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Стал известен победитель конкурса «Хрустальный Томск»

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Стали известны победители зрительского голосования на лучшую ледяную фигуру фестиваля «Хрустальный Томск». Ею признана композиция «Шайбу! Шайбу!», созданная командой «Режсам» (Станислав Закомолдин и Иван Руденков), представляющей Томск и Хабаровск.

Как сообщает пресс-служба мэрии победители имеют богатый опыт участия в международных конкурсах ледовых скульптур, включая призовые места в Китае. Команда также является неоднократным победителем фестиваля «Хрустальный Томск».

Победителю вручат ценный приз. А призеров отметят Благодарственными письмами.

Какие еще фигуры украшают Ново-Соборную площадь можно посмотреть в нашем материале.

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