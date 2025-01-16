Стал известен победитель конкурса «Хрустальный Томск»
16 января 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев
Стали известны победители зрительского голосования на лучшую ледяную фигуру фестиваля «Хрустальный Томск». Ею признана композиция «Шайбу! Шайбу!», созданная командой «Режсам» (Станислав Закомолдин и Иван Руденков), представляющей Томск и Хабаровск.
Как сообщает пресс-служба мэрии победители имеют богатый опыт участия в международных конкурсах ледовых скульптур, включая призовые места в Китае. Команда также является неоднократным победителем фестиваля «Хрустальный Томск».
Победителю вручат ценный приз. А призеров отметят Благодарственными письмами.
Какие еще фигуры украшают Ново-Соборную площадь можно посмотреть в нашем материале.
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