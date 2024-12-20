Пожилая женщина погибла при пожаре в Томске

20 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня, 20 декабря, в Томске загорелась квартира в доме по ул. Карташова, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 13.41. В квартире огнеборцы обнаружили тело 75-летней женщины.

В результате пожара обгорел диван на площади 3 квадратных метра, прогорел пол, закоптились стены по всей квартире. Общая площадь возгорания составила 4 квадратных метра.

На месте работали три единицы техники и восемь человек.

Причина возгорания устанавливается.

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