорты и сабо.

Фото: Савелий Петрушев

Моделей пока разработано не так много — первые капсулы небольшие.

— Отчасти дело в том, что у меня концептуальный бренд, его идея — как раз минимальное количество моделей, которые закроют все потребности, — говорит Наталья. — По этой же причине у нас в коллекциях никогда не будет невероятных, космических дизайнов. Это обувь, выглядящая, условно, как «Эконика», но стоящая гораздо дешевле. Мне важно, чтобы наши вещи было удобно носить, чтобы они подходили к огромному количеству одежды. Мы за понятные формы, за базовые цвета, за классические каблуки, за толстые подошвы на зиму. Это долговечная обувь, которая будет служить верой и правдой, а не просто дополнит гардероб, как трофей.

Для зимы тоже есть варианты. Фото: Савелий Петрушев

В летней коллекции представлено 15 моделей, в зимней — 12. Заметная часть капсулы — кроссовки. Их три пары, к ним Наталья относится особенно пристрастно:

— Считаю, у нас максимально удобные кроссовки. Мне важно, чтобы они были суперлегкие, гнущиеся, хорошо стирающиеся. Не на один сезон. Мои уже стойко прошли со мной огонь, воду и медные трубы. И наши покупательницы от них в восторге.

Кроссовок в коллекции три пары. Фото: Савелий Петрушев

В офлайн пространстве SheShoe, кроме собственных моделей, представлены также «друзья бренда» — обувь и сумки других торговых марок, которые соответствуют философии SheShoe. Это фабричный Китай российских и итальянских производителей.

Томск — город стильных людей

Как влияет на бренд его томские корни? Создательница SheShoe считает, что наш город уникальный:

— Он такой благодаря нашим удивительным людям — таких нет больше нигде! У нас столько интересных брендов, классных заведений потому, что в Томске много ярких личностей. Считаю, здесь живут самые стильные люди. У нас студенческий город, и на нас сильно влияют тренды — российские и международные. В Томске всегда можно увидеть людей, действительно следящих за модой. На SheShoe однозначно влияют томичи. При создании обуви я ориентировалась на наших томских девушек, покупательниц, которые приходили с запросом на минималистичную, лаконичную, более премиальную, чем масс-маркет обувь. Мой бренд — он про Томск, про наших женщин.

— У нас столько интересных брендов, классных заведений потому, что в Томске много ярких личностей. Считаю, здесь живут самые стильные люди, — говорит Наталья. Фото: Савелий Петрушев

Эта мысль зашита в названии SheShoe: по-английски «she» — она, это про женственность, а «shoe» — это обувь.

— Здесь никогда не будет мужской коллекции, потому что этот бренд про женственность и нашу уникальность. А необычный значок около буквы «O» в нашем названии — это тонкая талия. Бренд начался с Томска, и я всегда вдохновляюсь именно томичками, потому что они просто невероятные!

Обувь Натальи только для женщин. Фото: Савелий Петрушев

Учитывали создатели бренда суровый местный климат и скользкие томские улицы. Зимнюю коллекцию сделали тёплой, с натуральной шерстью. Также у моделей толстая, не скользкая подошва — на нее идут полиуретан, теп, резина.

Новая коллекция

Фото: Савелий Петрушев

Пока история SheShoe только начинается — производитель прожил первый год жизни:

— Бывают форс-мажоры, но мы все решаем. Главное — верить в свой бренд и понимать, для кого ты работаешь. Если действительно хочешь принести пользу, то все проблемы преодолимы, — уверена Наталья. — Я счастлива, когда вижу, что покупательница стоит на кассе и приобретает ту пару, которая ее радует, греет душу. Эти эмоции, которые испытывает клиентка от предвкушения носки нашей обуви, радость, что она нашла то, что долго искала — для меня это самая главная награда, то, ради чего я готова преодолеть все трудности.

Фото: Савелий Петрушев

Развитием бренда в Томске пока занимается небольшая команда — это сама Наталья, продавцы-консультантки и креативная команда, ведущая соцсети.

Новая коллекция весна-лето появится в Томске в конце марта-начале апреля. Она будет заметно больше нынешних — сейчас SheShoe расширят линейку. Впервые в ней появятся кеды. Хотят в компании и продвинуться на местном рынке.

— Мы хотим, чтобы томички о нас узнали. SheShoe молодой бренд, поэтому в ближайшее время у нас нет цели стать известными во всей стране, — отмечает Наталья. — Пока сфокусируемся на Томске, чтобы как можно больше девчонок к нам заглянуло, узнало о нас.

Текст: Мария Симонова

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