Прокуратура выявила нарушения при реконструкции аэропорта Томска

24 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Томская транспортная прокуратура выявила ряд нарушений при реконструкции аэропортового комплекса «Богашево» города Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на ведомство.

«Установлено, что в августе 2024 года в рамках реализации проекта „Развитие региональных аэропортов и маршрутов“ заказчик вопреки требованиям закона о контрактной системе в сфере закупок необоснованно продлил срок выполнения работ по реконструкции аэропортового комплекса „Богашево“ г. Томска», — говорится в сообщении.

Кроме того, подрядчик в установленный контрактом срок не выполнил строительно-монтажные работы, в связи с чем не обеспечены полноценные условия для функционирования объекта транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что заказчиком строительства выступило ООО «Аэропорт Томск», генподрядчиком — ООО «Холдинговая компания «Новолекс».

Прокуратура внесла заказчику и подрядчику представления об устранении нарушений закона. Виновное лицо подрядной организации привлечено к дисциплинарной ответственности.

«По инициативе транспортного прокурора должностные лица названных организаций привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка изменения контракта)», — отмечает пресс-служба.

Кроме того, в отношении должностного лица строительной фирмы возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32. КоАП РФ (бездействие, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

Ранее сообщалось, что изначально ввод терминала был запланирован на конец января 2024 года, затем сроки были сдвинуты на весну, а позднее — на середину августа. В итоге аэропорт был введен 29 августа. Общий объем инвестиций в строительство терминала составил 3,5 млрд рублей.

Площадь нового терминала составляет 6,8 тыс. кв. метров, он оборудован двумя телетрапами. Пропускная способность — 1 млн пассажиров в год (400 пассажиров в час). Старый терминал, как ожидается, будет обслуживать международные рейсы (в расписании заявлены полеты в Паттайю и на Пхукет).

По итогам 2023 года аэропорт «Томск» обслужил почти 600 тыс. пассажиров, что на 11% больше, чем в 2022 году.

Томским аэропортом управляет ООО «Аэропорт «Томск», совладельцами которого являются холдинг «Новапорт» Романа Троценко (74,9%) и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,1%).

ООО «Холдинговая компания «Новолекс» создано в 2009 году в Новосибирске, выполняет услуги в сфере строительства. По информации сайта компании, ХК «Новолекс» представлена инвестиционными, строительными, проектными, изыскательскими и производственными компаниями. По данным ЕГРЮЛ, компания принадлежит Евгению Филиппову.

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