18+
18+
РЕКЛАМА

Светофоры на четырех томских перекрестках отключат сегодня

Безопасность, Город, Дороги, Томские новости, инфраструктура ремонт пробки регулируемый перекресток интересные новости Томска Светофоры на четырех томских перекрестках отключат сегодня

Сегодня днем, 17 января, в Томске запланировано отключение светофоров на четырех томских перекрестках.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, с 14.00 до 16.00 не будут работать светофорные объекты на пересечениях:

Во врем отключения специалисты МКУ «Центр организации дорожного движения» проведут профилактические работы.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута по городу.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске отремонтировали внутренние помещения доходного дома купца Деева

14 января 2025
Томские новости

Томский альпинист стал чемпионом России

19 декабря 2024
Томские новости

«Ростелеком» установил шесть новых комплексов фотовидеофиксации в Томской области

16 января 2025
Томские новости

Томичи увидят акварельный Томск Бориса Перцева

17 января 2025
Томские новости

Томичей приглашают на читку комедийной пьесы «Выбор режиссера»

14 января 2025
Дизайн

Suit up! Семь новогодних лимитированных коллекций от томских брендов

20 декабря 2024
Томские новости

Томские хирурги одновременно удалили пациентке опухоли щитовидной железы и тимуса

24 декабря 2024
Томские новости

Комплекс переработки ТКО под Томском планируют достроить в марте 2025 года

28 декабря 2024
Томские новости

В Томске пройдет концерт «Письмо из Хогвартса» при 1000 свечей

15 января 2025