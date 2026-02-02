Исчезнувший проект: Как строили Императорский университет в Томске — 2 серия

2 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

Главный корпус ТГУ — одно из самых узнаваемых зданий Томска, в истории которого, как ни странно, все еще есть загадки.

Известно, что оно построено по проекту архитектора Александра Бруни, но до сих пор его чертежи не найдены. Что говорят исследователи и сколько денег было потрачено на строительство первого в России учебного корпуса для университета — рассказываем в нашем материале.

Как строили Императорский университет в Томске

Сегодня главный корпус ТГУ — это воплощение той самой идеи петербургского академика архитектуры Александра Бруни. Но — с изменениями, которые принимались по ходу строительства устроителем университета Василием Флоринским и архитекторами, курирующими работы, Максимилианом Арнольдом и Павлом Нарановичем. Правда, изучение проектных документов исследователями значительно усложнено.

Почему? Да потому, что первоначальный проект Бруни и его чертежи до сих пор никому не удалось обнаружить!

У нас есть только план внутренней планировки, самого проекта Бруни нет. Его никто не может найти! На одной из фотографий с закладки первого камня под основание будущего корпуса видно, что проект висит рядом, но рассмотреть его не получается. Куда делся проект, никто не знает, — рассказывает заведующий кафедрой теории и истории архитектуры ТГАСУ Валерий Залесов.

План внутренней планировки по проекту А. Бруни — 1 и 2 этажи. Фото: предоставил Валерий Залесов

Закладка первого камня для фундамента будущего Томского университета, 26 августа 1880 г. Справа, на стене в павильоне, вероятно, размещен проект Бруни. Из альбома «Императорский Томский университет 1880–1892 гг.» Фото: НБ ТГУ

А что с затратами? Израсходованная сумма оказалась больше, чем планировал Бруни, но существенно меньше, чем заложил Жибер. В статье «Томский университет от начала до наших дней» историк Георгий Шахатарин пишет:

— На постройку первых корпусов университета в 1880–1888 годах было израсходовано 777 833 рубля. Из них государственной казной было выделено 400 тысяч рублей. Остальные 377 833 рубля — частные пожертвования. На строительство главного корпуса из этих средств было затрачено 548 468 рублей 59 копеек.

Графическая реконструкция внешнего вида главного корпуса ТГУ по проекту А. Бруни, составил В.Г. Залесов Фото: предоставил Валерий Залесов

Работы по возведению главного корпуса Томского Императорского университета начались в 1880 году с очистки места под главное здание и вырубки деревьев, а также выполнения вспомогательных работ — устроили дорогу для подвоза материалов, вырыли два колодца, построили два сарая и установили забор. В 1882 году по проекту Бруни было закончено строительство астрономического дома, сохранившегося до настоящего времени.

Проекты А. Бруни и Э. Жибера, графическая реконструкция В.Г. Залесов. Из книги «Архитекторы Томска (XIX — начало XX века)» Фото: ТОУНБ им. А.С. Пушкина

Про альтернативный проект архитектора Эрнеста Жибера тоже не забыли. Исходя из его предложений, в Университетской роще в 1888 году построили часовню, где сейчас располагается диспетчерская служба ТГУ.

Но кто на самом деле занялся строительством главного здания? Расскажем в следующей серии.

