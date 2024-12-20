Suit up! Семь новогодних лимитированных коллекций от томских брендов

20 декабря 2024 / Томский Обзор

«Suit up!» — любил говорить Барни Стинсон, один из героев сериала «Как я встретил вашу маму». И даже если вы не в восторге от его «приоденься», выбрать что-то новое к праздничным вечеринкам все равно хочется.

Показываем, что можно найти не в недрах маркетплейсов, а в новогодних лимитках томских брендов.

DAISYKNIT

Известный бренд с томскими корнями посвятил вечной теме «в чем встретить Новый год 2025?» стрим со стилистом Катериной Клюкиной. Коллекция в разделе каталога «Идеальные образы для самой волшебной ночи в году» внушительная. Цвета преобладают сдержанные — черный, белый, серый, шоколадный, бордовый. Ткани различны: от главного материала для праздничных нарядов прошлого — бархата, теперь жатого, до денима, шелка, атласа и ажурной ткани, декорированной глиттером.

Найдутся и более экзотические варианты, к примеру, джемпер-паутинка с кулиской из альпака и мериноса. Выбор большой — можно приглядеть корсет и укутаться в кардиган, блистать в длинной юбке или джинсах с подворотами из денима с металлизированной нитью, быть в открытом невесомом сарафане или свободном длинном платье неординарного фасона.

Цены от 4890 рублей.

If

Черный, белый, серебряный и золотой. В таких цветах видят новогодний образ в бренде If. Здесь дизайнеры дали волю фантазии — в коллекции не слишком много моделей, но все очень оригинальные! Прозрачное платье с пайетками, глубокие декольте и обнаженные спины, блестящие материалы, нестандартные фасоны…

Новый год в образе дивы, словно сошедшей со страниц глянцевых журналов, наверняка запомнится. Хотя среди праздничной роскоши в коллекции есть и «домашний» вариант с шелковой футболкой и брюками из велюра.

Цены от 6200 рублей.

BiRDY

У бренда BiRDY лаконичная — из пяти моделей — новогодняя коллекция в театральном стиле. Она называется «NEW YEAR BIRDY’ 25 THEATER» и предлагает «встретить счастливый 2025 с величием заслуженной артистки Большого театра». Объединение новогоднего и театрального очень логично. Во-первых, новогодние наряды вполне можно выгуливать и в театр. Во-вторых, образы из коллекции помогут сыграть роль «пташки, ожидающей чуда и волшебства».

Названия моделей тоже в театральном духе — платья «Драма» и «Театр», лонг «МХАТ», брюки плиссе «Щелкунчик». Образы для каталога сняты в знакомом томским театралам антураже Томского ТЮЗа.

Цены от 6000 рублей.

Masterskaya

Бренд одежды Masterskaya с 10-летней историей, чье производство и шоурум находятся в Томске, к Новому году представил коллекцию для девушек и несколько платьев для девочек. Коллекция немаленькая. Оттенки спокойные — это вещи шоколадного, темно-коричневого, молочного, белого, бежевого, черного цвета. Хотя пара красных нарядов для тех, кому не хватает буйства красок, тоже найдется. Модели в духе эко-тренда выполнены из искусственных материалов — искусственного шелка, меха и эко-кожи. В основном в коллекции представлены блузы, юбки и платья разной длины. Привлекают внимание модели с драпировками, запахом, V-образными вырезами.

В коллекции замечен сибирский след — есть уютные шубы и манишки из искусственной норки, шубы из искусственного песца, шарфы из подобного материала, «меховые» платья-травки.

Цены от 4900 рублей.

Uzhe Vyhozhu

Бренду Uzhe Vyhozhu (сокращенно — UV) уже шесть лет. К самому волшебному празднику года здесь принято создавать несколько ярких образов. Максимально новогодний настрой поможет обрести коллекция Steklo. В ней бренд впервые использовал жидкий сатин — блестящую переливающуюся ткань, одежда из которой внешне похожа на стекло. Из такого материала можно приобрести пиджак, брюки, короткую юбку в праздничных нежно-розовом или серебристом цветах.

Продолжает UV выпускать и коллекцию Liberty. Это вещи из мягкой, легкой, шелковистой ткани. В этом году базовые модели — рубашка, брюки и резиночка для волос в новых цветах — розовые и бежевые. Появились и новинки — эффектное кимоно и топ-бандо.

Превратить будничный образ в праздничный легко с помощью такой детали от UV, как съемные манжеты-воланы. Они сделаны из бифлекса, легкого и эластичного материала. Из него же сшито боди, которое гармонично сочетается с манжетами-воланами. И аксессуар, и боди возможны в четырех цветах — белый, черный, шампань, кремовый.

Еще одна новая новогодняя мини-коллекция бренда — пиджак, жилет и брюки UV #3. Ее главная особенность в материале — новой ткани с жаккардовым переплетением, произведенной по заказу компании. Жаккард украшен объемным логотипом «Uzhe Vyhozhu».

Также в коллекции можно выбрать универсальное и базовое нижнее белье — оно подойдет даже под прозрачные одеяния.

Шанс поступить практично — купить к новогодней вечеринке модель, которая пригодится и в обычной жизни — дает комбинезон Romantika. Он широкий и свободный, поэтому под него можно надеть футболку и сделать образ более сдержанным. Также подобный фасон удастся трансформировать, сделав из любых шнурков утяжку на щиколотках. Что особенно приятно — комбинезон сшит из неприхотливого материала с эффектом «мятости», так что гладить его не придется, а брать в дорогу будет очень удобно.

Цены от 2900 рублей.

Скромное обаяние

Мастерская «Скромное обаяние» шьет женскую одежду из натуральных тканей — удобную, романтичную и одновременно функциональную. Такие модели хорошо подойдут тем, кто неравнодушен к стилям ретро и бохо.

Отдельной новогодней коллекции у бренда нет, но накануне самой нарядной ночи года они сделали подборки — благо многие модели прекрасно подходят и для обычной жизни, и для вечеринки. Здесь блузки и платья с рюшами, брючный костюм, сарафан, а также буквально блестящие розово-золотая блузка, шоколадное и изумрудное платья с пайетками.

Цены от 3413 рублей.

Саниябренд

«Саниябренд» к Новому году подготовил одну специальную модель. Зато какую! Это шуба от дизайнера и основателя бренда Сании Прокопец. Она винтажного рыжего цвета, кудрявая, и ее хочется немедленно потрогать.

Впрочем, кроме шубы, здесь есть и другой весьма дерзкий вариант для новогодней вечеринки — костюм с эффектом кэтсьют (плотно облегающего комбинезона) из бордового бархата, томно переливающегося в праздничном освещении. Есть вариант с длинной юбкой в пол или брюками-колготками.

Цены от 5700 рублей.

Текст: Мария Симонова

Фото: с сайтов магазинов и из социальных сетей

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