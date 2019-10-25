В Томске отремонтировали фасад Дома офицеров

25 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Общественное собрание. Из фондов ТОКМ

Сегодня, 25 октября, подрядчик — компания «СКИТ-93» — завершил ремонт фасада Дома офицеров (пр. Ленина, 50), сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Необходимость проведения текущего ремонта главного фасада была продиктована состоянием кирпичных элементов карниза, кровли, отделки балконов и пилястр, — сообщила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина. — Из областного бюджета на ремонт фасада направлено 752 тысячи рублей».

Она уточнила, что строители выполнили ремонт дверей Дома офицеров, а также штукатурные и малярные работы, частично заменили кровлю и водосточные трубы. Также подрядчик отреставрировал кирпичную кладку здания-памятника.

«Ремонт фасада продолжался чуть больше месяца, все это время здание функционировало в обычном режиме», — отметила Елена Перетягина.

Первый этап капитального ремонта Дома офицеров завершился в 2016 году. Это позволило открыть здание после долгих лет запустения. Тогда в нем заменили системы отопления, водоснабжения, канализации, полностью отремонтировали цокольный этаж, сделали гидроизоляцию фундамента и отделали внутренние помещения. На первый этап работ в Доме офицеров из областного бюджета было выделено 18 млн рублей.

Здание Дома офицеров было построено по проекту Константина Лыгина на месте сгоревшего в 1897 году деревянного дома купца Философа Горохова. Чего только здесь не бывало: от маскарадов для интеллигентной публики до революционных собраний, от школы жен офицеров до кафе «Комбат». Подробнее об истории здания можно узнать в нашем материале.

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