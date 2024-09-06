Загородный особняк Головановых. Как на Басандайке удалось найти летнюю дачу известного томского купца

6 сентября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

С именем знаменитого томского купца Георгия Голованова в Томске принято связывать роскошный деревянный дом с шатром на Красноармейской или кирпичный доходный дом на проспекте Ленина, более известный, как Нижний гастроном. Однако в окрестностях Томска сохранилось еще одно головановское здание, ранее неизвестное широкой публике.

Это семейная дача купца на Басандайке, находящаяся сегодня на территории детского дома «Орлиное гнездо». Обнаружить ее нам помог историк архитектуры и сотрудник частного музея «Профессорская квартира» Иван Атапин. По старой фотографии дома он определил местоположение здания, и вместе мы отправились туда, чтобы осмотреть неожиданную находку.

Что из этого вышло, рассказываем в нашем материале.

Семейная дача Головановых находится на территории современного детского дома «Орлиное гнездо», недалеко от Басандайки. Этому зданию уже более ста лет! Фото: Серафима Кузина

Недавно в сети появился ранее не публиковавшийся фотоархив известного томского купца Георгия Голованова. В нем мы и наткнулись на старый черно-белый снимок, на котором был изображен в окружении сосен загадочный деревянный дом с бельведером и изящным балконом. Подпись на обратной стороне поясняла, что это дача Вениамина Голованова — старшего сына Георгия — расположенная близ Томска.

Фотографии дачи Голованова с разных ракурсов, найденные в семейном архива Головановых. Здание было двухэтажным с бельведером, подпись на обратной стороне поясняет, что принадлежало оно Вениамину Голованову. Фото: интернет-аукцион Мешок

Среди прочих деревянных особняков здание выделялось необычной формой шестиугольных окон и обрамляющего их декора с силуэтами сказочных птиц. По счастливой случайности, историку архитектуры Ивану Атапину, к которому мы обратились за консультацией о возможном местоположении дачи, однажды уже попадались современные снимки с подобными наличниками. Он вспомнил, что именно такой декор был на одном из зданий детского дома «Орлиное гнездо». Сопоставив старую фотографию с новой, сомнений не осталось — это одни и же окна!

Наличники одного из окон с изображением сказочных птиц. Старая и новая фотографии. Фото: интернет-аукцион Мешок, Серафима Кузина

Стародачное место

Детский дом «Орлиное гнездо» находится в глубине леса по дороге на Басандайку, в получасе езды от центра Томска. Как отмечает Иван, еще до революции эта территория являлась популярным загородным местом для отдыха среди видных людей города. По его словам, первые дачи возникли там еще в 1830–1840 годах:

— Сначала здесь отдыхали томские золотопромышленники, например, семья Поповых. А потом, когда дачи стали доступнее широкому кругу горожан, их стали арендовать и сюда потянулась не только верхушка города, но и другие томичи. Естественно, их привлекали близость к городу, хвойный лес, выход на реку — это было очень важно не только для того, чтобы купаться, но и для того, чтобы тушить пожары. Поэтому на месте постепенно сформировался дачный поселок.

Басандайская церковь, построенная томскими золотопромышленниками А. Я. и Ф. И. Поповыми. Их купеческое семейство стало одним из первых, которое обустроило на этой территории загородную усадьбу. Литография по рисунку Ю. Флекса, 1868 год. Предоставлено отделом рукописей и книжных памятников НБ ТГУ. Фото: из книги Н. М. Дмитриенко «Томские купцы: биографический словарь (вторая половина XVIII — начало XX в.)»

Скорейшему развитию территории на Басандайке способствовала Томская городская дума, которая 15 июня 1902 года приняла постановление о выдаче в аренду участков городской земли для постройки дач частными лицами. Для этого было намечено два возможных участка за рекой общей площадью около двух десятин (примерно два гектара земли — прим. авт.). Условия их использования и аренды утверждала городская дума.

Предназначенные участки для строительства дач на Басандайке. Общая площадь около двух гектар. Фото: из архива ГАТО

Так, например, арендаторы не могли взять два участка «без особого разрешения думы» или построить на одном участке две дачи. Ограничения также касались размеров возводимых объектов и их расположения относительно других строений. Для заселения каждому лицу предлагалась территория в 300 — 400 сажень, выходить она должна «как передней, так и задней стороной» на улицу, через каждые четыре дачи — переулок, по возможности на участке необходимо было иметь по несколько деревьев. Интересно, что строительство огромных коттеджей здесь не предполагалось — обустройство домов свыше десяти комнат требовало особого разрешения.

План городских дач у реки Басандайка. Выдаваемые участки делились на три группы в зависимости «от ценности места». Как указано в условиях аренды, во внимание брали: «положение в квартале, количество леса, близость рощ и удаленность от дорожной пыли». Фото: из архива ГАТО

Предоставлялась аренда земли на срок от 8 до 32 лет. В первые восемь лет плата составляла 3, 4 и 5 копеек за сажень в зависимости от места. Затем стоимость аренды увеличивалась на 100% и новая сумма выплачивалась в течение последующих восьми лет. Далее каждый восьмилетний срок арендная плата повышалась на 25%.

Имена первых арендаторов отмечены в плаче — В. И. Иванов и А. И. Макушин (на тот момент томский голова). Фото: из архива ГАТО

Но, по всей видимости, томичи не сочли условия аренды привлекательными для себя. В течение трех лет среди желающих заключить сделку нашлось только одно лицо — некая госпожа Краевская. Такое положение дел томская городская управа объясняла недостаточно удобным местоположение участков — «вдали от городских дач, в довольно пустынной местности» — и «тяжелыми условиями аренды», о чем заявили некоторые томичи.

План дач на 1905 год. Фото: из архива ГАТО

Тогда город решил взять инициативу в свои руки, так как стояла задача — способствовать «возникновению на Басандайке в ближайшие годы не десятков, а сотен дач». Как писала городская управа, это было важно «как в интересах городской кассы, так и в интересах здоровья жителей Томска». Поэтому начало строительства дач положила томская управа. По ее замыслу, это должно было подтолкнуть и других томичей к заселению территории. И надо сказать, добиться желаемого результата удалось: в 1905 году крупные предприниматели начали подавать заявления на аренду участков на Басандайке. Среди них — купцы Ливен, Харитонов, Якимов. Все их прошения были удовлетворены. Позднее застраиваться начала территория за пределами утвержденного плана — вдоль берега Томи, южнее первой группы дач.

Заявление на получение участка под строительство дачи томского купца Г. И. Ливена, 1905 г. Фото: из архива ГАТО

— Дачная жизнь того времени — это никакого садоводства, — объясняет Иван. — Дача использовалась исключительно для пассивного отдыха: прогулки, чтение книг, рыбалка и, конечно, походы в гости. Почему столько веранд? Потому что любили на воздухе посидеть, поиграть на пианино или рояле. Была даже их доставка по телефону… Такой спокойный, тихий, загородный респектабельный отдых продолжался все лето, в город они уезжали только в середине сентября.

Разгадка тайны

Фото: Серафима Кузина

После революции большинство дач разросшегося поселка были национализированы и преобразованы в пионерские лагеря и санатории. В частности, информация об интересующем нас здании детского дома попалась Ивану в газете «Красное знамя». В заметке рассказывалось о результатах обследования «дома отдыха на Басандайке», а ниже была опубликована фотография двухэтажного деревянного особняка. Иван был уверен, что это то же здание, что и на фотографии из головинского архива, но снятое с другого ракурса. Проверили это предположение мы уже на месте.

Заметка в газете «Красное знамя» об обследовании дома отдыха «Орлиное гнездо» на Басандайке. Здание на фотографии повторяет черты и декор найденного головановского особняка, но не полностью. Вероятно, это фото сделано с другого ракурса. Фото: предоставлено Иваном Атапиным

Территория современного детского дома закрыта для въезда посторонним лицам, поэтому разрешение на осмотр здания мы получили у директора учреждения Эльмиры Авдзейко. По ее словам, детский дом размещается на месте бывших дач уже около 35 лет; а до этого, в годы советской власти, тут отдыхала партийная элита томского обкома КПСС. Она предупреждает, что многие объекты, имеющиеся сегодня в ведение интерната, неоднократно перестраивались. Последний капитальный ремонт интересующего нас здания проводили в 2013 году. Увы, приехав на место, заметной башенки мы уже не обнаружили. Зато увидели те самые необычные наличники.

Фото: Серафима Кузина

— Наша задача теперь — сопоставить фотографию со зданием и найти точку, откуда его фотографировали, — говорит Иван. — Сейчас дачу явно очень сильно перестроили. Снесли второй этаж. Но мы видим то же окно-трапецию, а дальше — то же полукруглое окно, а между ними врезали еще одно. Если смотреть по фотографии, оно было на месте двери, а двери на этой стороне вообще не было. Видимо, дверь прорубили, а окно оттуда перенесли на новое место. Посмотрите на верхушку, я прав! И угловая часть целиком совпадает!

Подлинный угол дома, дошедший до нас почти без изменений. Фото: Серафима Кузина

Изначально дача Голованова представляла собой бревенчатую постройку сложной конфигурации. Основной объем был двухэтажным и имел башенку-бельведер с балконом, шатром и шпилем. К двухэтажному объему примыкали одноэтажные пристройки, окруженные открытыми верандами и крылечками.

Сейчас здание полностью видоизменились, лишившись второго этажа и части пристроек. К счастью, до нас дошли в практически неизменном виде важные декоративные элементы — наличники, фронтоны и так называемые рушники, или в простонародье «полотенца» — небольшая вертикальная доска с резьбой, свисающая с угла крыши и закрывающая стыки причелин. Как отмечает исследователь, выполнены все украшения в «сибирском стиле».

Рушники дома, или по-простому «полотенца». Фото: Серафима Кузина

— В начале ХХ века архитекторы искали какие-то свои элементы в архитектуре. Они пытались привнести мотивы, связанные с чем-то в Сибири — со зверями, птицами, флорой. В Томске можно увидеть белочек [на доме Деева] в переулке Нахановича, на наличниках — ёлочки и шишки. А здесь мы видим птиц: судя по всему, это смесь гуся и аиста с элементами сказочности. Возможно, это и жар-птицы… Уникальность наличников в том, что их очень сложно сопоставить с какими-то другими сохранившимися домами. Ничего подобного нет ни в Томске, ни вокруг.

На наличниках изображены природные мотивы, а на одном из окон видны силуэты сказочных птиц — гусей, аистов или жар-птиц. Фото: Серафима Кузина

Слева от окон, судя по фотографии, ранее располагалась открытая веранда с колоннами. Сейчас она заложена, на ее месте обустроили актовый зал. С этой стороны здание полностью утратило свои первоначальные черты — окна пластиковые, без наличников; крыша перестроена; появилось крыльцо с бетонными лестницами, прорублена дверь.

На месте бывшей летней веранды теперь актовый зал. Эта часть дома полностью новодельная. Фото: Серафима Кузина

Внутри тоже, к сожалению, не осталось даже намека, на то, что когда-то это здание было купеческой дачей. В 2013 году, во время капремонта, здесь полностью обновили пространство. Вторую половину здания оборудовали под кухню.

— Актовый зал — это бывшая веранда. Дальше начинался дом. Видно, что потолки были нормальные, большой зал, но тут все настолько перепланировали, что невозможно ничего воссоздать. С учетом того, что и проекта никакого не сохранилось, нам остается только додумывать, — говорит наш Иван.

Внутри бывшей дачи теперь кухня и актовый зал. Фото: Серафима Кузина

Справа от сохранившегося угла все окна заменены на стеклопакеты, но наличники на них подлинные. Далее располагается еще один вход с крыльцом — как предполагает историк, это бывший флигель. Похожую пристройку можно увидеть на фотографии. А возвышающаяся над ней башня, к сожалению, не сохранилась, крыша полностью переделана.

Флигель дома и его сохранившиеся наличники. Возможно, они так же были перенесены сюда во время ремонта с другой части здания. Фото: Серафима Кузина

Видное соседство

Более трагично сложилась судьба у соседнего здания на территории детского дома — дачи купца Кухтерина. Пять лет назад его снесли по предписанию прокуратуры, так как здание находилось в аварийном состоянии.

— Мы не хотели его сносить, — говорит директор детского дома Эльмира Авдзейко. — Я перед этим писала в «Томск исторический», нам ответили, что здание не является культурным наследием. А прокурорское представление — так как здание уже в аварийном состоянии, покосившееся, а у меня тут дети — нам пришлось, в конечном итоге, его убрать.

Дача Кухтерина на территории детского дома «Орлиное гнездо», 1985–2000 гг. Из книги о детских домах Томской области «Сирота Сибири» Фото: ТОУНБ им. А. С. Пушкина

Территория «Орлиного гнезда». В подписи в фото указано, что на заднем фоне охотничий домик купца Кухтерина. Из книги «Роман Романов. Соратник Лигачева» / редакторы-составители Н. П. Кириллов, С. Н. Симонов. Фото: ТОУНБ им. А. С. Пушкина

Как пишет краевед Роман Петрушин, загородный дом Кухтерина в окрестностях Басандайки был построен в конце XIX — начале XX веков, по одной из версий, это был его охотничий домик. Располагалось здание напротив головановского дома, и судя по сохранившимся фотографиям, оно было менее роскошным: одноэтажный дом с мезонином и небольшим крыльцом, украшенный наличниками и декором под крышей.

Фасад дачи Кухтерина, когда оно уже не использовалось детским домом. 2015 г. Фото: Роман Петрушин, woodenrussia.ru

По легенде, единственный растущий на территории детского дома кедр был посажен как раз Кухтериным — рядом со своей дачей. Сейчас на месте купеческого дома сотрудниками детского дома установлена примерно такого же размера беседка с красной крышей.

Местоположение кухтеринской дачи. Указателем служит вековой кедр, который по легенде был посажен купцом. Фото: Серафима Кузина

Новые предположения

Визуальный осмотр здания и сопоставление его элементов с сохранившейся фотографией из головановского архива подтверждают, что в начале ХХ века это здание было дачей семьи Головановых. Но в истории вновь найденного дома еще слишком много вопросов: кто из архитекторов проектировал дом? когда дача была построена? кем перестраивалась? почему называлась «Орлиное гнездо»? Своими предположениями об этом поделился с нами Иван Атапин.

Вопросов в истории дома Голованова остается еще много, и ответы на них еще предстоит найти историкам и краеведам. Фото: Серафима Кузина

— Качество выполнения наличников и сама конфигурация дачи позволяет сказать, что её проект выполнял очень квалифицированный, компетентный архитектор. Вполне, возможно кто-то из известных зодчих Томска, например, Товий Фишель или Пётр Федоровский. Думаю, кто-то из них, но склоняюсь больше к Федоровскому. У него есть проект на Карла Маркса, 32 — дом Родюкова, выполненный в стиле модерн. Мне кажется, у него и у этого дома похожи наличники. Они, конечно, не в форме трапеции, но с такими же боковинами, которые внизу идут под углом — немного шире, чем верхняя часть. Это чисто модерновая тема. И обшивка тоже похожа. Но точно сказать нельзя. Нет ни проекта, ни пояснений. Что остается делать, это, конечно, копаться в истории семьи Головановых. Возможно, найдутся новые важные факты. Известно, что Головановы любили архитекторов, со многими сотрудничали. Хомич проектировал для них дом с шатром, может быть, и это здание его работа.

Наличники головановской дачи похожи с декорам дома Родюкова, который проектировал Петр Федоровский. Возможно, он был архитектором и этого здания. Фото: Серафима Кузина

Предполагаемое время постройки — 1900–1910 годы. Как считает исследователь, называлась она изначально «Орлиное гнездо» из-за своего местоположения — дача расположена на склоне горы, откуда открывался хороший обзор. Плюс, название очень звучное и романтичное, под стать модной купеческой даче. По всей видимости, понравилось оно и советской верхушке, поэтому дошло до нас.

При входе в здании стоит обратить внимание наверх: там тоже сохранился декор сибирского стиля, хотя сама дверь явно уже современная. Фото: Серафима Кузина

— Эта дача была действительно одной из самых роскошных в Томске. Но после революции, естественно, ее национализировали. Сделали в 1920-е годы то ли детский дом, то ли туберкулезный диспансер для детей. Что стало позднее, сложно понять. Я думаю, во второй половине ХХ века снесли башню и второй этаж. После этого дом утратил свои самые главные архитектурные качества, но тем не менее, остались наличники и другие элементы декора. Конечно, я буду очень рад, если область позаботится о том, чтобы построить для этого детского дома новый комфортабельный современный комплекс, а это здание будет открыто для посещения. Оно, безусловно, имеет историческую ценность, не только как архитектурный объект, но и как объект, связанный с деятельностью купеческой семьи Головановых, которая внесла большой вклад в развитие торговли в Западной Сибири.

Фото: Серафима Кузина

Один из примеров удачного использования старого загородного дома находится в Санкт-Петербурге. Это дача фрейлины Анны Вырубовой, где сегодня располагается популярный ресторан. Возможно, когда-нибудь томский особняк купца Голованова повторит судьбу известной питерской дачи, но пока нам остается надеяться, что вновь найденное головановское здание будет сохранено хотя бы в том виде, в каком оно находится сейчас.

Текст: Алёна Попова

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