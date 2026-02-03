18+
томск голованов инфографика шумилов Анатомия Томска, Город, Истории томских зданий

Анатомия Томска. Торговый дом Голованова

Торговый дом Голованова в центре города — один из самых узнаваемых памятников архитектуры. Именно он стал героем нашей первой в 2026 году «Анатомии Томска».

Рассказываем интересные факты о здании в новой инфографике Фёдора Шумилова для «Томского Обзора».

А почитать подробнее о другом любопытном здании, связанным с семейством Головановых, можно в нашем материале Загородный особняк Головановых. Как на Басандайке удалось найти летнюю дачу известного томского купца

