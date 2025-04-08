Заторы во время ледохода на Томи образуются из-за зажоров — эксперт

8 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

За ночь голова ледохода на Томи продвинулась от общежития ТГУ «Парус» на три километра. Сейчас движение льда остановилось в районе Белого дома и Речного вокзала, там образовался затор. Уровень воды поднялся на 35 см, до опасных отметок — около 1,5 метров.

Как сообщил на прошедшей сегодня, 8 апреля, пресс-конференции ведущий специалист «Сибирского регионального центра ГМСН» «Гидроспецгеология» Дмитрий Матвеев, одна из причин заторных явлений на Томи — это зажоры, то есть скопления внутриводного и мелкобитого льда, которые появляются осенью и своей рыхлой массой забивают живое сечение реки, вызывая, подъем грунтовой воды.

— Такие зажоры образуются у нас не каждый год, а, как правило, в те года, которые отметились высокой водностью. Например, подобные зажоры образовались осенью 2009 года, а весной 2010, все, наверное, помнят катастрофическое наводнение, когда в русле реки общая толщина льда, накопленная за зиму, превышала шесть метров. Похожая ситуация была в 2014 году. Осенью 2023 года в Томи было выявлено пять зажорных участков — от села Ярское до острова Чернильщиковский. Каждый из них весной 2024 приводил к торможению весеннего ледохода, образованию заторов и повышению уровня воды. Сейчас мы наблюдаем подобное, — объясняет Матвеев.

В этом году специалисты отмечают в русле Томи один зажорный участок. Начинается он от шестого корпуса ТГУ на ул. А. Иванова и заканчивается устьем реки Ушайки. Уже трое суток в этой части реки тормозится движение льда — сначала около общежития ТГУ «Парус», а затем в районе Речвокзала.

Еще одной причиной медленного движение ледохода на Томи, по словам Матвеева, является слабо-положительная динамика уровня воды, которая недостаточна для того, чтобы продвигать глыбы льда. По оценкам специалистам, в этом году их средняя толщина составила 71 см, максимальная — 115 см.

«На участке от шестого корпуса ТГУ до устья Ушайки русло мелкое, незначительное. Глубина воды там под мощной толщей ледяного покрова два метра, то есть подо льдом всего два метра свободной воды. Запаса практически никакого в реке нет. Ближайшие устойчивые подъемы уровня воды у нас ожидаются через сутки-двое», — подчеркивает специалист.

При этом, по словам начальника департамента защиты населения на территории Томской области Сергея Лукина, несмотря на прогнозируемую теплую погоду ближе к выходным, температурный режим не станет основным фактором разрушения затора:

— Дело в том, что снега, как такового, уже практически нет. Во-первых, его было не так и много, по крайней мере, в притоках Томи. Во-вторых, сейчас мы видим, что и на территории соседнего региона, Кемеровской области, были не очень высокие отметки воды. Поэтому потепление какую-то решающую роль не сыграет. И вообще мы будем надеяться, что до этого времени проблема снимется. Основной фактор, который влияет на продвижение ледохода — всё-таки количество притока воды. Именно от него будет зависеть, насколько возможно будет разрушение затора, — сообщает Лукин.

Он отмечает, что для устроения затора в этом году специалисты не планируют проведение ледовзрывных работ, как это было в прошлом году, так как лед уже потемнел и прибрел рыхлую консистенцию. Подобные мероприятия, по мнению Лукина, будет неэффективными.

— Чего-то экстремального и сложного у нас нет, но мы готовы к развитию любой ситуации. Ориентируемся на самый неблагоприятный ход развития для того, чтобы в случае его возникновения все службы могли оперативно сработать для оказания помощи и мер по предотвращению негативного воздействия паводка, — подчеркивает Лукин.

Заместитель мэра города Томска, начальник департамента городского хозяйства администрации города Томска Дмитрий Путров сообщил журналистам, что ежедневный контроль ведется на 28 опасных участках, которые могут быть подвержены затоплению. Также проверено состояние четырех гидротехнических сооружений — дамб на Московском тракте, ул. Балтийская, ул. Короленко и одного ледозащитного сооружения у деревни Эушта.

В свою очередь начальник управления гражданской обороны и защиты населения МЧС России по Томской области Александр Захаров отчитался, что на сегодняшний день в готовности находятся шесть тысяч человек, тысяча единиц техники, 89 плавсредств, 10 единиц авиатехники, в том числе от главного управления МЧС — 1600 человек, 230 единиц техники, два плавсредства, четыре беспилотных летательных аппарата.

Напомним, ледоход на Томи в Томской области начался 5 апреля, на следующий день он дошел до Лагерного сада. В прошлом году Томь в черте региона пошла 10 апреля, но встала в районе Северска 11 апреля.

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