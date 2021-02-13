Томская керамика в Доме офицеров: Ван Гог и Безумный Шляпник в глине

13 февраля 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В эти выходные в томском Доме офицеров можно увидеть работы томской студии La Casa Ceramica. Нас заинтересовали и работы томских керамистов, и, конечно же, место, где они представлены.

Как выглядит правое крыло бывшего Общественного собрания и что там планируют разместить - в фотообзоре Владимира Дударева.

После выставки-продажи 12–14 февраля, в помещении планируется запустить арт-пространство для культурных событий «Залиша». Подготовкой к его открытию в компании будут заняты до 4 марта. Принимаются и предложения от музыкантов, писателей, художников и других творческих личностей. Сейчас студия согласует с собственником помещения, какие именно форматы событий возможно будет проводить на площадке. Подробнее о том, как La Casa Ceramica попала в здание, в нашем материале.

С 5 марта работы керамистов La Casa Ceramica будут выставлены в арт-пространстве на постоянной основе. Мастерская продолжит располагаться по прежнему адресу в посёлке Крутоовражный, 43в, строение 1. Там осуществляется весь производственный процесс и проходят мастер-классы керамистов.

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