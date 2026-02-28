В Музее истории Томска открылась выставка о томском студенчестве конца 1950 — 1980-х гг.

28 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В Музее истории Томска открылась выставка о томском студенчестве «От сессии до сессии живут студенты весело». Новое пространство оформлено в виде небольшой комнаты в общежитии, где представлены личные вещи обычного томского студента конца 1950 — 1980-х годов.

В основе экспозиции предметы из коллекции томского историка, выпускника ИФФ ТГУ, автора книги «Общежитие. Записки экскурсовода» Георгия Шахтарина, которые были непосредственными спутниками его студенческой жизни. Среди них — алюминиевая и эмалированная посуда, стаканы в подстаканниках, электрофон «Россия-323» с набором любимых тогда пластинок, двухъярусная кровать, электробритва «Молодость» и «большой синий» будильник.

Также в фокус экспозиции попало все то, что лежит за пределами учебной аудитории и быта: студенческие объединения, самодеятельность, спорт, дружба, общение и творчество. Эту часть студенческой жизни представят экспонаты в виде саксофона, аккордеона и гитары, с которыми ездили по томскому краю участники агитбригад Станислав Вавилов и Геннадий Шифрис, а также легендарным катушечным магнитофоном «Комета», принадлежащий «самому большому таланту в общаге», барду Борису Овценову.

Кроме этого, сопровождают выставку оригинальные фотографии и документы из архива Георгия Шахтарина. Посетители увидят конспекты, экзаменационный билет, приглашение и меню студенческой свадьбы тех лет, узнают историю знаменитых студенческих «маёвок».

Посетить экспозицию можно по адресу: ул. Бакунина, 3. Стоимость билетов — 100 рублей.

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».