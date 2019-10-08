Фотофонд. Дом офицеров: 10 фото и 11 фактов

8 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Общественное собрание. Из фондов ТОКМ

Спецпроект Фотофонд

Одно из самых красивых и узнаваемых зданий Томска, известное как Дом офицеров, находится по адресу пр. Ленина, 50.

Чего только здесь не бывало: от маскарадов для интеллигентной публики до революционных собраний, от школы жен офицеров до кафе «Комбат». Рассказываем об истории этого здания в фактах и фотографиях из фондов ТОКМ.

Томск. Общественное собрание. Из альбома «Виды Томска» изд. книжного магазина П.И. Макушина Фото из фондов ТОКМ

1. Здание Дома офицеров было построено по проекту Константина Лыгина на месте сгоревшего в 1897 году деревянного дома купца Философа Горохова, в котором с 1864 года размещалось Благородное собрание.

2. В члены собрания допускались «интеллигентные лица всех званий и состояний». Членский взнос составлял 15 рублей в год, и это давало право на бесплатное посещение мероприятий. Например, спектакли для членов собрания зимой устраивались каждую неделю. За отдельную плату допускались и гости, но это должны быть люди, пребывающие в Томске не более месяца.

Зал Общественного собрания Фото из фондов ТОКМ

3. В зале Общественного собрания проходили праздники для почтенной публики. Согласно отчету Совета старшин Томского общественного собрания, в 1902–1903 годах для членов собрания и их семей было проведено 16 бесплатных спектаклей с танцами по окончании и 4 маскарада и елки для детей. В 1904–1905 годах — 13 спектаклей, 2 танцевальных вечера и 25 маскарадов, из которых «только 12 маскарадов были платными для г.г. членов, в остальные взымалось с членов и их семейств только за сохранение платья». В 1913 году — Новый год для детей и взрослых и весенний праздник 1 Мая. «Последний, несмотря на значительные затраты, к сожалению, не был многолюдным и дал значительный убыток», — говорится в отчете.

4. Общественное собрание было открыто и для революционно настроенного студенчества. 10 января 1910 года, согласно докладу томского полицмейстера, в здании прошла сходка студентов университета и технологического института, после которой собравшиеся хором пропели «Марсельезу» и «Дубинушку». Через несколько дней полиция арестовала ряд студентов, в том числе Валериана Куйбышева.

Из альбома «1917 год в Томске». У Общественного собрания, апрель 1917 Фото из фондов ТОКМ

5. 3 марта ͙͙͟͡1917 года в зале Общественного собрания состоялся первый революционный митинг горожан. По сообщению газеты «Сибирская жизнь», многие не попавшие в помещение оставались на улице и подхватывали криками «ура» все сообщения, доходившие из зала. "С особым воодушевлением было воспринято известие об освобождении из местных тюрем политических заключенных".

Ленинский проспект, конец 1920-х гг. Фото из фондов ТОКМ

6. Народный клуб, открытый в здании в 1920 году, получил имя большевика Николая Яковлева, расстрелянного белогвардейцами в 1918 году. Портрет Яковлева висел на месте герба Российской империи. В 1959 году имя Яковлева было официально присвоено Дому офицеров.

7. В войну в подвалах Дома Красной Армии (название Дом офицеров здание получило в 1945 году) хранились сокровища Эрмитажа, эвакуированные из блокадного Ленинграда. В частности, по некоторым сведениям, картина Леонардо да Винчи «Мадонна Бенуа».

Парад участников детской самодеятельности, 1953 г. Фото из фондов ТОКМ

8. В 1942 году при Доме Красной Армии открылась детская балетная труппа, в которой первоначально занимались 20 девочек — дочерей фронтовиков, а в 1944 году уже 50. В репертуаре труппы были балеты «Волшебная флейта», «Зима», «Лебединое озеро».

9. Также в советское время в здании работали вечерний университет, школа жен офицеров, драматический кружок, ансамбль баянистов и женская стрелковая команда, проходили концерты и спектакли.

Дом офицеров. 1976 г. Фото из фондов ТОКМ, В.А. Кондратьев

10. В 2005 году здание опустело. «В армии в то время проходила реформа, и часть гарнизона сократили. Собираться в здании стало просто некому, и дом «повис» в ведении Минобороны», — сообщала «Городская газета» в 2011 году. Долгое время там оставалось кафе «Комбат, но потом закрыли и его.

11. В 2012 году Дом офицеров передали Томской области, в нем предполагается разместить общественно-культурный центр «Томское собрание». В 2019 году, наконец, начат ремонт фасада. Также в плане смена кровли, ремонт стропил, замена водосточных труб.

Текст: Катерина Кайгородова



Источники:

Городская газета: всё, чего вы не знали о Томске раньше. — 2011. — № 12 (59) (23 июня)

Красное знамя: томская областная ежедневная газета. — 1960. — № 241 (11215) (12 окт.)

Томское общественное собрание. Совет старшин. Отчет Совета старшин Томского общественного собрания за время с 1 ноября 1902 г. по 1 ноября 1903 г. — Томск: Акцидентная типография В. М. Перельман, 1903.

Томское общественное собрание. Совет старшин. Отчет Совета старшин Томского общественного собрания: за время с 1 ноября 1904 года по 1 ноября 1905 года. — Томск: Паровая типография Н. И. Орловой, 1905.

Томское общественное собрание. Совет старшин. Отчет Совета старшин Томского общественного собрания за 1912-13 клубный год: (с 1 сентября 1912 г. по 1 сентября 1913 г.). — Томск: Типо-литография Сибирского товарищества печатного дела, 1913.

Дмитриенко, Надежда Михайловна. В Томске в 1917 году: экскурсионный маршрут / Н. Дмитриенко, Э. Черняк. — Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2017.

Чирков, Н. С. Путеводитель по г. Томску и его окрестностям / [Н. С. Чирков]. — Томск: Паровая типография Н. И. Орловой, 1905.

Иллюстративный ряд проекта — фотографии из фондов Томского областного краеведческого музея. Это ценное и информативное собрание, формирование которого началось с первых лет существования музея. Сегодня оно насчитывает порядка 40 000 музейных предметов. Разноплановые и разноформатные изображения позволяют увидеть, почувствовать, стать частью повседневной жизни и значимых событий из истории Томска, Томской губернии, Томской области, Сибири, начиная с конца XIX столетия по настоящее время.

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