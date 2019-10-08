Фотофонд. Дом офицеров: 10 фото и 11 фактов
Одно из самых красивых и узнаваемых зданий Томска, известное как Дом офицеров, находится по адресу пр. Ленина, 50.
Чего только здесь не бывало: от маскарадов для интеллигентной публики до революционных собраний, от школы жен офицеров до кафе «Комбат». Рассказываем об истории этого здания в фактах и фотографиях из фондов ТОКМ.
1. Здание Дома офицеров было построено по проекту Константина Лыгина на месте сгоревшего в 1897 году деревянного дома купца Философа Горохова, в котором с 1864 года размещалось Благородное собрание.
2. В члены собрания допускались «интеллигентные лица всех званий и состояний». Членский взнос составлял 15 рублей в год, и это давало право на бесплатное посещение мероприятий. Например, спектакли для членов собрания зимой устраивались каждую неделю. За отдельную плату допускались и гости, но это должны быть люди, пребывающие в Томске не более месяца.
3. В зале Общественного собрания проходили праздники для почтенной публики. Согласно отчету Совета старшин Томского общественного собрания, в 1902–1903 годах для членов собрания и их семей было проведено 16 бесплатных спектаклей с танцами по окончании и 4 маскарада и елки для детей. В 1904–1905 годах — 13 спектаклей, 2 танцевальных вечера и 25 маскарадов, из которых «только 12 маскарадов были платными для г.г. членов, в остальные взымалось с членов и их семейств только за сохранение платья». В 1913 году — Новый год для детей и взрослых и весенний праздник 1 Мая. «Последний, несмотря на значительные затраты, к сожалению, не был многолюдным и дал значительный убыток», — говорится в отчете.
4. Общественное собрание было открыто и для революционно настроенного студенчества. 10 января 1910 года, согласно докладу томского полицмейстера, в здании прошла сходка студентов университета и технологического института, после которой собравшиеся хором пропели «Марсельезу» и «Дубинушку». Через несколько дней полиция арестовала ряд студентов, в том числе Валериана Куйбышева.
5. 3 марта ͙͙͟͡1917 года в зале Общественного собрания состоялся первый революционный митинг горожан. По сообщению газеты «Сибирская жизнь», многие не попавшие в помещение оставались на улице и подхватывали криками «ура» все сообщения, доходившие из зала. "С особым воодушевлением было воспринято известие об освобождении из местных тюрем политических заключенных".
6. Народный клуб, открытый в здании в 1920 году, получил имя большевика Николая Яковлева, расстрелянного белогвардейцами в 1918 году. Портрет Яковлева висел на месте герба Российской империи. В 1959 году имя Яковлева было официально присвоено Дому офицеров.
7. В войну в подвалах Дома Красной Армии (название Дом офицеров здание получило в 1945 году) хранились сокровища Эрмитажа, эвакуированные из блокадного Ленинграда. В частности, по некоторым сведениям, картина Леонардо да Винчи «Мадонна Бенуа».
8. В 1942 году при Доме Красной Армии открылась детская балетная труппа, в которой первоначально занимались 20 девочек — дочерей фронтовиков, а в 1944 году уже 50. В репертуаре труппы были балеты «Волшебная флейта», «Зима», «Лебединое озеро».
9. Также в советское время в здании работали вечерний университет, школа жен офицеров, драматический кружок, ансамбль баянистов и женская стрелковая команда, проходили концерты и спектакли.
10. В 2005 году здание опустело. «В армии в то время проходила реформа, и часть гарнизона сократили. Собираться в здании стало просто некому, и дом «повис» в ведении Минобороны», — сообщала «Городская газета» в 2011 году. Долгое время там оставалось кафе «Комбат, но потом закрыли и его.
11. В 2012 году Дом офицеров передали Томской области, в нем предполагается разместить общественно-культурный центр «Томское собрание». В 2019 году, наконец, начат ремонт фасада. Также в плане смена кровли, ремонт стропил, замена водосточных труб.
Текст: Катерина Кайгородова
Источники:
Городская газета: всё, чего вы не знали о Томске раньше. — 2011. — № 12 (59) (23 июня)
Красное знамя: томская областная ежедневная газета. — 1960. — № 241 (11215) (12 окт.)
Томское общественное собрание. Совет старшин. Отчет Совета старшин Томского общественного собрания за время с 1 ноября 1902 г. по 1 ноября 1903 г. — Томск: Акцидентная типография В. М. Перельман, 1903.
Томское общественное собрание. Совет старшин. Отчет Совета старшин Томского общественного собрания: за время с 1 ноября 1904 года по 1 ноября 1905 года. — Томск: Паровая типография Н. И. Орловой, 1905.
Томское общественное собрание. Совет старшин. Отчет Совета старшин Томского общественного собрания за 1912-13 клубный год: (с 1 сентября 1912 г. по 1 сентября 1913 г.). — Томск: Типо-литография Сибирского товарищества печатного дела, 1913.
Дмитриенко, Надежда Михайловна. В Томске в 1917 году: экскурсионный маршрут / Н. Дмитриенко, Э. Черняк. — Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2017.
Чирков, Н. С. Путеводитель по г. Томску и его окрестностям / [Н. С. Чирков]. — Томск: Паровая типография Н. И. Орловой, 1905.
Иллюстративный ряд проекта — фотографии из фондов Томского областного краеведческого музея. Это ценное и информативное собрание, формирование которого началось с первых лет существования музея. Сегодня оно насчитывает порядка 40 000 музейных предметов. Разноплановые и разноформатные изображения позволяют увидеть, почувствовать, стать частью повседневной жизни и значимых событий из истории Томска, Томской губернии, Томской области, Сибири, начиная с конца XIX столетия по настоящее время.