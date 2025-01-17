Светофоры на четырех томских перекрестках отключат сегодня

17 января 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Сегодня днем, 17 января, в Томске запланировано отключение светофоров на четырех томских перекрестках.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, с 14.00 до 16.00 не будут работать светофорные объекты на пересечениях:

ул. Киевская - ул. Герцена;

ул. Киевская - пр. Фрунзе;

ул. Киевская - ул. Никитина;

пр. Фрунзе - ул. Новгородская.

Во врем отключения специалисты МКУ «Центр организации дорожного движения» проведут профилактические работы.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута по городу.

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