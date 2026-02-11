Теплый день. Гид по воскресному обеду от «Славянского базара»

11 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: ресторан «Славянский базар»

Воскресный обед — душевная трапеза, и именно он во многом определяет ритм семейной жизни.

Это время, когда не нужно спешить, подстраиваться под расписание или искать формальный повод для встречи. За одним столом собираются родственники и близкие, чтобы просто побыть вместе, поговорить и поесть без суеты. Воскресные обеды популярны в ресторане «Славянский базаръ» — их любят и гости, и команда ресторана. Здесь их воспринимают не как разновидность праздника, а как отдельный гастрономический жанр — со своим темпом, меню и настроением. В чем особенность таких обедов?

— Граница между праздничным и воскресным обедом тонкая, но она есть, — говорит Павел Чевычелов, шеф-повар ресторана «Славянский базаръ». — Праздник — это повод для застолья, а встреча с близкими — не торжество и не громкое событие. Это ритуал, главная цель которого — тёплое общение за большим столом. А накрыть этот стол является нашей задачей. Мы стараемся поддержать атмосферу уюта, предлагая гостям любимые блюда по семейным рецептам.

Логичным выбором для такого формата в ресторане считают русскую кухню.

Кулебяка с копченым сомом Фото: ресторан «Славянский базаръ»

— Детские воспоминания о семейных застольях у многих связаны именно с ней, — отмечает шеф. — Пироги, большая супница с борщом, длинные разговоры за столом. Это всегда про историю семьи. Поэтому традиционная русская кухня хорошо поддерживает атмосферу воскресных встреч, особенно если она подана в современном, удобном формате, который мы развиваем.

На таких обедах часто заказывают блюда «на компанию»: запечённую рыбу, в том числе осетра, большие пироги. Среди позиций от шефа — кулебяка с красной копченой рыбой. У нее красивая и современная подача.

Классику в ресторане сочетают с трендами. К примеру, не забывают о локальных продуктах, работают с муксуном. Но на воскресные обеды чаще заказывают простые и привычные блюда — ассорти сала, домашние соления — в ресторане «Славянский базаръ» овощи квасят в дубовых и осиновых кадках. Грузди, капуста, огурцы и помидоры неизменно популярны. Еще один неизменный атрибут застолий — домашний хлеб. Самый популярный бородинский, но можно взять и сдобную молочную плетенку, и пшеничный, и солодовые булочки с клюквой.

Борщ наваристый с салом и бородинским хлебом Фото: ресторан «Славянский базаръ»

В суровые томские зимы такие застолья хорошо дополняют традиционные горячие супы. Шеф рекомендует борщ. Он подается с солодовыми булочками, салом, сметаной и зеленым луком. Для дружеских встреч гостям предлагают варённых раков. В ресторане недавно появился аквариум для них.

— Раков готовим в ароматном бульоне и подаем с соусами и лимоном. В детстве, когда ужин еще не готов, семья придумывала занятия, как скоротать время за ожиданием под ароматы, доносящиеся с кухни. Мы вдохновлялись идеей русского лото. Поэтому названия порций у нас довольно интересные: 12 раков — дюжина, а 22 рака — гуси-лебеди. Нам нравятся связывать семейные традиции, культуру и концепцию кухни, для полного погружения в атмосферу нашего ресторана, — рассказывает Павел Чевычелов.

Раки, которые готовят в ароматном бульоне и подают с соусами и лимоном Фото: ресторан «Славянский базаръ»

Что еще стоит заказать для теплых встреч с близкими?

— Домашний обед в кругу семьи — это постоянное взаимодействие за столом, — объясняет Павел Чевычелов. — Здесь не нужна порционная подача. Хорошо работают большие блюда, которые передают друг другу. Например, в нашем меню это большой деревенский салат из овощей. Он подается в большой тарелке, чтобы каждый положил себе или близким это блюдо. Получается очень по-домашнему, создает теплую атмосферу именно семейного обеда. Такой же принцип работает и с большими пирогами, нарезанными на кусочки. У нас есть разные варианты: мясные, сырные, с грибами. Кулебяки тоже очень популярны.

Еда на воскресных обедах становится поводом для разговоров о прошлом — о бабушкиных пирожках, дачных урожаях, домашних рецептах. Разговоры уходят от рабочих тем и возвращаются к детству и семейной памяти.

Продолжением застолья часто становится чаепитие с самоваром. В ресторане «Славянский базаръ» этот формат стабильно популярен.

Чаепитие с самоваром, которым можно продолжить воскресное застолье Фото: ресторан «Славянский базаръ»

Самовары есть разного объема, хватит даже на очень большую компанию. Чаще всего гости берут крепкий черный чай, который отлично сочетается со свежими баранками и вареньем. Самовар на столе — это не повседневная вещь, он приносит ощущение праздника и привлекает внимание. Так обычное чаепитие превращается в ритуал. Фаворит среди десертов — «Домашний Наполеон», он печется по семейному рецепту.

Важную роль играет и пространство. Одной из причин популярности воскресных обедов в ресторане называют VIP-комнату с камином.

— Наши сотрудники очень любят формат семейных обедов, и иногда сами устраивают посиделки с родными и близкими в нашем ресторане. Я — не исключение. Для обеда со своей семьей я бронировал как раз комнату с камином — она на втором этаже, с видом на реку. Когда камин растапливается, в комнате становится еще уютнее, — поясняет шеф-повар ресторана «Славянский базаръ». — Семейные обеды у нас обычно проходят в отдельных, уединенных залах. Там общаться своей компанией очень комфортно.

В холодное время года такие обеды становятся особенно востребованными. Камерное пространство, тёплая еда и неспешное общение создают атмосферу, ради которой гости возвращаются снова.

Текст: Мария Симонова



