Простоквашино, Чебурашка и тройка лошадей: «Хрустальный Томск» — 2025

21 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В 2024 году фестиваль ледовых скульптур «Хрустальный Томск» проходит в нашем городе десятый раз. Традиционно помимо томских мастеров, выставляют свои работы на площади Ново-Соборной участники из других городов.

В этот раз объемные ледовые композиции представили десять команд из Томска, Северска, Тывы, Кемерова и Хабаровска. Их тематика созвучна новогоднему семейному фестивалю «Зимние забавы». Среди скульптур можно встретить знакомых с детства персонажей из Простоквашино, милого Чебурашку и крокодила Гену, тройку лошадей с Дедом Морозом и хоккеистов из советского мультфильма «Шайбу! Шайбу!».

Еще больше сказочных сюжетов «Хрустального Томска» — 2025 показываем в нашем фоторепортаже.

Фото: Савелий Петрушев

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