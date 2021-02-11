В Доме офицеров открывается арт-пространство томской студии керамики

Завтра, 12 февраля, в томском Доме офицеров откроется выставка-продажа томской студии La Casa Ceramica, сообщили «Томскому Обзору» организаторы события.

Студия керамики, по словам организаторов, ещё два года назад выиграла торги на право аренды этого помещения. Но из-за бюрократических сложностей магазин не может начать работать в полную силу. Собственником площадей в правом крыле здания является АО «Военторг». Первоначально в помещении планировалось открыть кафе, но проект пока не прошёл все необходимые согласования.

«Долгое рассмотрение любых изменений мешает нам привести это помещение в шикарный вид. И раз нам не дают сделать все быстро, мы решили открываться по частям», — поясняют организаторы.

После выставки-продажи 12–14 февраля, в помещении планируется запустить арт-пространство для культурных событий «Залиша». Подготовкой к его открытию в компании будут заняты до 4 марта. Принимаются и предложения от музыкантов, писателей, художников и других творческих личностей. Сейчас студия согласует с собственником помещения, какие именно форматы событий возможно будет проводить на площадке.

«Мне кажется, нашему городу не хватает таких площадок, поэтому раз кафе в режиме ожидания, будем творить вместо еды интересные события», — отметила представитель студии Жанна Абраменко. — «Тем более, что поесть в городе много где можно, а культурно обогатиться и познакомиться с нашими работами, которые совсем не характерны для Томска можно будет только в одном месте».

Также с 5 марта изделия La Casa Ceramica будут представлены в арт-пространстве на постоянной основе. Мастерская же будет работать по прежнему адресу в посёлке Крутоовражный, 43в, строение 1. Там осуществляется весь производственный процесс и проходят мастер-классы керамистов.

В эти выходные выставка-продажа откроется по адресу пр. Ленина, 50, правое крыльцо и будет работать с 12 по 14 февраля с 10.00 до 20.00.

Работы томской студии хорошо известны в Москве, Санкт-Петербурге — они находятся в коллекции крупнейшего частного музея современного искусства Эрарта, а также на Юге России.

Здание для Общественного (Благородного) собрания было построено в Томске в 1898 — 1900-х годах по проекту архитектора Константина Лыгина на месте сгоревшего особняка известного в Сибири золотопромышленника Философа Александровича Горохова. Более полувека Дом Общественного собрания был средоточием культурной жизни города: здесь проводились спектакли, маскарады, концерты, балы, новогодние представления и благотворительные вечера, которые устраивались для сбора средств, направлявшихся нуждающимся студентам, в фонд Народного университета, в Приют бездомных и нищих детей.

Во время Гражданской войны здание перешло военному госпиталю, а впоследствии стало известно как Дом офицеров, где в годы Великой Отечественной войны размещались Вечерний университет, Школа жен офицеров, драматический кружок, кружок баянистов и стрелковая женская команда. Здесь же позже работали большой городской театр, кинотеатр, шахматная школа имени Петра Измаилова и Центр научно-технической информации по вопросам использования атомной энергии Сибирского химического комбината.

В течение нескольких лет здание пустовало, ремонтные работы не проводились. В 2011 году Минобороны передало здание в муниципальною собственность Томска, через год оно перешло к области. Осенью 2019 года был отремонтирован фасад здания. А в августе 2020-го было достигнуто соглашение о размещении в Доме офицеров сибирского филиала государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. До этого в здании предлагали разместить конгресс-холл «Томское собрание» и областной Дом молодежи.

Фото: La Casa Ceramica

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