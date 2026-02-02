Исчезнувший проект: Как строили Императорский университет в Томске — 2 серия
Главный корпус ТГУ — одно из самых узнаваемых зданий Томска, в истории которого, как ни странно, все еще есть загадки.
Известно, что оно построено по проекту архитектора Александра Бруни, но до сих пор его чертежи не найдены. Что говорят исследователи и сколько денег было потрачено на строительство первого в России учебного корпуса для университета — рассказываем в нашем материале.
Сегодня главный корпус ТГУ — это воплощение той самой идеи петербургского академика архитектуры Александра Бруни. Но — с изменениями, которые принимались по ходу строительства устроителем университета Василием Флоринским и архитекторами, курирующими работы, Максимилианом Арнольдом и Павлом Нарановичем. Правда, изучение проектных документов исследователями значительно усложнено.
Почему? Да потому, что первоначальный проект Бруни и его чертежи до сих пор никому не удалось обнаружить!
У нас есть только план внутренней планировки, самого проекта Бруни нет. Его никто не может найти! На одной из фотографий с закладки первого камня под основание будущего корпуса видно, что проект висит рядом, но рассмотреть его не получается. Куда делся проект, никто не знает, — рассказывает заведующий кафедрой теории и истории архитектуры ТГАСУ Валерий Залесов.
А что с затратами? Израсходованная сумма оказалась больше, чем планировал Бруни, но существенно меньше, чем заложил Жибер. В статье «Томский университет от начала до наших дней» историк Георгий Шахатарин пишет:
— На постройку первых корпусов университета в 1880–1888 годах было израсходовано 777 833 рубля. Из них государственной казной было выделено 400 тысяч рублей. Остальные 377 833 рубля — частные пожертвования. На строительство главного корпуса из этих средств было затрачено 548 468 рублей 59 копеек.
Работы по возведению главного корпуса Томского Императорского университета начались в 1880 году с очистки места под главное здание и вырубки деревьев, а также выполнения вспомогательных работ — устроили дорогу для подвоза материалов, вырыли два колодца, построили два сарая и установили забор. В 1882 году по проекту Бруни было закончено строительство астрономического дома, сохранившегося до настоящего времени.
Про альтернативный проект архитектора Эрнеста Жибера тоже не забыли. Исходя из его предложений, в Университетской роще в 1888 году построили часовню, где сейчас располагается диспетчерская служба ТГУ.
Но кто на самом деле занялся строительством главного здания? Расскажем в следующей серии.
