Томские хирурги одновременно удалили пациентке опухоли щитовидной железы и тимуса

Томский Обзор / Фото: 24 декабря 2024 // Фото: Область здоровья

Хирурги Томского областного онкологического диспансера одновременно удалили пациентке опухоль щитовидной железы и опухоль тимуса.

Как сообщает телеграм-канал «Область здоровья», 49-ти летняя пациентка начала наблюдаться с изменениями в щитовидной железе 11 лет назад. Постепенно узлы начали увеличиваться, и летом она обратилась в эндокринологический диспансер, где после ультразвуковой диагностики и пункции было заподозрено наличие папиллярного рака щитовидной железы. Дальнейшее обследование выявило еще одну опухоль, расположенную в переднем средостении, что привело к дополнительному диагнозу — опухоль вилочковой железы (тимомы).

Хирурги решили удалить новообразования одновременно. Процесс проходил в два этапа. На первом через шейный доступ была удалена щитовидная железа, затем с использованием торакоскопии удалена опухоль вилочковой железы. Операция заняла пять часов. В реанимации пациентка находилась всего один день, и уже на четвертый день была выписана домой.

— Одной из особенностей операции было то, что опухоль тимуса распространялась вверх до шеи. В результате, для удаления левой шейной доли тимуса было использовано пространство, образовавшееся во время операции по удалению щитовидной железы. Это значительно упростило задачу, так как доступ, который был получен через шею, позволил удалить левую долю тимуса, которую было бы крайне сложно извлечь иным способом, — отметил торакальный хирург онкологического диспансера Владислав Гаркуша.

Дополнительного лечения для женщины после операции, а именно химиотерапии и радиотерапии, не потребовалось. Она продолжит динамическое наблюдение в онкологическом диспансере.

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