Стал известен победитель конкурса «Хрустальный Томск»

16 января 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Стали известны победители зрительского голосования на лучшую ледяную фигуру фестиваля «Хрустальный Томск». Ею признана композиция «Шайбу! Шайбу!», созданная командой «Режсам» (Станислав Закомолдин и Иван Руденков), представляющей Томск и Хабаровск.

Как сообщает пресс-служба мэрии победители имеют богатый опыт участия в международных конкурсах ледовых скульптур, включая призовые места в Китае. Команда также является неоднократным победителем фестиваля «Хрустальный Томск».

Победителю вручат ценный приз. А призеров отметят Благодарственными письмами.

Какие еще фигуры украшают Ново-Соборную площадь можно посмотреть в нашем материале.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».