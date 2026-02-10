В Томске временно закрыли ледовые горки
10 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак, из архива издания
Ледовые горки в Томске временно закрыты в связи со сложившимися погодными условиями.
Как сообщает пресс-служба мэрии, аттракционы вновь заработают с наступлением благоприятной для их эксплуатации погоды.
В связи с введенными ограничениями томичей просят обращать внимание на ограничительные барьеры и не пытаться пользоваться горками, так как это может быть небезопасно.
Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Томске ожидаются метели, снег с дождем и гололед.
