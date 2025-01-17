Светофоры на четырех томских перекрестках отключат сегодня
17 января 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания
Сегодня днем, 17 января, в Томске запланировано отключение светофоров на четырех томских перекрестках.
Как уточняют в пресс-службе мэрии, с 14.00 до 16.00 не будут работать светофорные объекты на пересечениях:
- ул. Киевская - ул. Герцена;
- ул. Киевская - пр. Фрунзе;
- ул. Киевская - ул. Никитина;
- пр. Фрунзе - ул. Новгородская.
Во врем отключения специалисты МКУ «Центр организации дорожного движения» проведут профилактические работы.
Томичей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута по городу.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».